एक्सप्लोरर
दो बच्चों की मां, फिर भी 25 जैसी फिटनेस! 45 की उम्र भी बेहद ग्लैमरस हैं श्वेता तिवारी
Shweta Tiwari Fitness: एक्ट्रेस श्वेता तिवारी रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में नजर आने वाली हैं. हालांकि 45 की उम्र में भी वो अपनी फिटनेस और ग्लैमर से सभी कंटेस्टेंट्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं.
अमेजन प्राइम वीडियो की रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स 2' जल्द ही शुरू होने वाली है. हाल ही में शो के दूसरे सीजन को लॉन्च किया गया, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स नजर आए. इसी बीच एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने सभी का ध्यान खींच लिया. सभी कंटेस्टेंट्स के बीच श्वेता 45 की उम्र में भी बेहद फिट और ग्लैमरस नजर आई और यंग एक्ट्रेसेज को टक्कर देती दिखीं. इसी बीच आइए उनके फिटनेस पर एक नजर डालते है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 31 Jul 2026 12:02 PM (IST)
Tags :Shweta Tiwari The Traitors 2
टेलीविजन
7 Photos
दो बच्चों की मां, फिर भी 25 जैसी फिटनेस! 45 की उम्र भी बेहद ग्लैमरस हैं श्वेता तिवारी
टेलीविजन
8 Photos
किसी ड्रीम होम से कम नहीं है टीवी की नागिन प्रियंका चाहर चौधरी का घर, देखें आशियाने की इनसाइड तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
विन्नी अरोड़ा को देखते ही दिल हार बैठे थे धीरज धूपर, 18 की उम्र में शादी के लिए किया प्रपोज, ऐसी है लव स्टोरी
टेलीविजन
7 Photos
2 साल की डेटिंग के बाद की सगाई, शादी के कार्ड छपने के बाद तोड़ा रिश्ता, ऐसी है शिल्पा शिंदे की लव लाइफ
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
सलमान खान ने बाल उगाने के लिए कराया था PRP ट्रीटमेंट? प्रोड्यूसर ने बताया सच
मनोरंजन
30 साल की उम्र में 240 करोड़ की नेटवर्थ, जानें कितनी लग्जरी लाइफ जीते हैं 'स्पाइडर-मैन'
मनोरंजन
ओटीटी पर रिलीज हुई वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है', जानें- कब और कहां देखें
मनोरंजन
'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने भारत में पहले दिन मचाई तबाही, बंपर रही ओपनिंग
Advertisement
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
Opinion