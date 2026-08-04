हिना खान से शिवांगी जोशी तक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं टीवी की ये संस्कारी बहुएं?

दिव्यांका त्रिपाठी की पढ़ाई-लिखाई उनके होमटाउन भोपाल में हुई है. उसके बाद उन्होंने भोपाल के ही सरोजिनी नायडू सरकारी कन्या पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. दिव्यांका ने उत्तराखंड के नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से पर्वतारोहण का कोर्स भी किया है. वो भोपाल राइफल अकादमी से एनसीसी के दौरान राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता चुकी हैं.