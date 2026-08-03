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हल्दी सेरेमनी में दोस्तों संग झूमीं जेनिफर विंगेट, सामने आईं अनदेखी तस्वीरें
Jennifer Winget Haldi Ceremony Photos: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट शादी के बंधन में बंध गई हैं. अब हाल ही में उनकी हल्दी सेरेमनी की अनसीन फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई हैं.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल संग शादी की है.शादी के कुछ दिन बाज अब एक्ट्रेस की हल्दी सेरेमनी की फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. जिसपर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 10:52 AM (IST)
Tags :Jennifer Winget
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