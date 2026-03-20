सभी देशों में कंबोडिया ने पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल दर्ज किया है. यहां लगभग 67.81% की बढ़ोतरी हुई है. वहां फ्यूल की दर $1.11 से बढ़कर $1.32 प्रति लीटर हो गई है. यह उछाल इस बात पर रोशनी डाल रहा है कि छोटी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक आपूर्ति में रूकावटों के प्रति कितनी संवेदनशील होती हैं.