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दुनिया में कहां खाए जाते हैं सबसे ज्यादा अंडे, जानें अपने भारत का नंबर?
उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि ग्राहकों को ताजे अंडे मिल सकें. आइए जानें कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा अंडे खाए जाते हैं.
उत्तर प्रदेश के अंडा बाजारों में 1 अप्रैल 2026 से एक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है, जो सीधे तौर पर आम आदमी की सेहत और जेब से जुड़ा है. अब तक आप बाजार से जो अंडे खरीदते थे, उन पर यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि वे कितने पुराने हैं. दुकानदार अक्सर आज ही फार्म से आए हैं कहकर हफ्तों पुराने अंडे बेच देते थे, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता था, लेकिन अब यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि हर एक अंडे पर उसकी उत्पादन तिथि (Laying Date) और एक्सपायरी डेट (Expiry Date) लिखना अनिवार्य होगा. इस बड़े फैसले के बीच यह जानना दिलचस्प है कि दुनिया में अंडों की खपत के मामले में भारत कहां खड़ा है.
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Published at : 20 Mar 2026 06:05 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion