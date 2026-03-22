घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया

Learning License Applying Online: गाड़ी चलाना सीखना है तो सिर्फ स्टेयरिंग पकड़ना काफी नहीं होता. इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना तो जरूरी है ही. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पड़ाव आता है. जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं और वो है लर्निंग लाइसेंस. मगर अब इसके लिए आपको आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं. आप घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

अगर आप पहली बार लाइसेंस बनवा रहे हैं. तो यह शुरुआती स्टेप आपके लिए बहुत काम का है. अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चलाते पकड़े गए तो चालान भी हो सकता है. इसलिए बेहतर यही है कि पहले सही तरीके से लर्निंग लाइसेंस बनवा लें. फिर आगे की प्रोसेस आसान हो जाती है. जान लें घर बैठे कैसे बनवाएं लर्निंग लाइसेंस.

ऑनलाइन ऐसे करें अप्लाई

सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. जहां से पूरा प्रोसेस शुरू होता है. वेबसाइट खुलने के बाद ‘Online Services’ सेक्शन में जाएं और वहां ‘Driving License Related Services’ पर क्लिक करें. इसके बाद आपको अपना राज्य चुनना होता है. क्योंकि हर राज्य का RTO सिस्टम अलग-अलग तरीके से काम करता है. राज्य चुनने के बाद आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे. जिनमें से ‘Apply for Learner Licence’ को सेलेक्ट करना है.

फिर आपको यह कन्फर्म करना होता है कि आपके पास पहले से कोई ड्राइविंग या लर्निंग लाइसेंस नहीं है. इसके बाद अपनी कैटेगरी चुनें, जैसे दोपहिया या चारपहिया. यह पूरा स्टेप सही भरना जरूरी है. क्योंकि आगे की प्रोसेस इसी पर डिपेंड करती है और कोई गलती बाद में परेशानी खड़ी कर सकती है.

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फॉर्म भरने से लेकर टेस्ट तक का प्रोसेस

अब अगला स्टेप थोड़ा डिटेल में आता है. यहां आप आधार के साथ या बिना आधार के प्रोसेस आगे बढ़ा सकते हैं. अगर आधार लिंक करते हैं तो आपकी कई डिटेल्स ऑटोमेटिक भर जाती हैं. जिससे समय बचता है. इसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है. जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस और बाकी जरूरी जानकारी शामिल होती है. फॉर्म सबमिट करने के बाद ऑनलाइन फीस जमा करनी होती है.

पेमेंट होने के बाद आपको एक स्लॉट बुक करना पड़ सकता है या सीधे ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, जो ट्रैफिक नियमों और साइन से जुड़ा होता है. यह टेस्ट ज्यादा मुश्किल नहीं होता. लेकिन बेसिक जानकारी होना जरूरी है. अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं. तो आपका लर्निंग लाइसेंस अप्रूव हो जाता है और आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं.

किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत?

इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए. जिनमें ऐज प्रूफ, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ तो वहीं कुछ मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है. इसके साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करनी होती है. अगर आप आधार कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. तो कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि आपकी जानकारी पहले से वेरिफाइड होती है.

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