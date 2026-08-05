फिलहाल, दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं. वहीं दीपिका कक्कड़ लीवर कैंसर से जूझ रही हैं. उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. व्लॉग्स के जरिए वो फैंस को हेल्थ अपडेट्स देती रहती हैं.