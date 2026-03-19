लोगों के धर्म से दूर होने की सबसे बड़ी वजह धार्मिक संस्थाओं पर से भरोसा उठना है. बीते कुछ सालों में चर्चों के अंदर हुए विवाद ने अनुयायियों के मन में शक पैदा कर दिया है. कई लोगों के लिए अब आस्था को संस्थाओं के कामों से अलग करके नहीं देखा जाता. इस वजह से वे पूरी तरह से धर्म से दूरी बना लेते हैं.