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LPG Delivery Income: LPG का एक सिलेंडर डिलीवर करने पर कितना कमाता है डिलीवरी मैन, महीने में कितना बन जाता है कमीशन?
LPG Delivery Income: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर एलपीजी सप्लाई पर भी पड़ा है. इसी बीच आइए जानते हैं कि एक एलपीजी डिलीवरी करने वाला डिलीवरी बॉय कितना कमाता है.
LPG Delivery Income: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव की वजह से दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई पर दबाव बढ़ा है. एलपीजी एक बार फिर से भारतीय घरों में चिंता का विषय बन चुकी है. ग्राहक कीमतों और उपलब्धता को लेकर परेशान हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि हर डिलीवरी के पीछे का कर्मचारी जिसे डिलीवरी मैन कहते हैं, अपनी हर डिलीवरी पर कितना कमीशन कमाता है.
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Published at : 20 Mar 2026 07:06 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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