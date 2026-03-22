नासिक में अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी

Ashok Kharat News: अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
Ashok Kharat News In Hindi: नासिक में अशोक खरात की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. आयकर विभाग उनके वित्तीय लेन-देन की जांच कर सकता है, वहीं तीन और महिलाओं ने भी आरोप लगाए हैं.
नासिक में फर्जी बाबा अशोक खरात की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. अब मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके वित्तीय लेन-देन पर भी जांच की आंच पहुंच सकती है. सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग जल्द ही इस पूरे मामले में एंट्री कर सकता है.
आयकर विभाग खरात की आय के स्रोतों की गहराई से जांच करेगा. उनके बैंक ट्रांजैक्शन्स, निवेश और पैसों के आने-जाने के पूरे रिकॉर्ड को खंगाला जा सकता है. खास तौर पर यह देखा जाएगा कि उनके पास आया पैसा कहां से आया और उसका इस्तेमाल किन कामों में हुआ.
फंडिंग करने वालों पर भी नजर
जांच सिर्फ अशोक खरात तक सीमित नहीं रहने वाली है. जिन लोगों ने कथित तौर पर उन्हें फंडिंग दी या उनके साथ किसी तरह की साझेदारी की, वे भी जांच के दायरे में आ सकते हैं. विभाग डोनर रिकॉर्ड्स और वित्तीय खुलासों की भी जांच करेगा.
अधिकारियों का फोकस उन संपत्तियों पर भी रहेगा, जिन्हें खरात ने खरीदा है. यह पता लगाने की कोशिश होगी कि इन संपत्तियों के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा वैध था या नहीं. अगर कहीं गड़बड़ी मिलती है तो आगे कड़ी कार्रवाई हो सकती है.
तीन और महिलाएं आईं सामने
इसी बीच मामले में नया मोड़ तब आया जब तीन और महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराने की बात कही. बताया जा रहा है कि इन महिलाओं का पहले विश्वास जीता गया और फिर उनसे अलग-अलग जगहों पर पूछताछ की गई. इससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है.
SIT को मिल सकते हैं और सबूत
पूरी जांच अभी गोपनीय तरीके से चल रही है. SIT को उम्मीद है कि जल्द ही और ठोस सबूत हाथ लग सकते हैं, जिससे कार्रवाई तेज हो सकती है. सूत्रों के अनुसार, खरात से जुड़े 100 से ज्यादा ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं, जो महिलाओं के शोषण की ओर इशारा करते हैं.
अगर आयकर विभाग ने जांच शुरू की तो मामला और बड़ा हो सकता है. फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि जांच एजेंसियां आगे क्या कदम उठाती हैं और अशोक खरात पर क्या कार्रवाई होती है.
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Source: IOCL