एक्सप्लोरर
Uranium Reserves: इस देश में सबसे ज्यादा मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, फिर भी नहीं बना पाया एक भी एटम बम
Uranium Reserves: ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का काफी बड़ा रिजर्व है. लेकिन इसके बावजूद भी इसने न्यूक्लियर बम बनाने से दूरी बनाए रखी है. आइए जानते हैं वजह.
Uranium Reserves: दुनिया में एक ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर बम बनाने के मटीरियल का सबसे बड़ा स्टॉक है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी एक भी एटम बम नहीं बनाया. यह देश है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का काफी बड़ा रिजर्व है लेकिन इसके बावजूद भी उसने न्यूक्लियर बम बनाने से दूरी बनाए रखी है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
1/6
2/6
Published at : 10 Feb 2026 12:15 PM (IST)
Tags :Nuclear Bomb Uranium AUSTRALIA
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस देश में सबसे ज्यादा मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, फिर भी नहीं बना पाया एक भी एटम बम
जनरल नॉलेज
7 Photos
ब्राउन बैग कैसे बन गए शॉपिंग की पहचान? रोज इस्तेमाल करने वाले भी इस राज से अनजान
जनरल नॉलेज
6 Photos
पाकिस्तान ही नहीं इन मुस्लिम देशों में भी मनाई जाती है होली, जानें कैसे होता है सेलिब्रेशन?
जनरल नॉलेज
6 Photos
प्लेन में कहां लगा होता है फ्यूल कंट्रोल स्विच, क्या इससे कोई भी कर सकता है छेड़छाड़?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
‘जीरो टैरिफ’ वाले दावे के बीच भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस ने जारी की फैक्ट शीट, जानें सच क्या?
बिहार
'भौजाई बोलेगी तो देवर का काम है बोलना', CM नीतीश और राबड़ी देवी के बीच नोकझोंक पर JDU
इंडिया
'चुनाव आते ही SC में शुरू हो जाती हैं राजनीतिक लड़ाइयां', हिमंत बिस्व सरमा के वीडियो विवाद पर CJI की टिप्पणी
क्रिकेट
पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी! अमेरिका के ये 3 खिलाड़ी बदल सकते हैं मैच का रुख
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
इस देश में सबसे ज्यादा मिलता है परमाणु बम बनाने का सामान, फिर भी नहीं बना पाया एक भी एटम बम
जनरल नॉलेज
7 Photos
ब्राउन बैग कैसे बन गए शॉपिंग की पहचान? रोज इस्तेमाल करने वाले भी इस राज से अनजान
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion