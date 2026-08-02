#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तुम हर जगह कमाल करोगी...', प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

'तुम हर जगह कमाल करोगी...', प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट

Yuvika Chaudhary Birthday: युविका चौधरी 43 साल की हो गई हैं. वो आज यानी 2 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर प्रिंस नरूला ने बेहद रोमांटिक अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Aug 2026 08:47 AM (IST)
Yuvika Chaudhary Birthday: युविका चौधरी 43 साल की हो गई हैं. वो आज यानी 2 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर प्रिंस नरूला ने बेहद रोमांटिक अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया है.

प्रिंस नरूला और युविका चौधरी टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित और पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आती है. सोशल मीडिया पर भी दोनों अक्सर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. अब एक बार फिर प्रिंस ने युविका के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपने दिल की बात कही है.

1/8
प्रिंस नरूला ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पत्नी युविका चौधरी के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक लंबा और दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा.
प्रिंस नरूला ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पत्नी युविका चौधरी के साथ कई रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने एक लंबा और दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा.
2/8
प्रिंस ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे बेबी... मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं. सच कहूं तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि क्या लिखूं, लेकिन पिछले 10 साल तक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया. उम्मीद है कि हम यूं ही साथ-साथ आगे बढ़ते रहेंगे.'
प्रिंस ने कैप्शन में लिखा, 'हैप्पी बर्थडे बेबी... मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं. सच कहूं तो मुझे कभी समझ नहीं आता कि क्या लिखूं, लेकिन पिछले 10 साल तक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया. उम्मीद है कि हम यूं ही साथ-साथ आगे बढ़ते रहेंगे.'
3/8
उन्होंने आगे लिखा, 'किकी की हॉट मॉमी, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन मां हो. 'ओम शांति ओम' में तुम्हें देखकर तुम पर मेरा क्रश था और आज तुम मेरी पत्नी हो... हाहाहा.'
उन्होंने आगे लिखा, 'किकी की हॉट मॉमी, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन मां हो. 'ओम शांति ओम' में तुम्हें देखकर तुम पर मेरा क्रश था और आज तुम मेरी पत्नी हो... हाहाहा.'
4/8
प्रिंस ने अपने प्यार का इजहार करते हुए लिखा, 'अब तुम जो भी कर रही हो, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है. मुझे पूरा यकीन है कि तुम हर जगह कमाल करोगी. बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम जिंदगी में जो भी करना चाहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, मेरी क्यूटी.'
प्रिंस ने अपने प्यार का इजहार करते हुए लिखा, 'अब तुम जो भी कर रही हो, मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है. मुझे पूरा यकीन है कि तुम हर जगह कमाल करोगी. बस एक बात हमेशा याद रखना, तुम जिंदगी में जो भी करना चाहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, मेरी क्यूटी.'
5/8
प्रिंस नरूला के इस पोस्ट पर युविका चौधरी ने भी प्यार भरा रिएक्शन दिया. उन्होंने कमेंट में लिखा, 'थैंक यू, किकी के पापा.' इसके साथ उन्होंने रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किए, जिस पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
प्रिंस नरूला के इस पोस्ट पर युविका चौधरी ने भी प्यार भरा रिएक्शन दिया. उन्होंने कमेंट में लिखा, 'थैंक यू, किकी के पापा.' इसके साथ उन्होंने रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किए, जिस पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं.
6/8
सामने आई तस्वीरों में प्रिंस नरूला और युविका चौधरी बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. दोनों किसी पार्टी में एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिख रहे हैं. एक तस्वीर में प्रिंस पत्नी युविका को किस करते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी फोटो में दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं.
सामने आई तस्वीरों में प्रिंस नरूला और युविका चौधरी बेहद रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं. दोनों किसी पार्टी में एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिख रहे हैं. एक तस्वीर में प्रिंस पत्नी युविका को किस करते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी फोटो में दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए पोज दे रहे हैं.
7/8
प्रिंस और युविका की ये रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में दोनों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
प्रिंस और युविका की ये रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस उनकी केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में दोनों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.
8/8
प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की मुलाकात 2015 में 'बिग बॉस 9' के दौरान हुई थी. शो में उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. शो के बाद भी दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया और फैंस ने उन्हें 'प्रिविका' नाम दे दिया. कई साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 12 अक्टूबर 2018 को शादी कर ली. फिर कपल ने IVF के जरिए अपनी बेटी इकलीन नरूला का वेलकम किया.
प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की मुलाकात 2015 में 'बिग बॉस 9' के दौरान हुई थी. शो में उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. शो के बाद भी दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया और फैंस ने उन्हें 'प्रिविका' नाम दे दिया. कई साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 12 अक्टूबर 2018 को शादी कर ली. फिर कपल ने IVF के जरिए अपनी बेटी इकलीन नरूला का वेलकम किया.
Published at : 02 Aug 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Yuvika Chaudhary Prince Narula

टेलीविजन फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
'आप कमिटेड हो, किसी महिला को मत छेड़ो...', कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर साधा निशाना
कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर साधा निशाना, सबा आजाद का जिक्र कर कही ये बात
मनोरंजन
Box Office: जन नायकन का दसवें दिन तूफान, इन 7 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ा
जन नायकन का दसवें दिन तूफान, इन 7 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ा
मनोरंजन
Jana Nayagan BO Collection: 164 करोड़ के पार 'जन नायकन', तोड़ा 'करुप्पु' समेत इन फिल्मों का रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस: 164 करोड़ के पार 'जन नायकन', तोड़ा 'करुप्पु' समेत इन फिल्मों का रिकॉर्ड
मनोरंजन
Saturday Box Office: 'स्पाइडर मैन' 174 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
'स्पाइडर मैन' 174 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. कमलेश
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
निर्विघ्न कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
बिहार
BSSC की अध्यक्ष बनी पूर्व IPS शोभा ओहटकर, जानें कौन हैं?
BSSC की अध्यक्ष बनी पूर्व IPS शोभा ओहटकर, जानें कौन हैं?
महाराष्ट्र
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
ओटीटी
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
इंडिया
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
महाराष्ट्र
सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी, राज ठाकरे का दावा
सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी, राज ठाकरे का दावा
ऑटो
15 अगस्त पर Mahindra का सरप्राइज, Panoramic Sunroof के साथ आएगी Scorpio N
15 अगस्त पर Mahindra का सरप्राइज, Panoramic Sunroof के साथ आएगी Scorpio N
एग्रीकल्चर
पीएम फसल बीमा योजना में बढ़ी आवेदन की तारीख, जानें नई डेडलाइन
पीएम फसल बीमा योजना में बढ़ी आवेदन की तारीख, जानें नई डेडलाइन
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget