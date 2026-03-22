एयर इंडिया फ्लाइट्स पर पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का बड़ा असर पड़ा है. एयरलाइन के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने कर्मचारियों को दी जानकारी में बताया कि पिछले तीन हफ्तों में करीब 2,500 उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं. उन्होंने कहा कि इस समय एयर इंडिया पश्चिम एशिया के लिए अपनी सामान्य उड़ानों का केवल करीब 30 प्रतिशत ही चला पा रही है. इसका मुख्य कारण यह है कि कई एयरपोर्ट और हवाई क्षेत्र बंद हैं या फिर सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं माने जा रहे हैं.

सीईओ ने बताया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर का असर पूरी दुनिया, क्षेत्र और एयरलाइन इंडस्ट्री पर पड़ रहा है. एयर इंडिया के लिए यह असर ज्यादा बड़ा है क्योंकि उसकी इस इलाके में उड़ानों की संख्या पहले से काफी ज्यादा रहती है. उन्होंने यह भी कहा कि इस स्थिति का आर्थिक असर भी अब दिखने लगा है. जेट फ्यूल की कीमतें पहले से दोगुनी से ज्यादा हो गई हैं, जिससे खर्च बढ़ गया है. इसी वजह से एयर इंडिया ने नए टिकटों पर फ्यूल चार्ज भी बढ़ा दिया है, ताकि कुछ खर्च पूरा किया जा सके.

यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाने वाली उड़ानों पर असर

ईरान में जारी युद्ध के कारण यूके, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जाने वाली उड़ानों को भी अब पहले से ज्यादा लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है. इससे उड़ान का समय बढ़ रहा है और ज्यादा ईंधन खर्च हो रहा है. हालांकि, सीईओ कैंपबेल विल्सन ने यह भी कहा कि महंगे टिकटों की वजह से यात्रियों की संख्या पर असर पड़ सकता है, क्योंकि हर यात्री ज्यादा किराया देने को तैयार नहीं होता. इसके बावजूद यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे क्षेत्रों में कुछ नई मांग भी देखने को मिल रही है, जहां एयर इंडिया अपनी उड़ानें बढ़ा रही है. वहीं, कुछ दूसरी एयरलाइंस ज्यादा खर्च के कारण अपनी सेवाएं कम कर रही हैं.

एयर इंडिया के सीईओ की सलाह

एयर इंडिया के सीईओ ने कर्मचारियों से कहा कि वे इस समय सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दें, गैर-जरूरी खर्चों को कम रखें और एक-दूसरे का सहयोग करें. उन्होंने खास तौर पर उन कर्मचारियों की तारीफ की जो प्रभावित इलाकों में काम कर रहे हैं और बदलती स्थिति के अनुसार काम संभाल रहे हैं. उन्होंने माना कि इस समय एयर इंडिया की उड़ानें और शेड्यूल लगातार बदल रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के सहयोग से कंपनी इस मुश्किल समय को संभालने की कोशिश कर रही है.

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