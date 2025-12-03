हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLiver Health: सिर्फ खराब खाने से ही तबाह नहीं होता लिवर, गलत बर्तन भी इस अंग के लिए बेहद खतरनाक

Liver Health: सिर्फ खराब खाने से ही तबाह नहीं होता लिवर, गलत बर्तन भी इस अंग के लिए बेहद खतरनाक

कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजों का रोजाना यूज करते हैं जो धीरे-धीरे हमारे लिवर पर बुरा असर डालती हैं और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे किचन में ही मौजूद होती हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 03 Dec 2025 09:10 AM (IST)
जब भी हम लिवर हेल्थ की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तला-भुना खाना, ज्यादा ऑयली डाइट, शराब, या दवाइयों का जरूरत से ज्यादा खाना आता है. इन चीजों का लिवर पर सीधा असर होता है. लेकिन आपकी डेली लाइफ की कुछ छोटी-छोटी आदतें भी आपके लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं. कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजों का रोजाना यूज करते हैं जो धीरे-धीरे हमारे लिवर पर बुरा असर डालती हैं और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे किचन में ही मौजूद होती हैं. लिवर का काम शरीर में जमा जहर को बाहर निकालना है, लेकिन जब यह जहर बहुत ज्यादा हो जाए, तो लिवर पर बोझ बढ़ता जाता है और इसके कारण लिवर कमजोर होने लगता है. 

लिवर के लिए खाने से ज्यादा खतरनाक हैं ये बर्तन

1. नॉन-स्टिक बर्तन – नॉन-स्टिक बर्तन आजकल बहुत आम हो गए हैं क्योंकि इनमें खाना कम तेल में पक जाता है और चिपकता भी नहीं है.लेकिन इनकी यह सुविधा आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है. जब नॉन-स्टिक बर्तन बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं या उनमें खरोंच आ जाती है, तो ये PFOA और PTFE जैसे केमिकल छोड़ते हैं. ये केमिकल धीरे-धीरे शरीर में जमा होते हैं और लिवर पर बुरा असर डालते हैं. रिसर्च के मुताबिक, लंबे समय तक इनका यूज फैटी लिवर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है. ऐसे में इनकी जगह कास्ट आयरन पैन या स्टेनलेस स्टील के बर्तन एक बेहतर और सेहतमंद ऑप्शन हैं. 

2. प्लास्टिक कंटेनर – बहुत से लोग प्लास्टिक के डिब्बों में खाना स्टोर करते हैं या माइक्रोवेव में गरम करते हैं. ये आदत आपको सुविधा देती है, लेकिन आपकी लिवर हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकती है. प्लास्टिक जब गर्म किया जाता है, तो उसमें से BPA और Phthalates जैसे केमिकल निकल सकते हैं. ये हार्मोन को प्रभावित करते हैं और शरीर के डिटॉक्स सिस्टम यानी लिवर पर असर डालते हैं. लंबे समय तक इनका संपर्क लिवर के काम को धीमा कर सकता है. ऐसे में लिवर को हेल्दी रखने के लिए और खाने को स्टोर करने के लिए कांच या स्टील के डिब्बों का यूज करें. माइक्रोवेव में खाना गरम करना हो तो microwave-safe लेबल वाले बर्तनों का ही यूज करें. 

3. एल्युमीनियम के बर्तन – एल्युमीनियम के बर्तन लगभग हर भारतीय घर में पाए जाते हैं क्योंकि ये सस्ते, हल्के और जल्दी गर्म हो जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप टमाटर, इमली, नींबू जैसी अम्लीय चीजें एल्युमीनियम बर्तनों में पकाते हैं, तो उनमें से एल्युमीनियम के माइक्रोस्कोप पार्टीक्लस खाने में घुल सकते हैं. शरीर में ज्यादा मात्रा में एल्युमीनियम जमा हो जाए तो यह लिवर पर बुरा असर डाल सकता है. इससे लिवर की सफाई करने की क्षमता कमजोर हो सकती है और समय के साथ-साथ लिवर फेल होने जैसी गंभीर स्थिति भी आ सकती है. इसके अलावा, एल्युमीनियम न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी बढ़ा सकता है.

यह भी पढ़ें: Salmon Facial: क्या मछली के स्पर्म से बना इंजेक्शन बढ़ाता है खूबसूरती? ब्यूटी मार्केट का यह ट्रेंड कर देगा हैरान

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 03 Dec 2025 09:10 AM (IST)
