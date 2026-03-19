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Religion Decline: दुनियाभर में इस धर्म को तेजी से छोड़ रहे लोग, कारण जानकर हैरान रह जाएंगे आप
Religion Decline: हाल ही में हुई कुछ स्टडीज से पता चल रहा है कि पश्चिमी देशों में लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं. आइए जानते हैं कौन सा है वह धर्म जो सबसे ज्यादा छोड़ा जा रहा है.
Religion Decline: पूरी दुनिया में लोग धर्म को जिस तरह से देखते हैं उसमें एक साफ बदलाव आ रहा है. प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी से पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खासकर पश्चिमी देशों में धर्म से दूर हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि सभी धर्मों में कौन सा धर्म है जिसे सबसे ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 02:52 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion