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Pakistan Oil Production: भारत की तरह क्या पाकिस्तान में भी हैं तेल के कुएं, जानें वहां हर दिन कितना निकलता है क्रूड ऑयल?
Pakistan Oil Production: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर ईंधन आपूर्ति पर काफी पड़ा है. इसी बीच आइए जानते हैं क्या पाकिस्तान में भी तेल के कुएं हैं या नहीं.
Pakistan Oil Production: ईरान पर लगे प्रतिबंधों में ढील के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजारों में आ रहे बदलाव के चलते भारत जैसे देश आपूर्ति को स्थिर करने के लिए कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. इसी बीच एक सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के पास भी भारत की तरह तेल के कुएं हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.
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Published at : 21 Mar 2026 06:34 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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