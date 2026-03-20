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World Happiness Index Report: दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा, जानें भारत-पाकिस्तान, इजरायल और ईरान का नंबर?
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है. भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार हुआ है. आइए जानें कि पाकिस्तान, ईरान और इजरायल की रैंकिंग क्या है.
दुनिया का सबसे खुशहाल देश
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Published at : 20 Mar 2026 11:28 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion