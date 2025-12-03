Live: दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए मतगणना आज, सभी तैयारियां पूरी 

दिल्ली नगर निगम (MCD) के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव के नतीजे बुधवार को मतगणना के बाद घोषित किए जाएंगे. जिन 12 वार्ड में 30 नवंबर को मतदान हुआ था, उनमें से नौ पर पहले भारतीय जनता पार्टी का और शेष तीन पर आम आदमी पार्टी का कब्जा था.

उपचुनाव में मतदान प्रतिशत 38.51 प्रतिशत रहा, जबकि 2022 में हुए एमसीडी के 250 वार्ड में हुए चुनाव में यह 50.47 प्रतिशत था. दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं. कंझावला, पीतमपुरा, भारत नगर, सिविल लाइंस, राउज एवेन्यू, द्वारका, नजफगढ़, गोल मार्केट, पुष्प विहार और मंडावली में दस मतगणना केंद्र बनाए गए हैं.

आयोग के एक बयान में कहा गया है कि प्रत्येक केंद्र विशिष्ट वार्ड की मतगणना करेगा, जहां स्ट्रांग रूम की सुविधा और सुरक्षित प्रवेश-निकास प्रोटोकॉल होंगे. मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में चौबीसों घंटे सीसीटीवी निगरानी, ​​अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस कर्मियों की तैनाती सहित पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

मतगणना के दिन लगभग 1,800 दिल्ली पुलिस कर्मी और अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी.