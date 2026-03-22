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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थContaminated Milk Products: बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?

Contaminated Milk Products: बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?

What Is FDA Class II Recall Explained: Wawa ने साफ किया है कि अब तक इन उत्पादों के सेवन से किसी के बीमार होने या चोट लगने की कोई पुष्टि नहीं हुई है. चलिए आपको बताते हैं कि मामला क्या है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 22 Mar 2026 10:34 AM (IST)
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Why Wawa Milk Products Were Recalled: अमेरिका के चार राज्यों में बिकने वाले Wawa ब्रांड के कुछ दूध उत्पादों को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन  ने इस रिकॉल को आधिकारिक तौर पर "Class II" कैटेगरी में रखा है, जो यह दर्शाता है कि मामले में सावधानी बरतना जरूरी है, भले ही जोखिम बहुत गंभीर न हो. दरअसल, Wawa कंपनी ने फरवरी के मध्य में ही इन उत्पादों को एहतियातन बाजार से हटाने का फैसला लिया था. अब FDA ने इसकी समीक्षा करने के बाद इसे एक तय जोखिम स्तर दे दिया है. यह रिकॉल फिलहाल जारी है और इसकी समाप्ति की कोई तारीख घोषित नहीं की गई है.

कितने तरह के दूध को किया गया शामिल?

इस रिकॉल में चार तरह के 16 औंस के दूध उत्पाद शामिल हैं, इसमें डबल डच चॉकलेट मिल्क, चॉकलेट मिल्क, कुकीज एंड क्रीम मिल्क और 2 प्रतिशत रिड्यूस्ड फैट मिल्क शामिल हैं.  ये सभी उत्पाद पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, डेलावेयर और मैरीलैंड के कुछ चुनिंदा स्टोर्स में बेचे जा रहे थे और प्लास्टिक की बोतलों में पैक थे. कंपनी के मुताबिक, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान फिलिंग लाइन में सॉफ्ट प्लास्टिक के छोटे टुकड़े होने की आशंका सामने आई थी. हालांकि अब तक किसी भी उत्पाद में ऐसे टुकड़े मिलने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया. 

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कंपनी ने क्या कहा है इसको लेकर?

Wawa ने साफ किया है कि अब तक इन उत्पादों के सेवन से किसी के बीमार होने या चोट लगने की कोई पुष्टि नहीं हुई है. इसके बावजूद, संभावित खतरे, जैसे गले में फंसने को देखते हुए कंपनी ने सावधानी बरतना जरूरी समझा. कंपनी ने यह भी बताया कि 18 फरवरी 2026 तक प्रभावित स्टोर्स से इन सभी उत्पादों को हटा दिया गया था और उन्हें नष्ट कर दिया गया. इसके अलावा, इन चार राज्यों के बाहर किसी भी स्टोर में यह समस्या सामने नहीं आई है और अन्य Wawa प्रोडक्ट्स इससे प्रभावित नहीं हैं. FDA के रिकॉर्ड के अनुसार, इस रिकॉल को अलग-अलग नंबरों के तहत दर्ज किया गया है, लेकिन सभी एक ही इवेंट से जुड़े हैं. Wawa बेवरेज कंपनी, जो पेंसिल्वेनिया में स्थित है, ने इस रिकॉल को स्वेच्छा से शुरू किया था.

क्या होता है Class II का मतलब?

FDA के Class II रिकॉल का मतलब है कि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से अस्थायी या हल्के स्वास्थ्य संबंधी असर हो सकते हैं, लेकिन गंभीर नुकसान की संभावना कम मानी जाती है. फिर भी, ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को सतर्क रहना जरूरी होता है. अगर किसी ने ये दूध उत्पाद खरीदे हैं, तो उन्हें सलाह दी गई है कि उनका सेवन न करें. बेहतर होगा कि उन्हें फेंक दें या कंपनी की कस्टमर सर्विस के जरिए रिफंड ले लें. यह कदम पूरी तरह से उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 Mar 2026 10:33 AM (IST)
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