हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजAfghanistan Currency: अफगानिस्तान है इतना गरीब, लेकिन वहां की करेंसी क्यों है मजबूत? रुपये से भी ज्यादा है कीमत

Afghanistan Currency: अफगानिस्तान है इतना गरीब, लेकिन वहां की करेंसी क्यों है मजबूत? रुपये से भी ज्यादा है कीमत

Afghanistan Currency: अफगानिस्तान की करेंसी का भारतीय रुपये से ज्यादा मजबूत होना आर्थिक विरोधाभास है. आइए जानें कि आखिर गरीब देश में ऐसा कैसे देखने को मिल रहा है?

By : निधि पाल  | Updated at : 14 Oct 2025 07:08 AM (IST)
Afghanistan Currency: अफगानिस्तान की करेंसी का भारतीय रुपये से ज्यादा मजबूत होना आर्थिक विरोधाभास है. आइए जानें कि आखिर गरीब देश में ऐसा कैसे देखने को मिल रहा है?

Afghanistan Currency: दुनिया के सबसे गरीब और अस्थिर देशों में गिने जाने वाला अफगानिस्तान एक बार फिर चर्चा में है. लेकिन इस बार वजह न आतंक है, न युद्ध, बल्कि उसकी करेंसी की मजबूती है. अफगानिस्तान की मुद्रा, यानी अफगानी (AFN) की कीमत इस समय भारतीय रुपये से भी ज्यादा हो गई है. यह सुनकर बहुतों को यकीन नहीं होता, लेकिन आंकड़े यही बता रहे हैं.

1/7
करेंसी एक्सचेंज साइट XE.com की रिपोर्ट की मानें तो इस वक्त 1 अफगान अफगानी की कीमत भारत में करीब 1.33 रुपये के बराबर है. वहीं 1 भारतीय रुपया अफगानिस्तान में सिर्फ 0.75 अफगानी के बराबर है.
करेंसी एक्सचेंज साइट XE.com की रिपोर्ट की मानें तो इस वक्त 1 अफगान अफगानी की कीमत भारत में करीब 1.33 रुपये के बराबर है. वहीं 1 भारतीय रुपया अफगानिस्तान में सिर्फ 0.75 अफगानी के बराबर है.
2/7
इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अफगानिस्तान में 1 लाख अफगानी कमाता है, तो भारत में उसकी वैल्यू लगभग 1 लाख 33 हजार रुपये होगी.
इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अफगानिस्तान में 1 लाख अफगानी कमाता है, तो भारत में उसकी वैल्यू लगभग 1 लाख 33 हजार रुपये होगी.
3/7
अब सवाल उठता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों की भारी कमी है, वहां की करेंसी आखिर इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? दरअसल, इसके पीछे तालिबान सरकार की करेंसी नीति है. 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने देश में अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था.
अब सवाल उठता है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त है, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों की भारी कमी है, वहां की करेंसी आखिर इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? दरअसल, इसके पीछे तालिबान सरकार की करेंसी नीति है. 2021 में सत्ता में आने के बाद तालिबान ने देश में अमेरिकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपये के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था.
4/7
इस कदम के बाद विदेशी करेंसी की मांग अचानक घट गई. जब किसी देश के अंदर विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाती है, तो उसकी स्थानीय करेंसी पर दबाव घटता है, जिससे वह स्थिर रह पाती है.
इस कदम के बाद विदेशी करेंसी की मांग अचानक घट गई. जब किसी देश के अंदर विदेशी मुद्रा की मांग कम हो जाती है, तो उसकी स्थानीय करेंसी पर दबाव घटता है, जिससे वह स्थिर रह पाती है.
5/7
इसके अलावा तालिबान ने इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पर भी नियंत्रण रखा है और ज्यादातर लेन-देन लोकल करेंसी में करने का नियम लागू किया है. इससे करेंसी सर्कुलेशन केवल अफगानिस्तान के अंदर सीमित रह गया है, और बाहरी मार्केट का असर कम हुआ है. यही वजह है कि अफगानी करेंसी फिलहाल स्थिर बनी हुई है.
इसके अलावा तालिबान ने इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पर भी नियंत्रण रखा है और ज्यादातर लेन-देन लोकल करेंसी में करने का नियम लागू किया है. इससे करेंसी सर्कुलेशन केवल अफगानिस्तान के अंदर सीमित रह गया है, और बाहरी मार्केट का असर कम हुआ है. यही वजह है कि अफगानी करेंसी फिलहाल स्थिर बनी हुई है.
6/7
अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था फिलहाल बहुत सीमित दायरे में चल रही है. वहां बड़े पैमाने पर निवेश या औद्योगिक लेनदेन नहीं हो रहे, जिससे करेंसी की मांग-आपूर्ति का अंतर बहुत कम है.
अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था फिलहाल बहुत सीमित दायरे में चल रही है. वहां बड़े पैमाने पर निवेश या औद्योगिक लेनदेन नहीं हो रहे, जिससे करेंसी की मांग-आपूर्ति का अंतर बहुत कम है.
7/7
चूंकि वहां डॉलर और अन्य विदेशी करेंसी का चलन बंद है, तो व्यापारिक गतिविधियां सिर्फ अफगानी में ही हो रही हैं. इससे बाजार में स्थानीय मुद्रा की स्थिरता बनी हुई है.
चूंकि वहां डॉलर और अन्य विदेशी करेंसी का चलन बंद है, तो व्यापारिक गतिविधियां सिर्फ अफगानी में ही हो रही हैं. इससे बाजार में स्थानीय मुद्रा की स्थिरता बनी हुई है.
Published at : 14 Oct 2025 07:08 AM (IST)
Tags :
Indian Rupee Afghanistan Currency Afghan Afghani

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिल्ली में 'अघोरी कांड' का सबसे बड़ा खिला़ड़ी !
न्याय की मांग करते हुए पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
घोटाले में फंस गए Tejashwi Yadav..अब कौन होगा सीएम फेस?
चुनावी बिसात.. मुजफ्फरपुर के मन की बात
Tejashwi Yadav नहीं बन पाएंगे सीएम? वरिष्ठ पत्रकार का सटीक विश्लेषण!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने खरीदे 93 हजार करोड़ के हथियार, खर्च किया डिफेंस बजट का 50 परसेंट
क्रिकेट
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
VIDEO: 'आपको भी पता है ये आउट है…' , जब जसप्रीत बुमराह ने अंपायर को लगाई फटकार, स्टंप माइक में कैद हुआ पूरा वाकया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
यूपी में गुलाबी सर्दी ने दी दस्तक, गर्म कपड़े निकालने के लिए हो जाएं तैयार, दिवाली के बाद बढ़ेगी ठंड
साउथ सिनेमा
Tamil-Telugu Films Releasing On Diwali: दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
दिवाली पर होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका, थिएटर में रिलीज होंगी ये 6 बड़ी तमिल-तेलुगु फिल्में
इंडिया
ड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान
ड्रैगन के डैम वाले प्लान को भारत देगा बड़ा झटका, मोदी सरकार ने बनाया 77 बिलियन डॉलर का ये मास्टर प्लान
ट्रेंडिंग
पीठ दर्द से परेशान थी महिला! अफवाह में आकर निगल लिए 8 जिंदा मेंढक- यूजर्स ने पीटा सिर
पीठ दर्द से परेशान थी महिला! अफवाह में आकर निगल लिए 8 जिंदा मेंढक- यूजर्स ने पीटा सिर
हेल्थ
इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी
इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर करें शामिल, बदलते मौसम में बूस्ट कर देंगी इम्यूनिटी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
लखनऊ: शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की गाड़ी पर हमला, धरने पर बैठे मौलाना
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget