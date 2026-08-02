प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की मुलाकात 2015 में 'बिग बॉस 9' के दौरान हुई थी. शो में उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. शो के बाद भी दोनों का रिश्ता मजबूत होता गया और फैंस ने उन्हें 'प्रिविका' नाम दे दिया. कई साल तक डेट करने के बाद दोनों ने 12 अक्टूबर 2018 को शादी कर ली. फिर कपल ने IVF के जरिए अपनी बेटी इकलीन नरूला का वेलकम किया.