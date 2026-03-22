फिल्म 'धुरंधर' की जबरदस्त सफलता के बाद इसका सीक्वल 'धुरंधर: द रिवेंज' भी हाल ही में रिलीज हुआ है, जिसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की कहानी, एक्शन और स्टार कास्ट को काफी पसंद किया जा रहा है, वहीं इसमें नजर आए कलाकार भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं.

हाल ही में फिल्म में ASP उमर हैदर का किरदार निभाने वाले आदित्य उप्पल ने एबीपी इंटरटेनमेंट से बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर की जमकर तारीफ की है. इसके साथ ही उन्होंने संजय दत्त के गाली वाले सीन को लेकर भी खुलकर बात की. आइए जानते हैं इस पर उन्होंने क्या कहा.

आदित्य उप्पल ने की आदित्य धर की तारीफ

डायरेक्टर आदित्य धर की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत शांत और संतुलित स्वभाव के इंसान हैं. उन्होंने बताया कि उन्होंने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन आदित्य धर का काम करने का तरीका अलग है. वह हर चीज पर अच्छी रिसर्च करते हैं और कलाकारों को काम करने की पूरी आज़ादी देते हैं. यहां तक कि मुश्किल हालात में भी उन्होंने उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा.

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संजय दत्त के लेकर कही ये बात

वहीं, उन्होंने संजय दत्त को लेकर कहा, 'मैं सेट के पहले दिन उनके नजर नहीं हटा पा रहा था.' उन्होंने कहा कि उनका स्टाइल चलने का बोलने का सब अलग है. कई बार सेट पर वो गाली देते थे या कोई डायलॉग मिस करते थे मेरी हंसी छूट जाती थी. उन्होंने आगे कहा कि जो वो गाली देते है वो लगता है दिल से दे रहे हैं.

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बता दें, फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' हाल ही में 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. इसके अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे कलाकार हैं. इस फिल्म का बजट 225 करोड़ है, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 145.55 करोड़ का कलेक्शन किया.