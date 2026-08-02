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'तुम हर जगह कमाल करोगी...', प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट
Yuvika Chaudhary Birthday: युविका चौधरी 43 साल की हो गई हैं. वो आज यानी 2 अगस्त को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर प्रिंस नरूला ने बेहद रोमांटिक अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया है.
प्रिंस नरूला और युविका चौधरी टीवी इंडस्ट्री के सबसे चर्चित और पसंदीदा कपल्स में से एक हैं. दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आती है. सोशल मीडिया पर भी दोनों अक्सर एक-दूसरे पर प्यार लुटाते नजर आते हैं. अब एक बार फिर प्रिंस ने युविका के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर अपने दिल की बात कही है.
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Published at : 02 Aug 2026 08:47 AM (IST)
Tags :Yuvika Chaudhary Prince Narula
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