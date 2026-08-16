जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार

ऑस्ट्रेलिया के लिए अब तक 2026 का साल बहुत खराब गुजरा है. टीम को एक बाद एक ऐसी टीमों से हार का सामना करना पड़ा, जिन्हें 'छोटी टीम' के नाम से जाना जाता है. इन टीमों में जिम्बाब्वे और बांग्लादेश शामिल है. टीम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2026 टी20 वर्ल्ड कप में अहम मुकाबला गंवाया. बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे सीरीज में हार झेली और अब सीरीज का पहला टेस्ट गंवा दिया. तो आइए तरतीब से जानते हैं कि कंगारू टीम को इस साल कहां-कहां शर्मनार हार का सामना करना पड़ा.

पाकिस्तान के खिलाफ टी20 में 0-3 की हार

साल के शुरुआती महीनों जनवरी-फरवरी में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली. पाकिस्तान की मेजबानी में खेली गई इस सीरीज में कंगारू टीम को 0-3 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की हार का सामना करना पड़े.

2026 टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार

टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति काफी खराब देखने को मिली थी. जिम्बाब्वे ने टूर्नामेंट के ग्रुप चरण में ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराकर बड़ा उलटफेर किया था. इस हार ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कराने में अहम योगदान दिया था.

पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में हार

टी20 विश्व कप के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की सरजमीं पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली. इस सीरीज में मेहमान ऑस्ट्रेलिया को 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान ने पहला और तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम की.

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में हार

बांग्लादेश की सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-2 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. यह बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज की पहली जीत रही.

बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट गंवाया

कंगारू टीम इन दिनों 2 टेस्ट मैचों के लिए बांग्लादेश की मेजबानी कर रही है. सीरीज के पहले टेस्ट में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश के खिलाफ 9 विकेट से हार झेलनी पड़ी. यह बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ दूसरी टेस्ट जीत रही. इससे पहले बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2017 में पहली बार टेस्ट मैच जीता था.

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