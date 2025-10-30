एक्सप्लोरर
क्रिकेटर शुभमन गिल संग अफेयर की खबरों से परेशान हुई टीवी की ये एक्ट्रेस, गुस्से में सुनाई खरी-खोटी
बॉलीवुड हो या टीवी इंडस्ट्री कई बार ऐसा होता है कि एक्ट्रेसेस का नाम बिना वजह ही किसी ना किसी के साथ जोड़ दिया जाता है. ऐसे में हसीनाएं इन खबरों से परेशान हो जाती है और जमकर फटकार लगाती है.
टीवी की इस पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. बीते दिनों इस हसीना का नाम क्रिकेटर शुभमन गिल के संग खूब जोड़ा गया, जिससे वो तंग आ चुकी हैं और अब रिएक्शन दिया है.
