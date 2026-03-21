'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?

भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांडया ने कुछ दिन पहले ही चमचमाती फरारी खरीदी है. उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जीत के बाद यह कार खरीदी थी. अब उसी फरारी कार में घूमने का हार्दिक पांडया का वीडियो वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि हार्दिक शर्टलेस होकर गाड़ी चला रहे हैं. वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है, लेकिन उनके शर्टलेस होकर गाड़ी चलाने का दावा बिल्कुल गलत है.

वायरल वीडियो में हार्दिक पांडया शर्टलेस होकर गाड़ी चला रहे हैं, ये दावे बिल्कुल गलत हैं. वीडियो को गौर से देखें तो पता चलेगा कि उन्होंने मरून रंग की स्लीवलेस टीशर्ट पहनी है. मगर सोशल मीडिया पर लोग उनके शर्टलेस होने के गलत दावे कर रहे हैं.

🚨Shirtless Hardik Pandya spotted driving his new Ferrari 12Cilindri after practice in Mumbai. 🤯



AURA FARMING..! 🥶 pic.twitter.com/VR1kxhnOmC — Sam (@Cricsam01) March 21, 2026

IPL 2026 में हार्दिक पांडया मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते दिखेंगे. वो फिलहाल मुंबई इंडियंस टीम के साथ लगातार अभ्यास कर रहे हैं. इससे पहले एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें देखा गया कि हार्दिक पांडया अपनी नई फरारी में सवार होकर मुंबई इंडियंस के ट्रेनिंग कैम्प में पहुंचे थे. हार्दिक पांडया के कार कलेक्शन में फरारी 12सिलिंडरी पहली लग्जरी कार नहीं है. रिपोर्ट्स अनुसार उनके पास लैम्बोर्गिनी उरुस एसई, रेंज रोवर वोग और मर्सेडीज समेत कई लग्जरी कार मौजूद हैं.

मुंबई कब खेलेगी अपना पहला मैच?

IPL 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है. मुंबई इंडियंस की बात करें तो उसका पहला मैच 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ होगा. ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. उसके बाद 4 अप्रैल को मुंबई की टीम का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होना है. आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस ने प्लेऑफ तक का सफर तय किया था, लेकिन दूसरे क्वालीफायर मैच में MI को पंजाब किंग्स के हाथों 5 विकेट से शिकस्त मिली थी. बता दें कि मुंबई 2020 के बाद कभी आईपीएल फाइनल में नहीं पहुंची है.

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