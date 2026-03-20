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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLPG Delivery Income: LPG का एक सिलेंडर डिलीवर करने पर कितना कमाता है डिलीवरी मैन, महीने में कितना बन जाता है कमीशन?

LPG Delivery Income: LPG का एक सिलेंडर डिलीवर करने पर कितना कमाता है डिलीवरी मैन, महीने में कितना बन जाता है कमीशन?

LPG Delivery Income: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर एलपीजी सप्लाई पर भी पड़ा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक एलपीजी डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय कितना कमाता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 20 Mar 2026 07:06 PM (IST)
LPG Delivery Income: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर एलपीजी सप्लाई पर भी पड़ा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक एलपीजी डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय कितना कमाता है.

LPG Delivery Income: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव की वजह से दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई पर दबाव बढ़ा है. एलपीजी एक बार फिर से भारतीय घरों में चिंता का विषय बन चुकी है. ग्राहक कीमतों और उपलब्धता को लेकर परेशान हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि हर डिलीवरी के पीछे का कर्मचारी जिसे डिलीवरी मैन कहते हैं, अपनी हर डिलीवरी पर कितना कमीशन कमाता है.

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हर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी पर एक डिलीवरी करने वाले को आमतौर पर लगभग ₹20 से ₹30 तक का कमीशन मिलता है. यह रकम भले ही कम लगे लेकिन यह उनकी रोज की कमाई का मुख्य आधार होती है. यह राशि जगह के हिसाब से थोड़ी बहुत बदल सकती है. कुछ राज्यों में हर डिलीवरी पर यह राशि ₹30 के आसपास रहती है, तो कुछ राज्यों में ₹20 से ₹25 के बीच में.
हर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी पर एक डिलीवरी करने वाले को आमतौर पर लगभग ₹20 से ₹30 तक का कमीशन मिलता है. यह रकम भले ही कम लगे लेकिन यह उनकी रोज की कमाई का मुख्य आधार होती है. यह राशि जगह के हिसाब से थोड़ी बहुत बदल सकती है. कुछ राज्यों में हर डिलीवरी पर यह राशि ₹30 के आसपास रहती है, तो कुछ राज्यों में ₹20 से ₹25 के बीच में.
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पूरे देश में कमाई एक जैसी नहीं होती. तमिलनाडु जैसे राज्यों में कमीशन ज्यादा होता है और कई दूसरे इलाकों में डिलीवरी करने वालों को थोड़ा कम कमीशन मिलता है. यह सब लोकल एजेंसी की नीति और कामकाज के खर्चों पर निर्भर करता है.
पूरे देश में कमाई एक जैसी नहीं होती. तमिलनाडु जैसे राज्यों में कमीशन ज्यादा होता है और कई दूसरे इलाकों में डिलीवरी करने वालों को थोड़ा कम कमीशन मिलता है. यह सब लोकल एजेंसी की नीति और कामकाज के खर्चों पर निर्भर करता है.
Published at : 20 Mar 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
LPG Delivery Income Gas Cylinder Delivery Salary Lpg Gas Shortage

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