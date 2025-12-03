हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाक्या है कैट? इसका एग्जाम देने से पहले भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

क्या है कैट? इसका एग्जाम देने से पहले भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

कैट एग्जाम के आखरी हफ्ते में ज्यादा मॉक टेस्ट न दें, नए टॉपिक्स न पढ़ें, और नींद कम न लें. रिवीजन को टालें नहीं और टाइमर के साथ मॉक टेस्ट दें. सेक्शनल कट-ऑफ को पार करने के लिए सभी सेक्शन पर ध्यान दें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 03 Dec 2025 09:13 AM (IST)
Preferred Sources

कैट (Common Admission Test) भारत के सबसे प्रतिष्ठित एंट्रेंस एग्जाम में से एक है, जिसको पास करने के बाद अभ्यर्थी भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित मैनेजमेंट (MBA) की पढ़ाई करवाने वाले IIMs सहित 1000+ बिजनेस स्कूलों में MBA/PGDM जैसे कोर्सों में एडमिशन मिलता है. कैट (Common Admission Test) एग्जाम राष्ट्रीय स्तर पर होता है. यह हर साल IIMs की तरफ से लिया जाता है. इस एग्जाम को हर साल लगभग 2-3 लाख अभ्यर्थी देते हैं और उनमें से सिर्फ 10 प्रतिशत अभ्यर्थी ही पास हो पाते हैं. कैट (Common Admission Test) एग्जाम हर तरीके से अभ्यर्थी का मूल्यांकन करता है. इस परीक्षा की महत्ता को देखते हुए अभ्यर्थियों को प्रिपरेशन के समय कई ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे उनका सिलेक्शन न हो पाए.

एग्जाम देने से पहले भूलकर भी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

आखरी हफ्ते में ज्यादा मॉक टेस्ट न दें: अभ्यर्थी एक कॉमन गलती करता है कि जब कैट एग्जाम के आखरी दिन या हफ्ते होते हैं तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देते हैं, जो नहीं करना चाहिए. ज्यादा मॉक टेस्ट देने के बजाय अभ्यर्थी को कुछ मॉक टेस्ट देकर उसे अनालाइज करना चाहिए और अपने कमजोर टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए.

नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने चाहिए: एग्जाम के कुछ हफ्तों या दिनों में अभ्यर्थी को नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने चाहिए. बल्कि अपने पहले से तैयार टॉपिक्स को पढ़ना या उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. आखरी टाइम पर नए टॉपिक्स पढ़ने से अभ्यर्थी के मन में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है.

नींद कम लेना: अभ्यर्थी अक्सर यही गलती करते हैं कि पढ़ने के घंटे बढ़ाकर नींद के घंटों को कम कर देते हैं, जिससे मानसिक थकान और तनाव होने की संभावना रहती है.

रिवीजन को टालना: मॉक टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करने के चक्कर में नियमित रिवीजन को न छोड़ें. रिवीजन आपके तैयार किए हुए टॉपिक्स को और अधिक मजबूत करता है, जो आपको लंबे समय तक याद रहता है.

यह भी पढ़ें: Maharaja Ranjit Singh: इस मुस्लिम लड़की के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने खाए थे कोड़े, जानें कैसे बनी थी लाहौर की रानी?

बिना टाइमर के मॉक टेस्ट देना: CAT एक टाइम-बाउंड एग्जाम है. इसलिए सिर्फ प्रश्न हल करना काफी नहीं है. कई छात्र बिना टाइमिंग के मॉक देते हैं, जबकि रियल एग्जाम में समय ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है.

कठिन सवालों में फंसे रहना: कैट एग्जाम के आखरी दिनों में किसी एक कठिन टॉपिक या सवाल पर फंसे रहना गलत है, क्योंकि आखरी दिनों में अभ्यर्थी के पास समय सीमित होता है.

एंट्रेंस एग्जाम के किसी एक सब्जेक्ट पर कम मेहनत करना: टॉप MBA कॉलेजों में सेक्शनल कट-ऑफ को पार करना अनिवार्य है. कमजोर सेक्शन को पूरी तरह से छोड़ना एक बड़ी गलती है, जिससे आपके कट-ऑफ को पार करना मुश्किल हो सकता है.

खराब रणनीति: हर एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सटीक रणनीति की जरूरत होती है कि अभ्यर्थी को कितने घंटे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स ज्यादा जरूरी नहीं हैं, एग्जाम में कौन सा सेक्शन पहले करना है आदि.

यह भी पढ़ें: Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई के नाम से क्यों डरा पाकिस्तान, वहां क्या कर सकता है यह गैंगस्टर?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 03 Dec 2025 09:13 AM (IST)
Tags :
Time Management Mock Test CAT Exam Revision
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
झारखंड
झारखंड में JMM-कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? हेमंत सोरेन के नेता ने दे दिया जवाब
झारखंड में JMM-कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? हेमंत सोरेन के नेता ने दे दिया जवाब
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
झारखंड
झारखंड में JMM-कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? हेमंत सोरेन के नेता ने दे दिया जवाब
झारखंड में JMM-कांग्रेस का गठबंधन रहेगा या टूटेगा? हेमंत सोरेन के नेता ने दे दिया जवाब
इंडिया
LPG Gas Cylinder: 300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
300 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, किस राज्य ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
ओटीटी
Telugu OTT Release: रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' से लेकर 'द ग्रेट प्री वेडिंग शो' तक, ओटीटी पर इस हफ्ते होगा इन तेलुगू फिल्मों का जलवा
नौकरी
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
इस स्टेट में निकली क्लर्क के पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
यूटिलिटी
घर के लिए कौन सा रूम हीटर सबसे सही रहता है? जान लें जवाब
घर के लिए कौन सा रूम हीटर सबसे सही रहता है? जान लें जवाब
ट्रेंडिंग
बहू तो रॉकस्टार निकली, मुंह दिखाई पर दुल्हन ने गिटार बजाकर उड़ाया गर्दा, देखती रह गई मोहल्ले की औरतें- वीडियो वायरल
बहू तो रॉकस्टार निकली, मुंह दिखाई पर दुल्हन ने गिटार बजाकर उड़ाया गर्दा, देखती रह गई मोहल्ले की औरतें
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget