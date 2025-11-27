Tv की एक्ट्रेस विंध्या तिवारी 36 साल की उम्र में बनीं दुल्हन, जानिए कौन है पति?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनTv की एक्ट्रेस विंध्या तिवारी 36 साल की उम्र में बनीं दुल्हन, जानिए कौन है पति?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Nov 2025 08:31 AM (IST)
Vindhya Tiwari Photos: टीवी एक्ट्रेस विंध्या तिवारी शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने 36 साल की उम्र में यूएस बेस्ड प्रोड्यूसर से शादी की है. उनकी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

टीवी एक्ट्रेस विंध्या तिवारी शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने अपनी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें वो खूब मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं.

कई टीवी शोज में काम कर चुकीं एक्ट्रेस विंध्या तिवारी ने शादी कर ली है.
विंध्या ने जोधपुर में बहुत ही जोर-शोर से शादी रचाई है.
विंध्या ने अपनी शादी की ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं. दुल्हन के जोड़े में विंध्या बहुत प्यारी लग रही थीं.
विंध्या के पति क नाम आशीष लोहरा है, वो यूएस बेस्ड प्रोड्यूसर हैं.
विंध्या शादी के बाद अपने पिया के घर भी जा चुकी हैं. उनकी विदाई की वीडियो भी सामने आई हैं.
विंध्या और आशीष की लव मैरिज है. इन दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. आशीष को पहले विंध्या ने ब्लॉक कर दिया था फिर भी आशीष ने हार नहीं मानी थी.
Published at : 27 Nov 2025 08:31 AM (IST)
Embed widget