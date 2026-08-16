RJD का 19 अगस्त को मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'जब पेपर लीक...'

परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है. इस बीच आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी ने इस मसले को लेकर राज्य की एनडीए सरकार को फिर घेरा है. उन्होंने कहा कि कोई ऐसी परीक्षा नहीं है, जिसमें पेपर लीक नहीं होता है. उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए ये भी कहा कि शिक्षा के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है. 19 अगस्त को मार्च का ऐलान किया है.

हर बार पेपर लीक हो जा रहा है- तेजस्वी यादव

RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "कोई ऐसी परीक्षा या फिर कोई ऐसी बहाली नहीं होती है जब पेपर लीक न होता हो. चाहे 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा या फिर कोई बहाली की परीक्षा हो, हर बार पेपर लीक हो जा रहा है और कभी भी निष्पक्ष चयन नहीं हो पाया है. बिहार शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है.''

'अपने हक के लिए लड़ रहे छात्रों पर गोलियां चलाई जा रहीं'

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने आगे कहा, ''सिवान में जो घटना घटी, वो आपने देखा होगा, AK-47 चलाया गया. छात्र अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं. किसने गोली चलाने का यह आदेश दिया? इसको लेकर दिल्ली में हम सभी ने तय किया कि 19 अगस्त को मार्च करेंगे और गवर्नर को अपनी बात बताएंगे.''

19 अगस्त को हम लोग राजभवन तक मार्च करेंगे- तेजस्वी यादव

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये भी कहा, ''इससे पहले भी हम लोगों की DGP से मुलाकात हुई थी. पहले भी हम लोगों ने सरकार से पूछा था कि इसका जिम्मेवार कौन है. अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? इसमें सिर्फ एक सिपाही को बर्खास्त किया गया है लेकिन अभी तक न तो SP का निलंबन हुआ है और न ही कोई बड़ी कार्रवाई हुई है. 19 तारीख को हम लोग राजभवन तक मार्च करेंगे."

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