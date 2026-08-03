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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनहल्दी सेरेमनी में दोस्तों संग झूमीं जेनिफर विंगेट, सामने आईं अनदेखी तस्वीरें

हल्दी सेरेमनी में दोस्तों संग झूमीं जेनिफर विंगेट, सामने आईं अनदेखी तस्वीरें

Jennifer Winget Haldi Ceremony Photos: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट शादी के बंधन में बंध गई हैं. अब हाल ही में उनकी हल्दी सेरेमनी की अनसीन फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 03 Aug 2026 10:52 AM (IST)
Jennifer Winget Haldi Ceremony Photos: टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट शादी के बंधन में बंध गई हैं. अब हाल ही में उनकी हल्दी सेरेमनी की अनसीन फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई हैं.

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड विलियम इश्माएल संग शादी की है.शादी के कुछ दिन बाज अब एक्ट्रेस की हल्दी सेरेमनी की फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. जिसपर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.

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एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट और उनके हसबैंड विलियम इश्माएल की हल्दी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट और उनके हसबैंड विलियम इश्माएल की हल्दी की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं.
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हल्दी सेरेमनी में जेनिफर विंगेट ने ग्रीन कलर का लहंगा वियर किया था जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी. उन्होंने अपने मेकअप को काफी सटल रखा.
हल्दी सेरेमनी में जेनिफर विंगेट ने ग्रीन कलर का लहंगा वियर किया था जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी. उन्होंने अपने मेकअप को काफी सटल रखा.
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वहीं एक्ट्रेस के हसबैंड विलियम इश्माएल ने व्हाइट कुर्ता पहना था और ग्रीन कलर का दुपट्टा कैरी किया. वहीं दुल्हा और दुल्हन को छोड़ सबने येलो कलर का आउटफिट पहना.
वहीं एक्ट्रेस के हसबैंड विलियम इश्माएल ने व्हाइट कुर्ता पहना था और ग्रीन कलर का दुपट्टा कैरी किया. वहीं दुल्हा और दुल्हन को छोड़ सबने येलो कलर का आउटफिट पहना.
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जेनिफर विंगेट अपनी हल्दी सेरेमनी में काफी खुश लग रही थीं. उन्होंने अपने दोस्तों संग जमकर डांस भी किया.
जेनिफर विंगेट अपनी हल्दी सेरेमनी में काफी खुश लग रही थीं. उन्होंने अपने दोस्तों संग जमकर डांस भी किया.
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जेनिफर विंगेट की दोस्त ने हल्दी सेरेमनी की इन फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
जेनिफर विंगेट की दोस्त ने हल्दी सेरेमनी की इन फोटोज को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.
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एक फोटो में जेनिफर विंगेट की दोस्त उन्हें हल्दी लगाती नजर आ रही हैं.फैंस एक्ट्रेस की इन फोटोज पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
एक फोटो में जेनिफर विंगेट की दोस्त उन्हें हल्दी लगाती नजर आ रही हैं.फैंस एक्ट्रेस की इन फोटोज पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
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बता दें, करण सिंह ग्रोवर से तलाक के बाद जेनिफर विंगेट ने 16 जुलाई को UK में एक प्राइवेट सेरेमनी में विलियम इश्माएल से शादी की. शादी में सिर्फ फैमिली वाले और दोस्त शामिल हुए.
बता दें, करण सिंह ग्रोवर से तलाक के बाद जेनिफर विंगेट ने 16 जुलाई को UK में एक प्राइवेट सेरेमनी में विलियम इश्माएल से शादी की. शादी में सिर्फ फैमिली वाले और दोस्त शामिल हुए.
Published at : 03 Aug 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Jennifer Winget

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