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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजPakistan Oil Production: भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी हैं तेल के कुएं, जानें वहां हर दिन कितना निकलता है क्रूड ऑयल?

Pakistan Oil Production: भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी हैं तेल के कुएं, जानें वहां हर दिन कितना निकलता है क्रूड ऑयल?

Pakistan Oil Production: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ईंधन आपूर्ति पर काफी पड़ा है. इसी बीच आइए जानते हैं क्या पाकिस्तान में भी तेल के कुएं हैं या नहीं.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 21 Mar 2026 06:34 PM (IST)
Pakistan Oil Production: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ईंधन आपूर्ति पर काफी पड़ा है. इसी बीच आइए जानते हैं क्या पाकिस्तान में भी तेल के कुएं हैं या नहीं.

Pakistan Oil Production: ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों में आ रहे बदलाव के चलते भारत जैसे देश आपूर्ति को स्थिर करने के लिए कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के पास भी भारत की तरह तेल के कुएं हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

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पाकिस्तान के पास भी तेल के भंडार हैं और वहां सक्रिय उत्पादन भी होता है. पाकिस्तान का दैनिक कच्चा तेल उत्पादन लगभग 64000 से 88000 बैरल के बीच रहता है. वहीं भारत प्रतिदिन 6 लाख बैरल से ज्यादा का उत्पादन करता है.
पाकिस्तान के पास भी तेल के भंडार हैं और वहां सक्रिय उत्पादन भी होता है. पाकिस्तान का दैनिक कच्चा तेल उत्पादन लगभग 64000 से 88000 बैरल के बीच रहता है. वहीं भारत प्रतिदिन 6 लाख बैरल से ज्यादा का उत्पादन करता है.
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पाकिस्तान में तेल सिर्फ कुछ खास जगहों से ही निकलता है. खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब में. कोहाट जिले में नश्पा ब्लॉक जैसे क्षेत्र हाल के सालों में काफी ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं.
पाकिस्तान में तेल सिर्फ कुछ खास जगहों से ही निकलता है. खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब में. कोहाट जिले में नश्पा ब्लॉक जैसे क्षेत्र हाल के सालों में काफी ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं.
Published at : 21 Mar 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Pakistan Oil Production India Vs Pakistan Oil Crude Oil Barrels Pakistan

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