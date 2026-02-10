इतनी ज्यादा मात्रा के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है. इसका लगभग सारा यूरेनियम दूसरे देशों में सिविलियन एनर्जी इस्तेमाल के लिए कड़े इंटरनेशनल सुरक्षा उपायों के तहत एक्सपोर्ट किया जाता है. यह सिर्फ एक्सपोर्ट वाला मॉडल ऑस्ट्रेलिया को अपने देश में न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल से बाहर रखता है.