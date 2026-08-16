'आवारापन 2' बनी इमरान हाशमी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 'एक था टाइगर' को पछाड़ा

Awarapan 2 Box Office Collection: इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' रिलीज होने के बाद से ही थिएटर में छा गई है. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिला. मूवी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया. इसे वर्ड ऑफ माउथ का भरपूर फायदा मिला. फिल्म को दूसरे दिन 53.4% की ग्रोथ मिली. फिल्म ने दूसरे दिन बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'आवारापन 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म ने पहले दिन डबल डिजिट के साथ कमाई की और कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 23.4 करोड़ का बिजनेस किया है. इसकी ऑक्यूपेंसी 45% दर्ज की गई थी. इसी के साथ ही फिल्म ने दूसरे दिन शानदार शुरुआत की थी.

- कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने दूसरे दिन शनिवार को 34.09 करोड़ का बिजनेस किया.

- दूसरे दिन फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी 55.0% दर्ज की गई.

- इसके साथ ही फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 57.49 करोड़ हो चुका है.

- फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 67.84 करोड़ हो चुका है.

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सलमान खान की 'एक था टाइगर' को पछाड़ा

कोईमोई के अनुसार, 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया है. ये स्वतंत्रता दिवस के मौके पर धमाकेदार कलेक्शन करने वाली 5वीं फिल्म बन गई. इसने सलमान खान की फिल्म 'एक था टाइगर' (32.93 करोड़) को पछाड़ दिया है.

15 अगस्त पर धांसू कलेक्शन करने वाली टॉप 10 फिल्में

1. वॉर 2- 58.85 करोड़

2. स्त्री 2- 55.4 करोड़

2. गदर 2- 55.4 करोड़

3. कूली- 54.75 करोड़

4. जेलर- 36.5 करोड़

5. आवारापन 2- 34.09 करोड़

6. एक था टाइगर- 32.93 करोड़

7. मिशन मंगल- 29.16 करोड़

8. गोल्ड 2- 25.25 करोड़

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इमरान हाशमी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसर बनी

फिल्म 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया. कोईमोई के अनुसार, महज दो दिनों में ही उनकी फिल्म इमरान हाशमी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने अजय देवगन की फिल्म 'वंस अपोन ए टाइम इन मुंबई' (55.47 करोड़) को पछाड़ दिया है.





इमरान हाशमी की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्में मेन लीड (नेट)

1. बादशाहो- 78.1 करोड़

2. राज 3- 70.7 करोड़

3. आवारापन 2- 57.49 करोड़ (दो दिन)

4. वंस अपोन ए टाइम इन मुंबई- 55.47 करोड़

5. मर्डर 2- 47.9 करोड़

6. जन्नत 2- 42.5 करोड़

7. हमारी अधूरी कहानी- 34.43 करोड़

8. अजहर- 33.03 करोड़

9. राज रीबूट- 30.29 करोड़

10. जन्नत- 30.1 करोड़

बहरहाल, अगर फिल्म 'आवारापन 2' के बारे में बात की जाए तो ये साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'आवारापन' का सीक्वल है. इसमें इमरान हाशमी के साथ ही दिशा पाटनी लीड रोल में हैं. फिल्म में एक ऐसी कहानी देखने के लिए मिलती है, जिसमें रोमांस के साथ ही एक्शन भी देखने के लिए मिलता है. इसका निर्देशन नितिन कक्कड़ ने किया है.