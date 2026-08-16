वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी

वाराणसी एयरपोर्ट परिसर में आज सुबह गोली चलने की घटना सामने आई. अब इस हादसे की पूरी कहानी सामने आई है कि एयरपोर्ट पर गोली कैसे चली थी. आजमगढ़ के रहने वाले कमलेश राय अपनी लाइसेंसी पिस्टल के साथ वाराणसी एयरपोर्ट से महाराष्ट्र जाने के लिए पहुंचे थे. उन्हें एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से यात्रा करनी थी.

मगर उनके पास ऑल इंडिया परमिट वाला लाइसेंस और पिस्टल थी, जिसकी एयरपोर्ट परिसर में जांच की जा रही थी. इसी दौरान जांच के वक्त अचानक पिस्टल से फायरिंग हो गई, जिसमें दो ग्राउंड स्टाफ घायल हो गए. घटना के बाद दोनों घायलों को तत्काल वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

इस घटना की सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट के निकटतम थाना फूलपुर की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस की ओर से घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यात्री कमलेश राय ने पिस्टल को बताया था अनलोडिड

एयरपोर्ट परिसर में एम्प्लॉयी सुमन कुमारी द्वारा यात्री कमलेश राय की स्कैनिंग करने के बाद एम्युनिशन और डॉक्यूमेंट की जांच की गई. जांच पूरी होने के बाद जब यात्री कमलेश राय निकल रहे थे, उसी दौरान उनकी पिस्टल की जांच की जा रही थी. यात्री ने बताया था कि उनकी पिस्टल लोडेड नहीं है, लेकिन जांच के दौरान पिस्टल लोडेड पाई गई. इसी दौरान अचानक फायरिंग हो गई, जिसमें दो लोगों को गोली लग गई.

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CISF और एयरलाइन स्टाफ के चेकिंग के दौरान चली गोली

मामले पर संज्ञान लेते हुए फूलपुर पुलिस और अधिकारी वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे. जांच में पता चला कि यात्री कमलेश राय अपनी लाइसेंसी पिस्टल के साथ वाराणसी एयरपोर्ट से महाराष्ट्र जाने के लिए पहुंचे थे. लेकिन जब CISF और एयरलाइन स्टाफ द्वारा उनकी फिजिकल चेकिंग की जा रही थी, तभी दुर्घटनावश गोली चल गई और वहां मौजूद दो ग्राउंड स्टाफ को गोली लग गई. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है. मामले में पुलिस और संबंधित अधिकारियों की ओर से आगे की कार्रवाई जारी है.

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