दुनिया के लिए क्रूड ऑयल इतना जरूरी क्यों है, जानें हर दिन कितना तेल खपा देती है दुनिया?

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आज की दुनिया में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल केवल एक ईधन नहीं है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की धमनियों में बहने वाले खून के समान है. सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर रात को लाइट बंद करने तक, हमारी दिनचर्या का हर हिस्सा किसी न किसी रूप में इस काले सोने पर निर्भर है. ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे रास्तों में पैदा हुई रुकावटों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, क्योंकि तेल की सप्लाई रुकने का मतलब है पूरी मानव सभ्यता का अचानक थम जाना. यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर हमेशा चौकन्नी रहती हैं. आइए जानें कि एक दिन में दुनिया कितना तेल खपा देती है.

परिवहन का मुख्य आधार और ग्लोबल मोबिलिटी

दुनिया के लिए क्रूड ऑयल के इतने जरूरी होने का सबसे बड़ा कारण परिवहन क्षेत्र है. हमारे चारों ओर दौड़ती कारें, बसें, ट्रक, समंदर में तैरते विशाल जहाज और आसमान चीरते हवाई जहाज, इन सबको चलाने वाला ईधन कच्चे तेल से ही निकलता है. रिफाइनरी में जब कच्चे तेल को साफ किया जाता है, तो उससे पेट्रोल, डीजल और जेट ईधन प्राप्त होता है. यदि क्रूड ऑयल की सप्लाई बाधित होती है, तो वैश्विक परिवहन व्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी, जिससे सामानों की आवाजाही रुक जाएगी और दुनिया भर में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है.

प्लास्टिक और रोजमर्रा के सामानों का कच्चा माल

बहुत कम लोग जानते हैं कि कच्चा तेल सिर्फ गाड़ियां चलाने के काम नहीं आता, बल्कि यह हमारे घर में मौजूद हजारों चीजों का आधार है. पेट्रोकेमिकल्स के जरिए इसी तेल से प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, उर्वरक (खाद), साबुन, डिटर्जेंट और यहां तक कि कपड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले फाइबर बनाए जाते हैं. आपके हाथ में मौजूद मोबाइल फोन से लेकर रसोई के डिब्बों तक, हर जगह क्रूड ऑयल का अंश मौजूद है. इसके बिना आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की कल्पना करना भी असंभव है क्योंकि यह उद्योगों के लिए प्राथमिक कच्चे माल के रूप में काम करता है.

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दुनिया हर दिन कितना तेल खपा देती है?

दुनिया की भूख कच्चे तेल को लेकर कितनी विशाल है, इसका अंदाजा खपत के आंकड़ों से लगाया जा सकता है. वर्तमान में पूरी दुनिया मिलकर हर रोज लगभग 9.24 करोड़ से लेकर 10 करोड़ (100 मिलियन) बैरल से अधिक कच्चे तेल की खपत कर रही है. अगर एक बैरल की बात करें, तो इसमें लगभग 159 लीटर तेल होता है. यानी हर 24 घंटे में धरती के सीने से करोड़ों लीटर तेल निकालकर जला दिया जाता है. उत्पादन के मामले में फिलहाल अमेरिका दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, जिसके बाद रूस और सऊदी अरब का नंबर आता है.

ऊर्जा उत्पादन और आर्थिक महाशक्ति का पैमाना

दुनिया के कई देशों में आज भी बिजली बनाने के लिए तेल का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है. खासकर ठंडे देशों में घरों को गर्म रखने के लिए कच्चे तेल से बने ईधन का इस्तेमाल होता है. किसी भी देश की जीडीपी की वृद्धि दर सीधे तौर पर उसकी ऊर्जा खपत से जुड़ी होती है. जिस देश के पास तेल का भंडार है या जो इसे खरीदने की क्षमता रखता है, वही वैश्विक राजनीति में अपनी धाक जमा पाता है. यही वजह है कि तेल की कीमतों में होने वाला मामूली बदलाव भी शेयर बाजारों को धराशायी कर देता है.

लुब्रिकेंट्स और औद्योगिक मशीनों का रक्षक

भारी उद्योगों और कारखानों में चलने वाली विशालकाय मशीनें बिना लुब्रिकेंट्स के नहीं चल सकतीं हैं. क्रूड ऑयल से निकलने वाले ग्रीस और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मशीनों के घर्षण को कम करते हैं और उन्हें खराब होने से बचाते हैं. यदि ये लुब्रिकेंट्स न हों, तो कारखानों का पहिया थम जाएगा और उत्पादन ठप हो जाएगा. निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला डामर (Bitumen), जिससे सड़कें बनती हैं, वह भी कच्चे तेल के शोधन के बाद बचने वाला अंतिम उत्पाद है. यानी हमारे चलने की राह भी इसी तेल से तैयार होती है.

कब तक चलेगा धरती का यह काला खजाना?

सबसे चिंताजनक बात यह है कि कच्चा तेल एक सीमित संसाधन है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि, जिस रफ्तार से दुनिया आज तेल का दोहन कर रही है, उस हिसाब से धरती पर उपलब्ध कुल भंडार अगले 50 से 55 वर्षों तक ही चलने की उम्मीद है. हालांकि नई तकनीकों से गहरे समुद्र में तेल खोजा जा रहा है, लेकिन इसकी एक सीमा है. यही कारण है कि अब दुनिया तेजी से सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईधन की ओर बढ़ रही है ताकि भविष्य के ऊर्जा संकट से बचा जा सके.

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