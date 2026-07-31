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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनदो बच्चों की मां, फिर भी 25 जैसी फिटनेस! 45 की उम्र भी बेहद ग्लैमरस हैं श्वेता तिवारी

दो बच्चों की मां, फिर भी 25 जैसी फिटनेस! 45 की उम्र भी बेहद ग्लैमरस हैं श्वेता तिवारी

Shweta Tiwari Fitness: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में नजर आने वाली हैं. हालांकि 45 की उम्र में भी वो अपनी फिटनेस और ग्लैमर से सभी कंटेस्टेंट्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं.

Written By : श्रेया शर्मा  | Updated at : 31 Jul 2026 12:02 PM (IST)
Shweta Tiwari Fitness: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में नजर आने वाली हैं. हालांकि 45 की उम्र में भी वो अपनी फिटनेस और ग्लैमर से सभी कंटेस्टेंट्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं.

अमेजन प्राइम वीडियो की रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' जल्द ही शुरू होने वाली है. हाल ही में शो के दूसरे सीजन को लॉन्च किया गया, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स नजर आए. इसी बीच एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने सभी का ध्यान खींच लिया. सभी कंटेस्टेंट्स के बीच श्वेता 45 की उम्र में भी बेहद फिट और ग्लैमरस नजर आई और यंग एक्ट्रेसेज को टक्कर देती दिखीं. इसी बीच आइए उनके फिटनेस पर एक नजर डालते है.

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45 की उम्र में भी श्वेता तिवारी बहुत जवान और यंग दिखती हैं. तस्वीरों में उनका एलिगेंट अंदाज कई फैन को इंस्पायर करता है.
45 की उम्र में भी श्वेता तिवारी बहुत जवान और यंग दिखती हैं. तस्वीरों में उनका एलिगेंट अंदाज कई फैन को इंस्पायर करता है.
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पिछले साल भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के साथ उन्होंने अपनी फिटनेस रूटीन शेयर की थी, जिसे सुनने के बाद सभी बहुत इंप्रेस हुए थे.
पिछले साल भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के साथ उन्होंने अपनी फिटनेस रूटीन शेयर की थी, जिसे सुनने के बाद सभी बहुत इंप्रेस हुए थे.
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श्वेता ने बताया कि वो जिम जाती है, पिलाटेस, वॉकिंग और वेट ट्रेनिंग करती है. वो पहले योगा करती थी, लेकिन मन भटकने की वजह से पिलाटेस करती हैं.
श्वेता ने बताया कि वो जिम जाती है, पिलाटेस, वॉकिंग और वेट ट्रेनिंग करती है. वो पहले योगा करती थी, लेकिन मन भटकने की वजह से पिलाटेस करती हैं.
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वो अपनी डाइट में ब्राउन राइस, ओट्स, डाल, लीन मीट के साथ फल और सब्जियां भी बहुत खाती हैं.
वो अपनी डाइट में ब्राउन राइस, ओट्स, डाल, लीन मीट के साथ फल और सब्जियां भी बहुत खाती हैं.
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साथ ही बाहर के खाने जैसे कोल्ड ड्रिंक, जंकफूड और कई अनहेल्दी खानों से दूरी बनाकर रखती हैं.
साथ ही बाहर के खाने जैसे कोल्ड ड्रिंक, जंकफूड और कई अनहेल्दी खानों से दूरी बनाकर रखती हैं.
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श्वेता खुद का बहुत ख्याल रखती है और इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी एक्सरसाइज करने से पीछे नहीं हटती हैं.
श्वेता खुद का बहुत ख्याल रखती है और इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी एक्सरसाइज करने से पीछे नहीं हटती हैं.
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बता दें कि 'द ट्रेटर्स 2' का प्रीमियर 13 अगस्त को होगा, जिसमें कुल 21 कंटेस्टेंट्स नजर आने वाले हैं.
बता दें कि 'द ट्रेटर्स 2' का प्रीमियर 13 अगस्त को होगा, जिसमें कुल 21 कंटेस्टेंट्स नजर आने वाले हैं.
Published at : 31 Jul 2026 12:02 PM (IST)
Tags :
Shweta Tiwari The Traitors 2

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