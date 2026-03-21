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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजUSS Liberty Attack: जब इजरायल ने अमेरिका पर कर दिया था हमला, जवाब तक नहीं दे पाया था दुनिया का सबसे ताकतवर देश

USS Liberty Attack: जब इजरायल ने अमेरिका पर कर दिया था हमला, जवाब तक नहीं दे पाया था दुनिया का सबसे ताकतवर देश

USS Liberty Attack: अमेरिका और इजरायल इस मिडल ईस्ट के तनाव में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं. लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इजरायल ने अमेरिका पर हमला किया था. आइए जानते हैं पूरा मामला.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 21 Mar 2026 07:34 PM (IST)
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USS Liberty Attack: आज के भू राजनीतिक परिदृश्य में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के बीच घनिष्ठ गठबंधन जग जाहिर है. लेकिन इतिहास में एक ऐसी घटना भी हुई थी जिसमें इजरायल ने अमेरिकी जहाज पर हमला कर दिया था. इससे भारी जान माल का नुकसान हुआ लेकिन फिर भी अमेरिका ने सैन्य रूप से जवाबी कार्रवाई ना करने का फैसला किया. आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला.

USS लिबर्टी घटना

8 जून 1967 को इजरायली लड़ाकू विमान और टॉरपीडो नौकाओं ने अमेरिकी खुफिया जहाज USS लिबर्टी पर हमला कर दिया. उस समय यह जहाज भूमध्य सागर के अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मौजूद था और युद्ध के दौरान क्षेत्रीय संचार पर नजर रख रहा था. यह हमला काफी जोरदार था जिस वजह से जहाज को भारी नुकसान पहुंचा था. 

अमेरिकी सैनिकों की मौत 

इस हमले में 34 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और 171 सैनिक घायल हो गए थे. संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के लिए ऐसी घटना काफी चौंकाने वाली थी. ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना में एक सहयोगी देश शामिल था. 

इजरायल ने पेश की सफाई 

इजरायल ने बाद में कहा कि यह हमला एक दुर्घटना थी. उसकी आधिकारिक सफाई के मुताबिक चल रहे युद्ध की अफरा तफरी के बीच USS लिबर्टी को गलती से एक मिस्त्र का सैन्य जहाज समझ लिया गया था. यह दावा तब से लेकर अब तक बहस का एक मुख्य मुद्दा बना हुआ है.

क्या थी अमेरिका की प्रतिक्रिया? 

हमले की गंभीरता के बावजूद भी अमेरिका ने इजरायल की माफी को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया. कोई भी सैन्य जवाबी कार्रवाई नहीं की गई और इस मामले को आधिकारिक तौर पर दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया. इजरायल ने बाद में पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा भी दिया. 

अमेरिका ने क्यों नहीं दिया था जवाब? 

दरअसल यह घटना शीत युद्ध के दौरान हुई थी. उस वक्त वैश्विक तनाव पहले से ही काफी बढ़ा हुआ था. अमेरिका मध्य पूर्व में अपने एक बड़े सहयोगी के साथ इस स्थिति को सीधे टकराव में बदलने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था. आज भी यह घटना एक बड़ा विवाद बनी हुई है. कुछ लोगों ने पहचान की गलती वाली सफाई पर सवाल उठाए हैं और यह आशंका जताई है कि यह हमला जानबूझकर किया गया हो सकता है. हालांकि बीते कुछ सालों में अमेरिका के आधिकारिक रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और इस मामले को बंद ही माना जाता है.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी की कैबिनेट में कौन है सबसे गरीब नेता, जानें उसकी कितनी नेटवर्थ?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 07:34 PM (IST)
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US Israel Iran War Israel Us Incident 1967 USS Liberty Attack
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