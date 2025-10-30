हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनक्रिकेटर शुभमन गिल संग अफेयर की खबरों से परेशान हुई टीवी की ये एक्ट्रेस, गुस्से में सुनाई खरी-खोटी

क्रिकेटर शुभमन गिल संग अफेयर की खबरों से परेशान हुई टीवी की ये एक्ट्रेस, गुस्से में सुनाई खरी-खोटी

बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई बार ऐसा होता है कि एक्ट्रेसेस का नाम बिना वजह ही किसी ना किसी के साथ जोड़ दिया जाता है. ऐसे में हसीनाएं इन खबरों से परेशान हो जाती है और जमकर फटकार लगाती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 01:11 PM (IST)
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई बार ऐसा होता है कि एक्ट्रेसेस का नाम बिना वजह ही किसी ना किसी के साथ जोड़ दिया जाता है. ऐसे में हसीनाएं इन खबरों से परेशान हो जाती है और जमकर फटकार लगाती है.

टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. बीते दिनों इस हसीना का नाम क्रिकेटर शुभमन गिल के संग खूब जोड़ा गया, जिससे वो तंग आ चुकी हैं और अब रिएक्शन दिया है.

ये हसीना कोई और नहीं बल्कि रिद्धिमा पंडित हैं, जिन्होंने छोटे पर्दे पर रोबोट बहू बन लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई. एक्ट्रेस प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं.
ये हसीना कोई और नहीं बल्कि रिद्धिमा पंडित हैं, जिन्होंने छोटे पर्दे पर रोबोट बहू बन लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई. एक्ट्रेस प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं.
रिद्धिमा पंडित का नाम क्रिकेटर शुभमन गिल से खूब जोड़ा गया. इस वजह से सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली भी काफी परेशान हो गई थी. अब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर की और बताया कितना गंदा एक्सपीरियंस था.
रिद्धिमा पंडित का नाम क्रिकेटर शुभमन गिल से खूब जोड़ा गया. इस वजह से सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली भी काफी परेशान हो गई थी. अब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर की और बताया कितना गंदा एक्सपीरियंस था.
हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में रिद्धिमा ने कहा,'एक क्रिकेटर जिन्हें मैं जानती नहीं, कभी मिली नहीं. लेकिन वो रूमर इतना बड़ा हो गया कि कुछ कह नहीं सकते.
हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में रिद्धिमा ने कहा,'एक क्रिकेटर जिन्हें मैं जानती नहीं, कभी मिली नहीं. लेकिन वो रूमर इतना बड़ा हो गया कि कुछ कह नहीं सकते.
रिद्धिमा ने बताया कि उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों ने कहा कि ये अफवाह हमने खुद उड़ाई. भला हमें किसी प्रकार की कोई अफवाह उड़ाने की क्या जरूरत है. कहां से आ जाते हैं ऐसे कनेक्शन.
रिद्धिमा ने बताया कि उन्हें ट्रोल करने वाले लोगों ने कहा कि ये अफवाह हमने खुद उड़ाई. भला हमें किसी प्रकार की कोई अफवाह उड़ाने की क्या जरूरत है. कहां से आ जाते हैं ऐसे कनेक्शन.
रिद्धिमा ने कहा कि हम कभी मिले नहीं, एक छत के नीचे रहे नहीं. हुआ क्या था एक पार्टी में जहां मैंने उन्हें सिर्फ देखा था. वहां बहुत सारे लोग थे, जिनमें से 300 लोग काफी ज्यादा फेमस थे.
रिद्धिमा ने कहा कि हम कभी मिले नहीं, एक छत के नीचे रहे नहीं. हुआ क्या था एक पार्टी में जहां मैंने उन्हें सिर्फ देखा था. वहां बहुत सारे लोग थे, जिनमें से 300 लोग काफी ज्यादा फेमस थे.
रिद्धिमा ने आगे कहा कि ये नहीं हो सकता भाई. कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई फैन पेज आपको साथ देखना चाहता है तो ऐसे ट्रेंड चला देता है. लेकिन, इस रूमर ने मुझे काफी डिस्टर्ब किया है. मेरी फैमिली इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी.
रिद्धिमा ने आगे कहा कि ये नहीं हो सकता भाई. कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई फैन पेज आपको साथ देखना चाहता है तो ऐसे ट्रेंड चला देता है. लेकिन, इस रूमर ने मुझे काफी डिस्टर्ब किया है. मेरी फैमिली इससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी.
लोग हमेशा ही क्रिकेटर्स को सही नजर से देखते हैं और एक्टर्स को गलत नजरो से. रिद्धिमा ने कहा कि मुझे तो उस बारे में बात करने से भी एलर्जी होती है. क्योंकि मैं उससे कभी मिली भी नहीं और इतनी बड़ी और स्ट्रांग अफवाह फैल गई.
लोग हमेशा ही क्रिकेटर्स को सही नजर से देखते हैं और एक्टर्स को गलत नजरो से. रिद्धिमा ने कहा कि मुझे तो उस बारे में बात करने से भी एलर्जी होती है. क्योंकि मैं उससे कभी मिली भी नहीं और इतनी बड़ी और स्ट्रांग अफवाह फैल गई.
Published at : 30 Oct 2025 01:11 PM (IST)
Ridhima Pandit Shubhman Gill

Photo Gallery

विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
'मेरी तरह से तू भी लुटा है बहार में', आजम खान से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी, सियासी हलचल तेज
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
अब Unknown number से आने वाली call पर दिखेगा नाम! TRAI और DOT की नई Caller ID सुविधा से घटेगा fraud|
RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?

