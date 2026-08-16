स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAwarapan 2 Box Office: 'आवारापन 2' बनी इमरान हाशमी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 'एक था टाइगर' को पछाड़ा

Awarapan 2 Box Office: 'आवारापन 2' बनी इमरान हाशमी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 'एक था टाइगर' को पछाड़ा

Awarapan 2 Box Office Collection: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. फिल्म ने दो दिनों में बंपर कमाई की है. ये इमरान की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 16 Aug 2026 04:09 PM (IST)
Preferred Sources

Awarapan 2 Box Office Collection: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' रिलीज होने के बाद से ही थिएटर में छा गई है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिला. मूवी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया. इसे वर्ड ऑफ माउथ का भरपूर फायदा मिला. फिल्म को दूसरे दिन 53.4% की ग्रोथ मिली. फिल्म ने दूसरे दिन बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'आवारापन 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म ने पहले दिन डबल डिजिट के साथ कमाई की और कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 23.4 करोड़ का बिजनेस किया है. इसकी ऑक्यूपेंसी 45% दर्ज की गई थी. इसी के साथ ही फिल्म ने दूसरे दिन शानदार शुरुआत की थी.
- कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने दूसरे दिन शनिवार को 34.09 करोड़ का बिजनेस किया. 
- दूसरे दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी 55.0% दर्ज की गई. 
- इसके साथ ही फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 57.49 करोड़ हो चुका है.
- फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 67.84 करोड़ हो चुका है. 

यह भी पढ़ें: एक फिल्म के लिए 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज करते हैं यश? कभी थिएटर में पैसों के लिए पोंछा लगाते थे

सलमान खान की 'एक था टाइगर' को पछाड़ा

कोईमोई के अनुसार, 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है. ये स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धमाकेदार कलेक्शन करने वाली 5वीं फिल्म बन गई. इसने सलमान खान की फिल्म 'एक था टाइगर' (32.93 करोड़) को पछाड़ दिया है. 

15 अगस्त पर धांसू कलेक्शन करने वाली टॉप 10 फिल्में

1. वॉर 2- 58.85 करोड़
2. स्त्री 2- 55.4 करोड़
2. गदर 2- 55.4 करोड़
3. कूली- 54.75 करोड़
4. जेलर- 36.5 करोड़
5. आवारापन 2- 34.09 करोड़
6. एक था टाइगर- 32.93 करोड़
7. मिशन मंगल- 29.16 करोड़
8. गोल्ड 2- 25.25 करोड़

यह भी पढ़ें: 2026 की 6वीं हाईएस्ट वीकेंड ओपनर बनी 'आवारापन 2', 4 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

इमरान हाशमी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर बनी

फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. कोईमोई के अनुसार, महज दो दिनों में ही उनकी फिल्म इमरान हाशमी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने अजय देवगन की फिल्म 'वंस अपोन ए टाइम इन मुंबई' (55.47 करोड़) को पछाड़ दिया है.


Awarapan 2 Box Office: 'आवारापन 2' बनी इमरान हाशमी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 'एक था टाइगर' को पछाड़ा

इमरान हाशमी की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में मेन लीड (नेट)

1. बादशाहो- 78.1 करोड़
2. राज 3- 70.7 करोड़
3. आवारापन 2- 57.49 करोड़ (दो दिन)
4. वंस अपोन ए टाइम इन मुंबई- 55.47 करोड़
5. मर्डर 2- 47.9 करोड़
6. जन्नत 2- 42.5 करोड़
7. हमारी अधूरी कहानी- 34.43 करोड़
8. अजहर- 33.03 करोड़
9. राज रीबूट- 30.29 करोड़
10. जन्नत- 30.1 करोड़

बहरहाल, अगर फिल्म 'आवारापन 2' के बारे में बात की जाए तो ये साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है. इसमें इमरान हाशमी के साथ ही दिशा पाटनी लीड रोल में हैं. फिल्म में एक ऐसी कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसमें रोमांस के साथ ही एक्शन भी देखने के लिए मिलता है. इसका निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 16 Aug 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Awarapan 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस लाइव: 'बंटवारा 1947' या 'आवारापन 2', तीसरे दिन 4 बजे तक कौनसी फिल्म निकली आगे?
लाइव: 'बंटवारा 1947' या 'आवारापन 2', 4 बजे तक कौनसी फिल्म निकली आगे?
बॉलीवुड
Awarapan 2 Box Office: 'आवारापन 2' बनी इमरान हाशमी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 'एक था टाइगर' को पछाड़ा
'आवारापन 2' बनी इमरान हाशमी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 'एक था टाइगर' को पछाड़ा
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
बॉलीवुड
'अलायंस' के बाद बदला सोहेल खान का लुक, वेट लॉस पर तोड़ी चुप्पी
'अलायंस' के बाद बदला सोहेल खान का लुक, वेट लॉस पर तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 से पहले मायावती के सामने ये बड़ी चुनौती! कैसे साधेंगी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला?
2027 से पहले मायावती के सामने ये बड़ी चुनौती! कैसे साधेंगी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला?
क्रिकेट
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और पाकिस्तान... 2026 में ऑस्ट्रेलिया की 'शर्मनाक' हार
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
इंडिया
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
ऑटो
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
एग्रीकल्चर
गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 5000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी
गन्ना किसानों की बल्ले-बल्ले, सरकार देगी 5000 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget