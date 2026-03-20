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Petrol Price Rise: ईरान जंग के बीच किस देश में सबसे ज्यादा बढ़े पेट्रोल के दाम, देख लें रेट लिस्ट
Petrol Price Rise: भारत में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है. इसी बीच आइए जानते हैं दुनिया के किस देश में पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा बढ़े हैं.
Petrol Price Rise: ईरान से जुड़े मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के साथ इसका असर दुनिया भर के फ्यूल स्टेशनों पर साफ दिखाई दे रहा है. जहां भारत में प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है वहीं वैश्विक तस्वीर कहीं ज्यादा अलग है. कई देशों में फ्यूल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है. आइए जानते हैं दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल के दाम बढ़े हैं.
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Published at : 20 Mar 2026 05:51 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion