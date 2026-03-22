हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया

घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया

Learning License Applying Online: घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाना अब आसान है. ऑनलाइन किस तरह करना होगा आवेदन तो किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत. जान लीजिए सबकुछ.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 22 Mar 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

Learning License Applying Online: गाड़ी चलाना सीखना है तो सिर्फ स्टेयरिंग पकड़ना काफी नहीं होता. इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना तो जरूरी है ही. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पड़ाव आता है. जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं और वो है लर्निंग लाइसेंस. मगर अब इसके लिए आपको आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं. आप घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. 

अगर आप पहली बार लाइसेंस बनवा रहे हैं. तो यह शुरुआती स्टेप आपके लिए बहुत काम का है. अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े गए तो चालान भी हो सकता है. इसलिए बेहतर यही है कि पहले सही तरीके से लर्निंग लाइसेंस बनवा लें. फिर आगे की प्रोसेस आसान हो जाती है. जान लें घर बैठे कैसे बनवाएं लर्निंग लाइसेंस.

ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. जहां से पूरा प्रोसेस शुरू होता है. वेबसाइट खुलने के बाद ‘Online Services’ सेक्शन में जाएं और वहां ‘Driving License Related Services’ पर क्लिक करें. इसके बाद आपको अपना राज्य चुनना होता है. क्योंकि हर राज्य का RTO सिस्टम अलग-अलग तरीके से काम करता है. राज्य चुनने के बाद आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे. जिनमें से ‘Apply for Learner Licence’ को सेलेक्ट करना है.

फिर आपको यह कन्फर्म करना होता है कि आपके पास पहले से कोई ड्राइविंग या लर्निंग लाइसेंस नहीं है. इसके बाद अपनी कैटेगरी चुनें, जैसे दोपहिया या चारपहिया. यह पूरा स्टेप सही भरना जरूरी है. क्योंकि आगे की प्रोसेस इसी पर डिपेंड करती है और कोई गलती बाद में परेशानी खड़ी कर सकती है.

यह भी पढ़ें: राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन

फॉर्म भरने से लेकर टेस्ट तक का प्रोसेस

अब अगला स्टेप थोड़ा डिटेल में आता है. यहां आप आधार के साथ या बिना आधार के प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं. अगर आधार लिंक करते हैं तो आपकी कई डिटेल्स ऑटोमेटिक भर जाती हैं. जिससे समय बचता है. इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है. जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस और बाकी जरूरी जानकारी शामिल होती है. फॉर्म सबमिट करने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करनी होती है. 

पेमेंट होने के बाद आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ सकता है या सीधे ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, जो ट्रैफिक नियमों और साइन से जुड़ा होता है. यह टेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं होता. लेकिन बेसिक जानकारी होना जरूरी है. अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं. तो आपका लर्निंग लाइसेंस अप्रूव हो जाता है और आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं.

किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?

इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए. जिनमें ऐज प्रूफ, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ तो वहीं कुछ मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है. इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी होती है. अगर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि आपकी जानकारी पहले से वेरिफाइड होती है. 

यह भी पढ़ें: ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 22 Mar 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Driving License Utility News Learning License
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
गाड़ी बेचने से पहले ये काम जरूरी, नहीं तो बाद में हो सकती है बड़ी परेशानी
गाड़ी बेचने से पहले ये काम जरूरी, नहीं तो बाद में हो सकती है बड़ी परेशानी
यूटिलिटी
अप्रैल में घूमने का प्लान है? टूर से पहले चेक करें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट, वरना होगी परेशानी
अप्रैल में घूमने का प्लान है? टूर से पहले चेक करें कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट, वरना होगी परेशानी
यूटिलिटी
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
राशन कार्ड धारकों की होने वाली है बल्ले-बल्ले, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का राशन
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Air India Flights: ईरान युद्ध के बीच उड़ानों पर लगा ब्रेक! एयर इंडिया ने 3 हफ्तों में 2500 फ्लाइट्स की रद्द, जानें ताजा हाल
ईरान युद्ध के बीच उड़ानों पर लगा ब्रेक! एयर इंडिया ने 3 हफ्तों में 2500 फ्लाइट्स की रद्द, जानें ताजा हाल
महाराष्ट्र
Ashok Kharat News: अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
नासिक में अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
बॉलीवुड
'शर्म आनी चाहिए', 'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, बोले- दुख होता है
'शर्म आनी चाहिए', 'धुरंधर 2' को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
हेल्थ
बिना सोचे-समझे अबॉर्शन पिल्स तो नहीं खाती हैं आप, जानें क्या हो सकते हैं नुकसान?
बिना सोचे-समझे अबॉर्शन पिल्स तो नहीं खाती हैं आप, जानें क्या हो सकते हैं नुकसान?
ट्रेंडिंग
पहली बार गोद में आया नवजात तो कांपने लगे पिता के हाथ, भावुक कर देगा इंटरनेट पर वायरल वीडियो
पहली बार गोद में आया नवजात तो कांपने लगे पिता के हाथ, भावुक कर देगा इंटरनेट पर वायरल वीडियो
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget