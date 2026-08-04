मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनहिना खान से शिवांगी जोशी तक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं टीवी की ये संस्कारी बहुएं?

हिना खान से शिवांगी जोशी तक, कितनी पढ़ी-लिखी हैं टीवी की ये संस्कारी बहुएं?

हिना खान, रुबीना दिलैक और शिवांगी जोशी समेत टीवी की इन पॉपुलर एक्ट्रेसेस ने संस्कारी बहू का रोल प्ले कर खूब सुर्खियां बटोरी थी. आइए जानते हैं कि ये एक्ट्रेसेस कितनी पढ़ी-लिखी हैं?

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 04 Aug 2026 11:05 AM (IST)
हिना खान, रुबीना दिलैक और शिवांगी जोशी समेत टीवी की इन पॉपुलर एक्ट्रेसेस ने संस्कारी बहू का रोल प्ले कर खूब सुर्खियां बटोरी थी. आइए जानते हैं कि ये एक्ट्रेसेस कितनी पढ़ी-लिखी हैं?

छोटे पर्दे पर अपनी शानदार एक्टिंग और संस्कारी बहू के किरदारों से दर्शकों का दिल जीतने वाली ये एक्ट्रेसेस आज घर-घर में अपनी पहचान बना चुकी हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिना खान से लेकर शिवांगी जोशी तक, टीवी की ये मशहूर बहुएं कितनी पढ़ी-लिखी हैं? आइए जानते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन.

1/7
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में संस्कारी बहु का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस हिना खान ने अपनी स्कूलिंग कश्मीर से की है. इसके बाद साल 2009 में उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम के एक मैनेजमेंट कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई की हुई है.
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में संस्कारी बहु का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस हिना खान ने अपनी स्कूलिंग कश्मीर से की है. इसके बाद साल 2009 में उन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम के एक मैनेजमेंट कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई की हुई है.
2/7
रुबीना दिलैक ने अपनी शुरूआती पढ़ाई शिमला से पूरी की है. इसके बाद एक्ट्रेस ने St. Bede's College, शिमला से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया.
रुबीना दिलैक ने अपनी शुरूआती पढ़ाई शिमला से पूरी की है. इसके बाद एक्ट्रेस ने St. Bede's College, शिमला से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया.
3/7
देवोलीना भट्टाचार्जी ने असम के शिवसागर स्थित गोधूलि ब्राउन मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल से पढ़ाई की.देवोलीना ने बी.कॉम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है.
देवोलीना भट्टाचार्जी ने असम के शिवसागर स्थित गोधूलि ब्राउन मेमोरियल इंग्लिश हाई स्कूल से पढ़ाई की.देवोलीना ने बी.कॉम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है.
4/7
दिव्यांका त्रिपाठी की पढ़ाई-लिखाई उनके होमटाउन भोपाल में हुई है. उसके बाद उन्होंने भोपाल के ही सरोजिनी नायडू सरकारी कन्या पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. दिव्यांका ने उत्तराखंड के नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से पर्वतारोहण का कोर्स भी किया है. वो भोपाल राइफल अकादमी से एनसीसी के दौरान राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता चुकी हैं.
दिव्यांका त्रिपाठी की पढ़ाई-लिखाई उनके होमटाउन भोपाल में हुई है. उसके बाद उन्होंने भोपाल के ही सरोजिनी नायडू सरकारी कन्या पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. दिव्यांका ने उत्तराखंड के नेहरू इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से पर्वतारोहण का कोर्स भी किया है. वो भोपाल राइफल अकादमी से एनसीसी के दौरान राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता चुकी हैं.
5/7
अंकिता लोखंडे ने अपनी शुरुआती और कॉलेज की शिक्षा इंदौर, मध्य प्रदेश से ही पूरी की थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अभिनय में करियर बनाने के लिए 2005 में मुंबई चली गईं थीं.
अंकिता लोखंडे ने अपनी शुरुआती और कॉलेज की शिक्षा इंदौर, मध्य प्रदेश से ही पूरी की थी. पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अभिनय में करियर बनाने के लिए 2005 में मुंबई चली गईं थीं.
6/7
दीपिका कक्कड़ ने अपनी स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड स्कूल से की है. 12वीं के बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था.
दीपिका कक्कड़ ने अपनी स्कूलिंग सीबीएसई बोर्ड स्कूल से की है. 12वीं के बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था.
7/7
शिवांगी जोशी ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के पाइन हॉल स्कूल से पूरी की है. वो 12वीं पास हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अभिनय की तरफ लगा दिया था.
शिवांगी जोशी ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के पाइन हॉल स्कूल से पूरी की है. वो 12वीं पास हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान अभिनय की तरफ लगा दिया था.
Published at : 04 Aug 2026 11:05 AM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik Devoleena Bhattacharjee Shivangi Joshi Hina Khan

टेलीविजन फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
सलमान खान ने घटाया 16 किलो वजन, 'अलायंस' में खराब सेहत की खबरों पर तोड़ी चुप्पी
सलमान खान ने घटाया 16 किलो वजन, 'अलायंस' में खराब सेहत की खबरों पर तोड़ी चुप्पी
मनोरंजन
'पाकिस्तान हमारी मौसी है...' बोलकर ट्रोल हो रहे सनी देओल, 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन की वीडियो वायरल
'पाकिस्तान हमारी मौसी है...' बोलकर ट्रोल हो रहे सनी देओल, विडियो वायरल
मनोरंजन
देर रात पैप्स पर भड़कीं मृणाल ठाकुर, बॉडीगार्ड्स ने छीने फोन, सोसाइटी के नीचे लगा लोगों का हुजूम
देर रात पैप्स पर भड़कीं मृणाल ठाकुर, बॉडीगार्ड्स ने छीने फोन
मनोरंजन
आमिर खान को मिली धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, फॉरेंसिक जांच में आरजू बिश्नोई की आवाज हुई कंफर्म
आमिर खान को मिली धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, फॉरेंसिक जांच में आरजू बिश्नोई की आवाज हुई कंफर्म
Advertisement

वीडियोज

Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Baba Bageshwar Dham | Dhirendra Krishna Shastri: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट?
Sansani: जंतर-मंतर की 'गालीबाज गर्ल' से सुपारी कांड तक! | Crime News
Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
Opinion: गजब होई गवा! Gen Z ने बदल दी विरोध की भाषा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भयंकर गर्मी और सूखा... खतरे में भारत का मानसून, UN चीफ ने क्यों दी चेतावनी
भयंकर गर्मी और सूखा... खतरे में भारत का मानसून, UN चीफ ने क्यों दी चेतावनी
मध्य प्रदेश
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
दतिया उपचुनाव: BJP के आशुतोष तिवारी ने लगाए भीतरघात के आरोप, बोले- 'मैं अनजान नहीं हूं'
इंडिया
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
'अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार किया जाए', किसने दी दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत?
स्पोर्ट्स
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
जब सचिन तेंदुलकर हरी जर्सी पहन उतरे पाकिस्तान के लिए फिल्डिंग करने, पढ़िए किस्सा
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मध्य प्रदेश
Xप्लेन: दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
दतिया की सियासत में मौजूद दिग्विजय सिंह! क्या अब भी प्रासंगिक कांग्रेस के 'बुजुर्ग'?
विश्व
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
'एयरपोर्ट से सीधे फांसी...' शेख हसीना की वतन वापसी की इच्छा पर नाहिद इस्लाम की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Assembly Session LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
LIVE: यूपी विधानसभा में सपा ने उठाया चढ़ावा चोरी का मुद्दा, सपा-बीजेपी के बीच जमकर नारेबाजी
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget