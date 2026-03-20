हर एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी पर एक डिलीवरी करने वाले को आमतौर पर लगभग ₹20 से ₹30 तक का कमीशन मिलता है. यह रकम भले ही कम लगे लेकिन यह उनकी रोज की कमाई का मुख्य आधार होती है. यह राशि जगह के हिसाब से थोड़ी बहुत बदल सकती है. कुछ राज्यों में हर डिलीवरी पर यह राशि ₹30 के आसपास रहती है, तो कुछ राज्यों में ₹20 से ₹25 के बीच में.