हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPetrol Price Rise: ईरान जंग के बीच किस देश में सबसे ज्यादा बढ़े पेट्रोल के दाम, देख लें रेट लिस्ट

Petrol Price Rise: ईरान जंग के बीच किस देश में सबसे ज्यादा बढ़े पेट्रोल के दाम, देख लें रेट लिस्ट

Petrol Price Rise: भारत में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इसी बीच आइए जानते हैं दुनिया के किस देश में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 20 Mar 2026 05:51 PM (IST)
Petrol Price Rise: भारत में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इसी बीच आइए जानते हैं दुनिया के किस देश में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं.

Petrol Price Rise: ईरान से जुड़े मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के साथ इसका असर दुनिया भर के फ्यूल स्टेशनों पर साफ दिखाई दे रहा है. जहां भारत में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है वहीं वैश्विक तस्वीर कहीं ज्यादा अलग है. कई देशों में फ्यूल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है. आइए जानते हैं दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़े हैं.

1/6
सभी देशों में कंबोडिया ने पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज किया है. यहां लगभग 67.81% की बढ़ोतरी हुई है. वहां फ्यूल की दर $1.11 से बढ़कर $1.32 प्रति लीटर हो गई है. यह उछाल इस बात पर रोशनी डाल रहा है कि छोटी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आपूर्ति में रूकावटों के प्रति कितनी संवेदनशील होती हैं.
सभी देशों में कंबोडिया ने पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज किया है. यहां लगभग 67.81% की बढ़ोतरी हुई है. वहां फ्यूल की दर $1.11 से बढ़कर $1.32 प्रति लीटर हो गई है. यह उछाल इस बात पर रोशनी डाल रहा है कि छोटी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आपूर्ति में रूकावटों के प्रति कितनी संवेदनशील होती हैं.
2/6
वियतनाम और लाओस जैसे देश भी कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रहे हैं. यहां पेट्रोल की कीमतें लगभग 49.73% और 32.94% बढ़ी हैं. ये अर्थव्यवस्थाएं फ्यूल के आयात पर काफी ज्यादा निर्भर करती हैं. वियतनाम में वर्तमान कीमत $1.13 प्रति लीटर है और लाओस में $1.78.
वियतनाम और लाओस जैसे देश भी कीमतों में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रहे हैं. यहां पेट्रोल की कीमतें लगभग 49.73% और 32.94% बढ़ी हैं. ये अर्थव्यवस्थाएं फ्यूल के आयात पर काफी ज्यादा निर्भर करती हैं. वियतनाम में वर्तमान कीमत $1.13 प्रति लीटर है और लाओस में $1.78.
Published at : 20 Mar 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
Petrol Price Rise Global Fuel Crisis Iran Conflict Oil Impact

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Largest Oil Well In India: भारत में सबसे बड़ा तेल का कुआं कहां है, यहां हर दिन कितना तेल निकलता है?
भारत में सबसे बड़ा तेल का कुआं कहां है, यहां हर दिन कितना तेल निकलता है?
जनरल नॉलेज
कतर से कितनी LNG मंगवाता है भारत, सप्लाई रुकी तो कौन से सेक्टर हो जाएंगे ठप?
कतर से कितनी LNG मंगवाता है भारत, सप्लाई रुकी तो कौन से सेक्टर हो जाएंगे ठप?
जनरल नॉलेज
DME Gas India: LPG के लिए नहीं देखना पड़ेगा खाड़ी देशों का मुंह, भारत ने निकाल लिया तोड़; जानें कैसे बनती है DME गैस?
LPG के लिए नहीं देखना पड़ेगा खाड़ी देशों का मुंह, भारत ने निकाल लिया तोड़; जानें कैसे बनती है DME गैस?
जनरल नॉलेज
सरकार ने एक झटके में बढ़ाए इंडस्ट्रियल डीजल पर 22 रुपये, जानें नॉर्मल से कितना अलग होता है ये तेल?
सरकार ने एक झटके में बढ़ाए इंडस्ट्रियल डीजल पर 22 रुपये, जानें नॉर्मल से कितना अलग होता है ये तेल?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Alvida Jumma 2026:भारत में मातम, आक्रोश! खामनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय का 'ब्लैक प्रोटेस्ट'
Protest in Israel: EID से पहले अल-अक्सा मस्जिद में फूटा स्थानीयों का गुस्सा! | Donald Trump
US Israel Iran War: खाड़ी देशों में छिड़ेगी Nuclear War? WHO के बयान से हड़कंप | Middle East | Trump
US Israel Iran War: अमेरिका ने सैन्य अभियान में खर्च किए 25 बिलियन डॉलर | Donald Trump l Middle East
ईरान-इजरायल युद्ध का 21वां दिन..तबाही जबरदस्त | Iran US War | Israel attacks Iran | Khamenei | Trump

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महंगाई मैन ने दिया एक और झटका', प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने कसा तंज
'महंगाई मैन ने दिया एक और झटका', प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने कसा तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Petrol Diesel Price In UP: प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के कीमतें बढ़ी, BJP ने बताया- कब होंगे दाम कम
प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के कीमतें बढ़ी, BJP ने बताया- कब होंगे दाम कम
साउथ सिनेमा
'दृश्यम 3' की रिलीज डेट टली, अब अप्रैल में नहीं देख पाएंगे मोहनलाल की क्राइम ड्रामा फिल्म
'दृश्यम 3' की रिलीज डेट टली, अब अप्रैल में नहीं देख पाएंगे मोहनलाल की क्राइम ड्रामा फिल्म
विश्व
Israel-US Iran War Live: US-इजरायल के झूठ का पर्दाफाश! 'जंग में नई मिसाइलें...', ईरान का चौंकाने वाला बयान
LIVE: US-इजरायल के झूठ का पर्दाफाश! 'जंग में नई मिसाइलें...', ईरान का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर
IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर
विश्व
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
Results
Bihar Board Result 2026: इस हफ्ते जारी हो सकता है बिहार बोर्ड का रिजल्ट, यहां जानें पूरी डिटेल्स
इस हफ्ते जारी हो सकता है बिहार बोर्ड का रिजल्ट, यहां जानें पूरी डिटेल्स
ट्रेंडिंग
बेंगलुरु के ऑटो में लटका मिला Meta का ID कार्ड, वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर उठने लगे सवाल
बेंगलुरु के ऑटो में लटका मिला Meta का ID कार्ड, वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट पर उठने लगे सवाल
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget