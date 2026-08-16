स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके पार्टी प्रमुख एम. के. स्टालिन ने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को उनके जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपना प्रिय और करीबी मित्र कहते हुए बधाई दी.

स्टालिन ने केजरीवाल के लिए लिखा बधाई संदेश

डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस संबंध में रविवार (16 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें एमके स्टालिन अरविंद केजरीवाल को सम्मानित करते और हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं.

वहीं, उन्होंने अपने शुभकामना पोस्ट में लिखा, ‘मेरे प्रिय मित्र अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं.’ उन्होंने कहा, ‘भारत का भविष्य उन्हीं लोगों की ओर से बनाया जाएगा, जो समय से आगे देखने का संकल्प और अपनी आकांक्षाओं को स्थायी बदलाव लाने का दृढ़ संकल्प रखते हैं.’

केजरीवाल के विश्वास के साथ आगे बढ़ने की स्टालिन ने की कामना

इसके बाद डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बड़े दृष्टिकोण को साहस, उद्देश्य और देश के लोगों की क्षमता में विश्वास के साथ आगे बढ़ाने की कामना की.

केजरीवाल ने स्टालिन के बधाई पर जताया आभार

डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की तरफ से जन्मदिन पर मिले बधाई संदेश पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि साझा दृष्टिकोण में आपका भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है.

Thank you so much for your warm birthday wishes and inspiring words, Thiru @mkstalin ji. Your belief in our shared vision means a lot to me. https://t.co/szwKTu1vCj — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 16, 2026

पंजाब के सीएम ने भी केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई

इसके अलावा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपना बड़ा भाई बताते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. सीएम मान ने X पोस्ट में कहा, ‘मेरे बड़े भाई और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई. आपका ईमानदार नजरिए ने देश की राजनीति में बदलाव लाया है और लाखों लोगों को नई उम्मीद दी है. आपके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी आम जनता के अधिकारों के लिए मजबूती और दृढ़ता से संघर्ष को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है. वाहेगुरु आपको हमेशा अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दें.’

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