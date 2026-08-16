'अलायंस' के बाद बदला सोहेल खान का लुक, वेट लॉस पर तोड़ी चुप्पी
सोहेल खान अपने बदलते लुक को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. उनका वेट काफी कम हो गया है. अब एक्टर ने इस पर खुलकर बात की है.
रियलिटी शो 'अलायंस' के बाद से एक्टर सोहेल खान काफी चर्चा में हैं. शो की रैप-अप पार्टी में सोहेल खान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें उनका बदलता लुक फैंस का ध्यान खींचा रहा है. तस्वीरें सामने आने के बाद कई लोगों ने उनके अचानक वजन कम होने पर चिंता जताई. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी सेहत को लेकर सवाल उठाए, तो कुछ तो कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे थे.
बदलते लुक पर सोहेल खान ने किया रिएक्ट
अब सोहेल खान ने बताया कि शो में आने के कुछ ही दिनों बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उनका वजन कम हुआ. हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत में उन्होंने कहा, 'शुरुआत के कुछ दिनों में मुझे थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस हुआ, क्योंकि ये मेरा पहला रियलिटी शो था. शो में आने के पहले ही वीक मुझे पेट में इंफेक्शन भी हो गया था.'
उन्होंने कहा, 'लेकिन कंटेस्टेंट्स ने मेरी सेहत को लेकर जिस तरह प्यार और चिंता दिखाई, उसी वजह से मैं पांच हफ्ते तक शो में बना रहा, जबकि पहले ही हफ्ते से मेरी तबीयत खराब थी.'
ये भी पढ़ेंः तारक मेहता फेम एक्ट्रेस बिना मेकअप हुईं स्पॉट, आपको याद है ये सोनू?
View this post on Instagram
एक्टर ने बताया कि शो के दौरान अपनी तबीयत की वजह से उन्हें खाने-पीने का भी खास ध्यान रखना पड़ा, ताकि वो टास्क और चैलेंज में हिस्सा ले सकें. उन्होंने कहा, 'मुझे बस अपने खाने पर कंट्रोल करना था, क्योंकि मैं आखिरी दिन तक शो के चैलेंज का हिस्सा बनना चाहता था और अपने नए परिवार और दोस्तों के साथ रहना चाहता था, जो अब जिंदगीभर मेरे साथ रहेंगे. इसलिए न कोई ओजेम्पिक और न ही कोई फैट बर्नर, मैं तो बस सभी से मिलने वाले ढेर सारे प्यार और अपनापन ले रहा हूं.'
'अलायंस' में पहुंचे थे सलमान खान
बता दें, 'अलायंस' में जब सलमान खान, सोहेल खान को सपोर्ट करने पहुंचे थे, तब सोहेल ने बताया था कि उन्होंने 12 किलो वजन कम किया है.
ये भी पढ़ेंः 'धुरंधर 2' से टक्कर को लेकर डरे थे यश? 'टॉक्सिक' स्टार ने बताई सच्चाई