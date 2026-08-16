IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार

जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार

Australia: पहले वनडे सीरीज गंवाई और अब बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को हार का सामना करना पड़ा. कंगारू टीम के लिए 2026 का साल बहुत 'शर्मनाक' रहा है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 16 Aug 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources

ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक 2026 का साल बहुत खराब गुजरा है. टीम को एक बाद एक ऐसी टीमों से हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें 'छोटी टीम' के नाम से जाना जाता है. इन टीमों में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश शामिल है. टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अहम मुकाबला गंवाया. बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे सीरीज में हार झेली और अब सीरीज का पहला टेस्ट गंवा दिया. तो आइए तरतीब से जानते हैं कि कंगारू टीम को इस साल कहां-कहां शर्मनार हार का सामना करना पड़ा. 

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में 0-3 की हार 

साल के शुरुआती महीनों जनवरी-फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली. पाकिस्तान की मेजबानी में खेली गई इस सीरीज में कंगारू टीम को 0-3 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की हार का सामना करना पड़े. 

2026 टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार 

टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति काफी खराब देखने को मिली थी. जिम्बाब्वे ने टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया था. इस हार ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कराने में अहम योगदान दिया था. 

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में हार 

टी20 विश्व कप के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की सरजमीं पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली. इस सीरीज में मेहमान ऑस्ट्रेलिया को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान ने पहला और तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम की. 

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में हार 

बांग्लादेश की सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. यह बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की पहली जीत रही. 

बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट गंवाया

कंगारू टीम इन दिनों 2 टेस्ट मैचों के लिए बांग्लादेश की मेजबानी कर रही है. सीरीज के पहले टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के खिलाफ 9 विकेट से हार झेलनी पड़ी. यह बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ दूसरी टेस्ट जीत रही. इससे पहले बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में पहली बार टेस्ट मैच जीता था.

 

यह भी पढ़ें: गॉल में पडिक्कल के शतक से खतरे में पड़ा इस खिलाड़ी का करियर!

Published at : 16 Aug 2026 03:49 PM (IST)
Tags :
Zimbabwe Pakistan BANGLADESH AUSTRALIA 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
क्रिकेट
एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का एलान, भारत के साथ इस दिन भिड़ंत
एशिया कप के लिए पाकिस्तान टीम का एलान, भारत के साथ इस दिन भिड़ंत
क्रिकेट
देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, 150 रन बनाने वाले बने तीसरे भारतीय
देवदत्त पडिक्कल ने रचा इतिहास, 150 रन बनाने वाले बने तीसरे भारतीय
क्रिकेट
LIVE: भारत का चौथा विकेट गिरा, केएल राहुल शतक से चूके- पडिक्कल-जुरेल क्रीज पर
LIVE: भारत का चौथा विकेट गिरा, केएल राहुल शतक से चूके- पडिक्कल-जुरेल क्रीज पर
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 से पहले मायावती के सामने ये बड़ी चुनौती! कैसे साधेंगी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला?
2027 से पहले मायावती के सामने ये बड़ी चुनौती! कैसे साधेंगी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला?
क्रिकेट
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
टेलीविजन
तारक मेहता फेम एक्ट्रेस बिना मेकअप हुईं स्पॉट, आपको याद है ये सोनू?
तारक मेहता फेम एक्ट्रेस बिना मेकअप हुईं स्पॉट, आपको याद है ये सोनू?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
इंडिया
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
ऑटो
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
एग्रीकल्चर
गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 5000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी
गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 5000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget