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क्या आपने चखा है भारत का सबसे कीमती ड्राई फ्रूट? कीमत जान पैरों तले खिसकेगी जमीन
भारत के सबसे महंगे ड्राई फ्रूट की कीमत 10000 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है. हिमाचल और कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर उगने वाला यह मेवा अपनी कठिन पैदावार और हाथ से की जाने वाली मेहनत के कारण इतना कीमती है.
जब बात महंगे मेवों की आती है, तो अक्सर हमारे दिमाग में काजू, बादाम या पिस्ता की तस्वीर उभरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के बाजारों में एक ऐसा सूखा मेवा भी बिकता है जिसकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं? इसे चिलगोजा या पाइन नट्स कहा जाता है. यह कोई साधारण मेवा नहीं है, बल्कि भारत के दुर्गम पहाड़ी इलाकों का वो 'सफेद सोना' है, जिसे हासिल करना और बेचना दोनों ही बड़ी चुनौती है.
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Published at : 20 Mar 2026 09:08 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion