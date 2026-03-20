क्या आपने चखा है भारत का सबसे कीमती ड्राई फ्रूट? कीमत जान पैरों तले खिसकेगी जमीन

विशेष परिस्थितियों और मांग बढ़ने पर इसकी कीमतें इससे भी ऊपर निकल जाती हैं. यह अंतर इतना बड़ा है कि एक किलो चिलगोजा के दाम में आप कई किलो बादाम और अखरोट खरीद सकते हैं. चिलगोजा हर जगह नहीं उगता है. इसके लिए खास ठंडी जलवायु और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जरूरत होती है.