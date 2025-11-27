एक्सप्लोरर
Tv की एक्ट्रेस विंध्या तिवारी 36 साल की उम्र में बनीं दुल्हन, जानिए कौन है पति?
Vindhya Tiwari Photos: टीवी एक्ट्रेस विंध्या तिवारी शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने 36 साल की उम्र में यूएस बेस्ड प्रोड्यूसर से शादी की है. उनकी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
टीवी एक्ट्रेस विंध्या तिवारी शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने अपनी शादी की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिसमें वो खूब मस्ती करती हुई नजर आ रही हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 27 Nov 2025 08:31 AM (IST)
Tags :Tv Actress Vindhya Tiwari
टेलीविजन
7 Photos
'शादी के लिए तैयार हूं, लड़की चाहिए', धनश्री से तलाक के बाद युजवेंद्र चहल का ऐलान!
टेलीविजन
7 Photos
वजन बढ़ने से परेशान हुईं दिव्यांका त्रिपाठी की रील लाइफ 'बहू'? अपनी बॉडी के लिए कही ये बात
टेलीविजन
7 Photos
तान्या मित्तल ने कभी बड़ें लोगों संग काम करने को लेकर कही थी ये बात, अब हो रही हैं ट्रोल
टेलीविजन
7 Photos
यूट्यूबर संग ब्रेकअप के बाद 24 साल की ये एक्ट्रेस बनेंगी दुल्हन? टीवी पर मिला हमसफर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी! नेशनल गार्ड के दो जवान घायल, एक संदिग्ध पकड़ा गया
राजस्थान
राजस्थान में हाईवे के किनारे नहीं मिलेगी शराब! हाईकोर्ट ने ठेका हटाने का सरकार को दिया आदेश
विश्व
किस देश में हुआ तख्तापलट! सेना ने अपने हाथ में लिया कंट्रोल , सीमाएं बंद राष्ट्रपति लापता
क्रिकेट
टीम इंडिया की शर्मनाक हार, गुवाहाटी टेस्ट के 5 विलेन, जिन्होंने कटवाई भारत की नाक!
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion