Uranium Reserves: इस देश में सबसे ज्यादा मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, फिर भी नहीं बना पाया एक भी एटम बम

Uranium Reserves: इस देश में सबसे ज्यादा मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, फिर भी नहीं बना पाया एक भी एटम बम

Uranium Reserves: ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का काफी बड़ा रिजर्व है. लेकिन इसके बावजूद भी इसने न्यूक्लियर बम बनाने से दूरी बनाए रखी है. आइए जानते हैं वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 10 Feb 2026 12:15 PM (IST)
Uranium Reserves: ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का काफी बड़ा रिजर्व है. लेकिन इसके बावजूद भी इसने न्यूक्लियर बम बनाने से दूरी बनाए रखी है. आइए जानते हैं वजह.

Uranium Reserves: दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम बनाने के मटीरियल का सबसे बड़ा स्टॉक है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी एक भी एटम बम नहीं बनाया. यह देश है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का काफी बड़ा रिजर्व है लेकिन इसके बावजूद भी उसने न्यूक्लियर बम बनाने से दूरी बनाए रखी है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

ऑस्ट्रेलिया दुनिया के जाने-माने यूरेनियम रिसोर्सेस का लगभग 28% से 30% कंट्रोल करता है. इसका अंदाजा 1.68 और 1.95 मिलियन टन के बीच है. अकेले साउथ ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ओलंपिक डैम माइन धरती पर सबसे बड़ा यूरेनियम डिपॉजिट है. इससे ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर रॉ मैटेरियल तक बेजोड़ एक्सेस मिलता है.
ऑस्ट्रेलिया दुनिया के जाने-माने यूरेनियम रिसोर्सेस का लगभग 28% से 30% कंट्रोल करता है. इसका अंदाजा 1.68 और 1.95 मिलियन टन के बीच है. अकेले साउथ ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ओलंपिक डैम माइन धरती पर सबसे बड़ा यूरेनियम डिपॉजिट है. इससे ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर रॉ मैटेरियल तक बेजोड़ एक्सेस मिलता है.
इतनी ज्यादा मात्रा के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है. इसका लगभग सारा यूरेनियम दूसरे देशों में सिविलियन एनर्जी इस्तेमाल के लिए कड़े इंटरनेशनल सुरक्षा उपायों के तहत एक्सपोर्ट किया जाता है. यह सिर्फ एक्सपोर्ट वाला मॉडल ऑस्ट्रेलिया को अपने देश में न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल से बाहर रखता है.
इतनी ज्यादा मात्रा के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है. इसका लगभग सारा यूरेनियम दूसरे देशों में सिविलियन एनर्जी इस्तेमाल के लिए कड़े इंटरनेशनल सुरक्षा उपायों के तहत एक्सपोर्ट किया जाता है. यह सिर्फ एक्सपोर्ट वाला मॉडल ऑस्ट्रेलिया को अपने देश में न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल से बाहर रखता है.
Published at : 10 Feb 2026 12:15 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘जीरो टैरिफ’ वाले दावे के बीच भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस ने जारी की फैक्ट शीट, जानें सच क्या?
‘जीरो टैरिफ’ वाले दावे के बीच भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस ने जारी की फैक्ट शीट, जानें सच क्या?
बिहार
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
इंडिया
'चुनाव आते ही SC में शुरू हो जाती हैं राजनीतिक लड़ाइयां', हिमंत बिस्व सरमा के मुस्लिम-विरोधी वीडियो विवाद पर क्यों ऐसा बोले CJI?
'चुनाव आते ही SC में शुरू हो जाती हैं राजनीतिक लड़ाइयां', हिमंत बिस्व सरमा के वीडियो विवाद पर CJI की टिप्पणी
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 PAK vs USA: पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! अमेरिका के ये 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं मैच का रुख
पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! अमेरिका के ये 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं मैच का रुख
