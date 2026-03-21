जब इजरायल ने अमेरिका पर कर दिया था हमला, जवाब तक नहीं दे पाया था दुनिया का सबसे ताकतवर देश

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USS Liberty Attack: आज के भू राजनीतिक परिदृश्य में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के बीच घनिष्ठ गठबंधन जग जाहिर है. लेकिन इतिहास में एक ऐसी घटना भी हुई थी जिसमें इजरायल ने अमेरिकी जहाज पर हमला कर दिया था. इससे भारी जान माल का नुकसान हुआ लेकिन फिर भी अमेरिका ने सैन्य रूप से जवाबी कार्रवाई ना करने का फैसला किया. आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला.

USS लिबर्टी घटना

8 जून 1967 को इजरायली लड़ाकू विमान और टॉरपीडो नौकाओं ने अमेरिकी खुफिया जहाज USS लिबर्टी पर हमला कर दिया. उस समय यह जहाज भूमध्य सागर के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद था और युद्ध के दौरान क्षेत्रीय संचार पर नजर रख रहा था. यह हमला काफी जोरदार था जिस वजह से जहाज को भारी नुकसान पहुंचा था.

अमेरिकी सैनिकों की मौत

इस हमले में 34 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और 171 सैनिक घायल हो गए थे. संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए ऐसी घटना काफी चौंकाने वाली थी. ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना में एक सहयोगी देश शामिल था.

इजरायल ने पेश की सफाई

इजरायल ने बाद में कहा कि यह हमला एक दुर्घटना थी. उसकी आधिकारिक सफाई के मुताबिक चल रहे युद्ध की अफरा तफरी के बीच USS लिबर्टी को गलती से एक मिस्त्र का सैन्य जहाज समझ लिया गया था. यह दावा तब से लेकर अब तक बहस का एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है.

क्या थी अमेरिका की प्रतिक्रिया?

हमले की गंभीरता के बावजूद भी अमेरिका ने इजरायल की माफी को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया. कोई भी सैन्य जवाबी कार्रवाई नहीं की गई और इस मामले को आधिकारिक तौर पर दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया. इजरायल ने बाद में पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा भी दिया.

अमेरिका ने क्यों नहीं दिया था जवाब?

दरअसल यह घटना शीत युद्ध के दौरान हुई थी. उस वक्त वैश्विक तनाव पहले से ही काफी बढ़ा हुआ था. अमेरिका मध्य पूर्व में अपने एक बड़े सहयोगी के साथ इस स्थिति को सीधे टकराव में बदलने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था. आज भी यह घटना एक बड़ा विवाद बनी हुई है. कुछ लोगों ने पहचान की गलती वाली सफाई पर सवाल उठाए हैं और यह आशंका जताई है कि यह हमला जानबूझकर किया गया हो सकता है. हालांकि बीते कुछ सालों में अमेरिका के आधिकारिक रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और इस मामले को बंद ही माना जाता है.

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