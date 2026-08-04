एक्सप्लोरर
हिना खान से शिवांगी जोशी तक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं टीवी की ये संस्कारी बहुएं?
हिना खान, रुबीना दिलैक और शिवांगी जोशी समेत टीवी की इन पॉपुलर एक्ट्रेसेस ने संस्कारी बहू का रोल प्ले कर खूब सुर्खियां बटोरी थी. आइए जानते हैं कि ये एक्ट्रेसेस कितनी पढ़ी-लिखी हैं?
छोटे पर्दे पर अपनी शानदार एक्टिंग और संस्कारी बहू के किरदारों से दर्शकों का दिल जीतने वाली ये एक्ट्रेसेस आज घर-घर में अपनी पहचान बना चुकी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिना खान से लेकर शिवांगी जोशी तक, टीवी की ये मशहूर बहुएं कितनी पढ़ी-लिखी हैं? आइए जानते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 04 Aug 2026 11:05 AM (IST)
टेलीविजन
8 Photos
प्रिंस नरूला ने पत्नी युविका चौधरी पर लुटाया प्यार, बर्थडे पर शेयर किया इमोशनल पोस्ट
टेलीविजन
7 Photos
दो बच्चों की मां, फिर भी 25 जैसी फिटनेस! 45 की उम्र भी बेहद ग्लैमरस हैं श्वेता तिवारी
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
सलमान खान ने घटाया 16 किलो वजन, 'अलायंस' में खराब सेहत की खबरों पर तोड़ी चुप्पी
मनोरंजन
'पाकिस्तान हमारी मौसी है...' बोलकर ट्रोल हो रहे सनी देओल, विडियो वायरल
मनोरंजन
देर रात पैप्स पर भड़कीं मृणाल ठाकुर, बॉडीगार्ड्स ने छीने फोन
मनोरंजन
आमिर खान को मिली धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, फॉरेंसिक जांच में आरजू बिश्नोई की आवाज हुई कंफर्म
Advertisement
शिवाजी सरकार
Opinion