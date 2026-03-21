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Petrol Price In India: 1 लीटर पेट्रोल पर कितना कमाती है सरकार, जानें ऑयल कंपनी को कितना होता है फायदा?
Petrol Price In India: दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं भारत में जब 1 लीटर पेट्रोल के लिए भुगतान किया जाता है तो उसमें से कितना सरकार के पास जाता है.
Petrol Price In India: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद भारत की तेल कंपनियों ने 20 मार्च से प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में ₹2 से ₹2.35 प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. वहीं रेगुलर पेट्रोल की कीमत अभी भी पहले जैसी ही हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि जब उपभोक्ता 1 लीटर पेट्रोल का भुगतान करते हैं तो उसमें से असल में कितना हिस्सा सरकार के पास जाता है और तेल कंपनियां कितना कमाती हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 04:49 PM (IST)
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