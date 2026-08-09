बता दें कि चार्ली चौहान ने साल 2009 में 'एमटीवी रोडीज 7' से टीवी की दुनिया में कदम रखा था. वो इस रियलिटी शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और कई पॉपुलर टीवी शोज में काम किया.