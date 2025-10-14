अब सवाल उठता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों की भारी कमी है, वहां की करेंसी आखिर इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? दरअसल, इसके पीछे तालिबान सरकार की करेंसी नीति है. 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने देश में अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था.