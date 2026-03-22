'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?

ईरान के साथ जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने पोस्ट में लिखा है कि अमेरिका ने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि उनके लक्ष्य तय समय से पहले पूरे हो चुके हैं.

ट्रंप ने मीडिया पर भी निशाना साधा. उन्होंने खास तौर पर डेविड सेंगर का जिक्र करते हुए कहा कि वह गलत दावा कर रहे हैं कि अमेरिका अपने मकसद में सफल नहीं हुआ. ट्रंप के अनुसार, ऐसा बिल्कुल नहीं है और अमेरिका ने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए हैं. उन्होंने आगे कहा कि ईरान की लीडरशिप खत्म हो चुकी है, उसकी नौसेना और वायुसेना अब काम की नहीं रही और देश के पास कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं बची है. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान अब समझौता करना चाहता है, लेकिन वह खुद कोई डील नहीं करना चाहते.

US President Donald Trump posts on Truth Social, "The United States has blown Iran off of the map, and yet their lightweight analyst, David Sanger, says that I haven’t met my own goals. Yes I have, and weeks ahead of schedule! Their leadership is gone, their navy and air force… pic.twitter.com/zBRptBZ5m9 — ANI (@ANI) March 21, 2026

ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर हमला बोला

ट्रंप ने दी न्यू यॉर्क टाइम्स पर भी हमला बोला और उसे फेल होता हुआ अखबार बताया. उन्होंने कहा कि यह अखबार हमेशा उनकी कवरेज में गलतियां करता है. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ा हुआ है और इस तरह के बयान से माहौल और भी गर्म हो सकता है.

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