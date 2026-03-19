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LPG Smell Reason: जब गंधहीन होती है LPG तो सिलेंडर लीक होने पर किस चीज की बदबू आती है, कभी सोचा है?
LPG Smell Reason: एलपीजी में कोई भी गंध नहीं होती. लेकिन जब सिलेंडर लीक होता है तो एक अजीब सी बदबू आने लगती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
LPG Smell Reason: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंताओं ने पूरे भारत में बेचैनी पैदा कर दी है. हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि गैस, पेट्रोल या फिर डीजल की कोई भी कमी नहीं है. लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने घर पर गैस सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर एलपीजी में कोई गंध नहीं होती इसके बावजूद भी सिलेंडर लीक होने पर वह अजीब सी गंध क्यों आती है?
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Published at : 19 Mar 2026 05:59 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion