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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनDipika Kakar Birthday: 'ससुराल सिमर का' के सेट पर एक-दूजे के हो गए थे दीपिका-शोएब, फिल्मी है लव स्टोरी

Dipika Kakar Birthday: 'ससुराल सिमर का' के सेट पर एक-दूजे के हो गए थे दीपिका-शोएब, फिल्मी है लव स्टोरी

Dipika Kakar Birthday: टीवी की पॉपुलर कपल्स में शुमार दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. दोनों को शो 'ससुराल सिमर का' के सेट पर एक साथ काम करते-करते प्यार हो गया था.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 05 Aug 2026 04:56 PM (IST)
Dipika Kakar Birthday: टीवी की पॉपुलर कपल्स में शुमार दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की लव स्टोरी काफी फिल्मी है. दोनों को शो 'ससुराल सिमर का' के सेट पर एक साथ काम करते-करते प्यार हो गया था.

दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं. दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते नजर आते हैं. फैंस भी दोनों को साथ में खूब पसंद करते हैं. वहीं 6 अगस्त को एक्ट्रेस अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं ऐसे में आइए जानते हैं कपल की पहली मुलाकात कब हुई थी.

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दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की पहली मुलाकात साल 2011 में टीवी शो 'ससुराल सिमर का' के सेट पर हुई थी.
दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम की पहली मुलाकात साल 2011 में टीवी शो 'ससुराल सिमर का' के सेट पर हुई थी.
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इस शो में दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने पति-पत्नी का किरदार निभाया था. उनकी जोड़ी को फैंस ने खूब सराहा.
इस शो में दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम ने पति-पत्नी का किरदार निभाया था. उनकी जोड़ी को फैंस ने खूब सराहा.
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शो के दौरान ही दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम अच्छे दोस्त बनें. फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई.
शो के दौरान ही दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम अच्छे दोस्त बनें. फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई.
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कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 22 फरवरी साल 2018 को कपल ने निकाह किया.
कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद 22 फरवरी साल 2018 को कपल ने निकाह किया.
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दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम एक बच्चे के पेरेंट हैं. कपल जून 2023 में बेटे रुहान का वेलकम किया.
दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम एक बच्चे के पेरेंट हैं. कपल जून 2023 में बेटे रुहान का वेलकम किया.
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बता दें, दीपिका कक्कड़ की पहली शादी साल 2011 में पायलट रौनक सैमसन से हुई थी. कुछ अनबन के चलते ये रिश्ता ज्यादा समय नहीं टिक पाया और साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया.
बता दें, दीपिका कक्कड़ की पहली शादी साल 2011 में पायलट रौनक सैमसन से हुई थी. कुछ अनबन के चलते ये रिश्ता ज्यादा समय नहीं टिक पाया और साल 2015 में दोनों का तलाक हो गया.
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फिलहाल, दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं. वहीं दीपिका कक्कड़ लीवर कैंसर से जूझ रही हैं. उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. व्लॉग्स के जरिए वो फैंस को हेल्थ अपडेट्स देती रहती हैं.
फिलहाल, दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं. वहीं दीपिका कक्कड़ लीवर कैंसर से जूझ रही हैं. उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. व्लॉग्स के जरिए वो फैंस को हेल्थ अपडेट्स देती रहती हैं.
Published at : 05 Aug 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim

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