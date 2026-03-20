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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजक्या आपने चखा है भारत का सबसे कीमती ड्राई फ्रूट? कीमत जान पैरों तले खिसकेगी जमीन

क्या आपने चखा है भारत का सबसे कीमती ड्राई फ्रूट? कीमत जान पैरों तले खिसकेगी जमीन

भारत के सबसे महंगे ड्राई फ्रूट की कीमत 10000 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है. हिमाचल और कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर उगने वाला यह मेवा अपनी कठिन पैदावार और हाथ से की जाने वाली मेहनत के कारण इतना कीमती है.

By : निधि पाल  | Updated at : 20 Mar 2026 09:08 AM (IST)
भारत के सबसे महंगे ड्राई फ्रूट की कीमत 10000 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है. हिमाचल और कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर उगने वाला यह मेवा अपनी कठिन पैदावार और हाथ से की जाने वाली मेहनत के कारण इतना कीमती है.

जब बात महंगे मेवों की आती है, तो अक्सर हमारे दिमाग में काजू, बादाम या पिस्ता की तस्वीर उभरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के बाजारों में एक ऐसा सूखा मेवा भी बिकता है जिसकी कीमत सुनकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं? इसे चिलगोजा या पाइन नट्स कहा जाता है. यह कोई साधारण मेवा नहीं है, बल्कि भारत के दुर्गम पहाड़ी इलाकों का वो 'सफेद सोना' है, जिसे हासिल करना और बेचना दोनों ही बड़ी चुनौती है.

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भारत में चिलगोजा को सबसे प्रीमियम और महंगा ड्राई फ्रूट माना जाता है, जबकि सामान्य बादाम 800 से 1,200 रुपये और काजू 1,500 रुपये प्रति किलो तक मिल जाते हैं, वहीं अच्छी गुणवत्ता वाले चिलगोजा की कीमत 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है.
भारत में चिलगोजा को सबसे प्रीमियम और महंगा ड्राई फ्रूट माना जाता है, जबकि सामान्य बादाम 800 से 1,200 रुपये और काजू 1,500 रुपये प्रति किलो तक मिल जाते हैं, वहीं अच्छी गुणवत्ता वाले चिलगोजा की कीमत 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है.
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विशेष परिस्थितियों और मांग बढ़ने पर इसकी कीमतें इससे भी ऊपर निकल जाती हैं. यह अंतर इतना बड़ा है कि एक किलो चिलगोजा के दाम में आप कई किलो बादाम और अखरोट खरीद सकते हैं. चिलगोजा हर जगह नहीं उगता है. इसके लिए खास ठंडी जलवायु और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जरूरत होती है.
विशेष परिस्थितियों और मांग बढ़ने पर इसकी कीमतें इससे भी ऊपर निकल जाती हैं. यह अंतर इतना बड़ा है कि एक किलो चिलगोजा के दाम में आप कई किलो बादाम और अखरोट खरीद सकते हैं. चिलगोजा हर जगह नहीं उगता है. इसके लिए खास ठंडी जलवायु और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की जरूरत होती है.
Published at : 20 Mar 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Pine Nuts Chilgoza India Most Expensive Dry Fruit

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