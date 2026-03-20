दुनिया में कहां खाए जाते हैं सबसे ज्यादा अंडे, जानें अपने भारत का नंबर?

मेक्सिको की संस्कृति और खान-पान में अंडों का इतना महत्व है कि वहां इसे प्रोटीन का सबसे सुलभ और सस्ता जरिया माना जाता है. वहां की तुलना में दुनिया के अन्य विकसित देश भी पीछे नजर आते हैं, जो मेक्सिको को वैश्विक स्तर पर अंडों का सबसे बड़ा उपभोक्ता बनाता है.