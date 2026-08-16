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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?

Batwara 1947 Box office Collection: सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म ने दूसरे दिन डबल डिजिट में कमाई की. चलिए बताते हैं कितना बजट वसूला.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 16 Aug 2026 04:03 PM (IST)
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Batwara 1947 Box office Collection: सनी देओल और प्रीति जिंटा की इन दिनों फिल्म 'बंटवारा 1947' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस मिला. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की लेकिन दूसरे दिन इसने डबल डिजिट में कलेक्शन किया. ऐसे में चलिए बताते हैं सनी देओल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया और कितना बजट वसूला है.

'बंटवारा 1947' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे-2

सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा  1947' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा प्रदर्शन किया है. फिल्म ने जहां सिंगल डिजिट में पहले दिन कमाई की वहीं दूसरे दिन इसने डबल डिजिट में कलेक्शन किया. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसकी ऑक्यूपेंसी भी 15.0% दर्ज की गई.
- सैकनिल्क के अनुसार, 'बंटवारा 1947' ने दूसरे दिन यानी कि शनिवार डबल डिजिट में कलेक्शन किया. फिल्म ने 13.50 करोड़ का बिजनेस किया.
- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 19.25 करोड़ हो चुका है.


सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?

यह भी पढ़ें: 'आवारापन 2' बनी इमरान हाशमी की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 'एक था टाइगर' को पछाड़ा

सनी देओल और राजकुमार संतोषी की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनी

भले ही सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' की कमाई धीमी रही है और ये 'आवारापन 2' को मात नहीं दे पाई लेकिन, कोईमोई के अनुसार, ये सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन चुकी है. इसने 'घायल', 'घातक' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. देखिए इस जोड़ी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट...
1. बंटवारा 1947- 19.25 करोड़ (दो दिन)
2. घातक- 15.24 करोड़
3. घायल- 9.5 करोड़
4. दामिनी- 6.5 करोड़

'जाट' का तोड़ा दो दिनों का रिकॉर्ड

इतना ही नहीं, 'बंटवारा 1947' ने 15 अगस्त की छुट्टी का भरपूर फायदा उठाया और इसने अच्छा खासा कलेक्शन करने के साथ ही अब 'जाट' के भी दो दिनों के कलेक्शन पछाड़ दिया है. सनी देओल की आखिरी थिएटर रिलीज 'जाट' थी, जो बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी. सैकनिल्क के अनुसार, इस फिल्म ने पहले दिन 9.50 करोड़ और दूसरे दिन 7 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसके बाद इसका नेट कलेक्शन 16.50 करोड़ रहा. इसके मुकाबले 'बंटवारा 1947' का दो दिनों का कलेक्शन 19.25 करोड़ है.  

यह भी पढ़ें: 2026 की 6वीं हाईएस्ट वीकेंड ओपनर बनी 'आवारापन 2', 4 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

'बंटवारा 1947' कितना वसूला बजट

बहरहाल, अब अगर बात की जाए कि सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' ने बजट का कितने प्रतिशत वसूला तो कोईमोई के अनुसार, इस फिल्म का बजट 120 करोड़ था. जबकि फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 3.50 करोड़ और वर्ल्डवाइड 26.41 करोड़ रहा. इस लिहाज से देखा जाए तो इसने करीब 22% बजट वसूल लिया है.

वहीं, 'बंटवारा 1947' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है. फिल्म के जरिए वो राजकुमार के साथ 27 साल बाद काम किया है इसके साथ ही प्रीति जिंटा के साथ एक्टर की जोड़ी ने करीब 8 साल बाद वापसी की है. दोनों को आखिरी बार फिल्म 'भैयाजी सुपरहिट' में देखा गया था, जो कि फ्लॉप साबित हुई थी. लेकिन अब प्रीति जिंटा के साथ 'बंटवारा 1947' को काफी पसंद किया जा रहा है. फिल्म में सनी के साथ ही अली फजल, शबाना आजमी जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 16 Aug 2026 04:03 PM (IST)
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Sunny Deol BOX OFFICE COLLECTION Batwara 1947
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