MCD Bye Election Result Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी
MCD Bye Election Result Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे. 30 नवंबर को हुए मतदान में 38.51% मतदान हुआ. मतगणना के लिए 10 केंद्र बनाए गए हैं.
Background
दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के नतीजे बुधवार को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे. जिन 12 वार्ड में 30 नवंबर को मतदान हुआ था, उनमें से नौ पर पहले भारतीय जनता पार्टी का और शेष तीन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था.
उपचुनाव में मतदान प्रतिशत 38.51 प्रतिशत रहा, जबकि 2022 में हुए एमसीडी के 250 वार्ड में हुए चुनाव में यह 50.47 प्रतिशत था. दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं. कंझावला, पीतमपुरा, भारत नगर, सिविल लाइंस, राउज एवेन्यू, द्वारका, नजफगढ़, गोल मार्केट, पुष्प विहार और मंडावली में दस मतगणना केंद्र बनाए गए हैं.
आयोग के एक बयान में कहा गया है कि प्रत्येक केंद्र विशिष्ट वार्ड की मतगणना करेगा, जहां स्ट्रांग रूम की सुविधा और सुरक्षित प्रवेश-निकास प्रोटोकॉल होंगे. मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी, अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस कर्मियों की तैनाती सहित पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.
मतगणना के दिन लगभग 1,800 दिल्ली पुलिस कर्मी और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी.
MCD By Election Result Live: चुनावी मैदान में रहे 51 उम्मीदवार
दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड के लिए उपचुनाव में 51 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है. आज नतीजे यह तय कर देंगे कि इन 12 वार्डों पर किसका कब्जा होगा. साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि एमसीडी सदन में बीजेपी और मजबूत होगी या फिर विपक्षी दलों का प्रभाव बढ़ेगा.
MCD By Election Result Live: MCD उपचुनाव के लिए बनाए गए 10 काउंटिंग सेंटर
दिल्ली चुनाव आयोग ने कहा कि कंझावला, पीतमपुरा, भारत नगर, सिविल लाइंस, राउज एवेन्यू, द्वारका, नजफगढ़, गोल मार्केट, पुष्प विहार और मंडावली समेत जिलों में कुल 10 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. हर सेंटर पर विशिष्ट वार्डों की काउंटिंग होगी, जिसमें स्ट्रांग रूम की सुविधा और सुरक्षित एंट्री-एग्जिट प्रोटोकॉल होंगे.
