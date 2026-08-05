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Dipika Kakar Birthday: 'ससुराल सिमर का' के सेट पर एक-दूजे के हो गए थे दीपिका-शोएब, फिल्मी है लव स्टोरी
Dipika Kakar Birthday: टीवी की पॉपुलर कपल्स में शुमार दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. दोनों को शो 'ससुराल सिमर का' के सेट पर एक साथ काम करते-करते प्यार हो गया था.
दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते नजर आते हैं. फैंस भी दोनों को साथ में खूब पसंद करते हैं. वहीं 6 अगस्त को एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं ऐसे में आइए जानते हैं कपल की पहली मुलाकात कब हुई थी.
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Published at : 05 Aug 2026 04:56 PM (IST)
Tags :Dipika Kakar Shoaib Ibrahim
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