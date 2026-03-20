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दुनिया में कहां खाए जाते हैं सबसे ज्यादा अंडे, जानें अपने भारत का नंबर?

उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि ग्राहकों को ताजे अंडे मिल सकें. आइए जानें कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा अंडे खाए जाते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 20 Mar 2026 06:06 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि ग्राहकों को ताजे अंडे मिल सकें. आइए जानें कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा अंडे खाए जाते हैं.

उत्तर प्रदेश के अंडा बाजारों में 1 अप्रैल 2026 से एक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है, जो सीधे तौर पर आम आदमी की सेहत और जेब से जुड़ा है. अब तक आप बाजार से जो अंडे खरीदते थे, उन पर यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वे कितने पुराने हैं. दुकानदार अक्सर आज ही फार्म से आए हैं कहकर हफ्तों पुराने अंडे बेच देते थे, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता था, लेकिन अब यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि हर एक अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि (Laying Date) और एक्सपायरी डेट (Expiry Date) लिखना अनिवार्य होगा. इस बड़े फैसले के बीच यह जानना दिलचस्प है कि दुनिया में अंडों की खपत के मामले में भारत कहां खड़ा है.

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जब बात प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा अंडे खाने की आती है, तो मेक्सिको दुनिया में नंबर वन है. मेक्सिको में एक औसत व्यक्ति साल भर में लगभग 363 अंडे खा जाता है. इसका मतलब है कि वहां का हर नागरिक लगभग रोज एक अंडा अपनी डाइट में शामिल करता है.
जब बात प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा अंडे खाने की आती है, तो मेक्सिको दुनिया में नंबर वन है. मेक्सिको में एक औसत व्यक्ति साल भर में लगभग 363 अंडे खा जाता है. इसका मतलब है कि वहां का हर नागरिक लगभग रोज एक अंडा अपनी डाइट में शामिल करता है.
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मेक्सिको की संस्कृति और खान-पान में अंडों का इतना महत्व है कि वहां इसे प्रोटीन का सबसे सुलभ और सस्ता जरिया माना जाता है. वहां की तुलना में दुनिया के अन्य विकसित देश भी पीछे नजर आते हैं, जो मेक्सिको को वैश्विक स्तर पर अंडों का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनाता है.
मेक्सिको की संस्कृति और खान-पान में अंडों का इतना महत्व है कि वहां इसे प्रोटीन का सबसे सुलभ और सस्ता जरिया माना जाता है. वहां की तुलना में दुनिया के अन्य विकसित देश भी पीछे नजर आते हैं, जो मेक्सिको को वैश्विक स्तर पर अंडों का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनाता है.
Published at : 20 Mar 2026 06:05 PM (IST)
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Egg Freshness Egg Expiry Date Highest Egg Consumption Country

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