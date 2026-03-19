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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजReligion Decline: दुनियाभर में इस धर्म को तेजी से छोड़ रहे लोग, कारण जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Religion Decline: दुनियाभर में इस धर्म को तेजी से छोड़ रहे लोग, कारण जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Religion Decline: हाल ही में हुई कुछ स्टडीज से पता चल रहा है कि पश्चिमी देशों में लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं. आइए जानते हैं कौन सा है वह धर्म जो सबसे ज्यादा छोड़ा जा रहा है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 19 Mar 2026 02:52 PM (IST)
Religion Decline: हाल ही में हुई कुछ स्टडीज से पता चल रहा है कि पश्चिमी देशों में लोग अपने धर्म को छोड़ रहे हैं. आइए जानते हैं कौन सा है वह धर्म जो सबसे ज्यादा छोड़ा जा रहा है.

Religion Decline: पूरी दुनिया में लोग धर्म को जिस तरह से देखते हैं उसमें एक साफ बदलाव आ रहा है. प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी से पता चलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग खासकर पश्चिमी देशों में धर्म से दूर हो रहे हैं. आइए जानते हैं कि सभी धर्मों में कौन सा धर्म है जिसे सबसे ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं.

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लोगों के धर्म से दूर होने की सबसे बड़ी वजह धार्मिक संस्थाओं पर से भरोसा उठना है. बीते कुछ सालों में चर्चों के अंदर हुए विवाद ने अनुयायियों के मन में शक पैदा कर दिया है. कई लोगों के लिए अब आस्था को संस्थाओं के कामों से अलग करके नहीं देखा जाता. इस वजह से वे पूरी तरह से धर्म से दूरी बना लेते हैं.
लोगों के धर्म से दूर होने की सबसे बड़ी वजह धार्मिक संस्थाओं पर से भरोसा उठना है. बीते कुछ सालों में चर्चों के अंदर हुए विवाद ने अनुयायियों के मन में शक पैदा कर दिया है. कई लोगों के लिए अब आस्था को संस्थाओं के कामों से अलग करके नहीं देखा जाता. इस वजह से वे पूरी तरह से धर्म से दूरी बना लेते हैं.
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आज की युवा पीढ़ी पर विज्ञान, टेक्नोलॉजी और तर्कसंगत सोच का असर तेजी से बढ़ रहा है. विकासवाद, ब्रह्मांड विज्ञान और वैज्ञानिक तर्क जैसे विचार अक्सर पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं. यही वजह है कि कई लोग आस्था पर आधारित मान्यताओं के बजाय सबूतों पर आधारित समझ को पसंद करते हैं.
आज की युवा पीढ़ी पर विज्ञान, टेक्नोलॉजी और तर्कसंगत सोच का असर तेजी से बढ़ रहा है. विकासवाद, ब्रह्मांड विज्ञान और वैज्ञानिक तर्क जैसे विचार अक्सर पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हैं. यही वजह है कि कई लोग आस्था पर आधारित मान्यताओं के बजाय सबूतों पर आधारित समझ को पसंद करते हैं.
Published at : 19 Mar 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Religion Decline Christianity Decline Pew Research Religion

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