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कौन हैं चार्ली चौहान? क्रिकेटर रमनदीप सिंह संग गुपचुप शादी रचाकर सुर्खियों में आईं एक्ट्रेस
Who Is Charlie Chauhan: टीवी एक्ट्रेस चार्ली चौहान क्रिकेटर रमनदीप सिंह संग गुपचुप शादी के बाद से ही सुर्खियों में हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं ये हसीना और कैसा रहा उनका एक्टिंग करियर.
छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस चार्ली चौहान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने 7 अगस्त 2026 को एक प्राइवेट सेरेमनी में क्रिकेटर रमनदीप सिंह के साथ गुपचुप शादी रचा ली. चार्ली और रमनदीप की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 10:36 AM (IST)
Tags :Ramandeep Singh Charlie Chauhan
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