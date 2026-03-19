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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजLPG Smell Reason: जब गंधहीन होती है LPG तो सिलेंडर लीक होने पर किस चीज की बदबू आती है, कभी सोचा है?

LPG Smell Reason: जब गंधहीन होती है LPG तो सिलेंडर लीक होने पर किस चीज की बदबू आती है, कभी सोचा है?

LPG Smell Reason: एलपीजी में कोई भी गंध नहीं होती. लेकिन जब सिलेंडर लीक होता है तो एक अजीब सी बदबू आने लगती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Mar 2026 05:59 PM (IST)
LPG Smell Reason: एलपीजी में कोई भी गंध नहीं होती. लेकिन जब सिलेंडर लीक होता है तो एक अजीब सी बदबू आने लगती है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

LPG Smell Reason: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंताओं ने पूरे भारत में बेचैनी पैदा कर दी है. हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि गैस, पेट्रोल या फिर डीजल की कोई भी कमी नहीं है. लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने घर पर गैस सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि अगर एलपीजी में कोई गंध नहीं होती इसके बावजूद भी सिलेंडर लीक होने पर वह अजीब सी गंध क्यों आती है?

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लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण होती है. इसकी अपनी कोई प्राकृतिक गंध नहीं होती. इसका मतलब है कि अपने शुद्ध रूप में गैस लीक होने पर इंसानी इंद्रियों को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा.
लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण होती है. इसकी अपनी कोई प्राकृतिक गंध नहीं होती. इसका मतलब है कि अपने शुद्ध रूप में गैस लीक होने पर इंसानी इंद्रियों को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा.
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गैस लीक होने पर आपको जो दुर्गंध महसूस होती है वह एथिल मरकैप्टन नाम के रसायन की वजह से होती है. इस पदार्थ को जान बूझकर एलपीजी में मिलाया जाता है ताकि लीक का तुरंत पता चल सके.
गैस लीक होने पर आपको जो दुर्गंध महसूस होती है वह एथिल मरकैप्टन नाम के रसायन की वजह से होती है. इस पदार्थ को जान बूझकर एलपीजी में मिलाया जाता है ताकि लीक का तुरंत पता चल सके.
Published at : 19 Mar 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Lpg Smell Reason Lpg Safety India Gas Leak Smell

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