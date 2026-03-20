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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजWorld Happiness Index Report: दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा, जानें भारत-पाकिस्तान, इजरायल और ईरान का नंबर?

World Happiness Index Report: दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा, जानें भारत-पाकिस्तान, इजरायल और ईरान का नंबर?

वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है. भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार हुआ है. आइए जानें कि पाकिस्तान, ईरान और इजरायल की रैंकिंग क्या है.

By : निधि पाल  | Updated at : 20 Mar 2026 11:28 AM (IST)
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है. भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार हुआ है. आइए जानें कि पाकिस्तान, ईरान और इजरायल की रैंकिंग क्या है.

दुनिया का सबसे खुशहाल देश

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फिनलैंड ने इस साल 10 में से 7.764 की शानदार रेटिंग हासिल की है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर है. विशेषज्ञों का मानना है कि वहां की बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और व्यक्तिगत आजादी लोगों की संतुष्टि का मुख्य कारण है.
फिनलैंड ने इस साल 10 में से 7.764 की शानदार रेटिंग हासिल की है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले बेहतर है. विशेषज्ञों का मानना है कि वहां की बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और व्यक्तिगत आजादी लोगों की संतुष्टि का मुख्य कारण है.
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फिनलैंड के बाद इस सूची में आइसलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है. टॉप-10 की सूची में स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों का दबदबा बरकरार है. इस बार कोस्टा रिका चौथे स्थान पर रहकर सबको चौंकाने में कामयाब रहा है.
फिनलैंड के बाद इस सूची में आइसलैंड दूसरे और डेनमार्क तीसरे स्थान पर है. टॉप-10 की सूची में स्वीडन, नॉर्वे और नीदरलैंड जैसे यूरोपीय देशों का दबदबा बरकरार है. इस बार कोस्टा रिका चौथे स्थान पर रहकर सबको चौंकाने में कामयाब रहा है.
Published at : 20 Mar 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
World Happiness Index World Happiness Report 2026 Finland Is Happiest Country

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