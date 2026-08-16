स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोइन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी

इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी

Second Hand Markets: अगर किसी शख्स का बजट नई कार खरीदने के लिए कम है तो पुरानी कार उसके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है. यहां कम कीमत में सेकेंड हैंड कार खरीदने का ऑप्शन मौजूद है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 16 Aug 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

नई कार खरीदना हर किसी के बजट में नहीं होता. खासकर जब कार के साथ रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और दूसरे खर्च भी जुड़ जाते हैं तो बजट और बढ़ जाता है. ऐसे में सेकेंड हैंड कारें उन लोगों के लिए एक किफायती ऑप्शन बन सकती हैं, जो कम बजट में कार खरीदना चाहते हैं. अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो करीब 3 लाख रुपये से कम में सेकंड हैंड कारें आपको मिल सकती है. 

दिल्ली में कहां सस्ती मिलेंगी गाड़ियां?

  • दिल्ली का करोल बाग सेकेंड हैंड कारों के पुराने बाजारों में शामिल है. यहां छोटी हैचबैक से लेकर SUV और लग्जरी कारों तक कई तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे. एक ही इलाके में कई डीलर्स होने से ग्राहक अलग-अलग कारों की कीमत, मॉडल और कंडीशन की तुलना आसानी से कर सकते हैं. यही वजह है कि पुरानी कार खरीदने वाले कई लोग अपनी तलाश करोल बाग से शुरू करते हैं.
  • मोती नगर भी दिल्ली में पुरानी कार खरीदने वालों के बीच एक जाना-पहचाना इलाका है. यहां खरीदारों को अलग-अलग कीमत और मॉडल के हिसाब से कई कारें देखने को मिल सकती हैं. इसके अलावा फाइनेंस का विकल्प भी दिया जाता है, जिससे सीमित बजट वाले ग्राहकों के लिए कार खरीदना थोड़ा आसान हो सकता है.
  • वहीं दूसरी ओर पीतमपुरा और प्रीत विहार में भी पुरानी कारों की खरीद-बिक्री का कारोबार बड़े लेवल पर होता है. इन क्षेत्रों में अलग-अलग ब्रांड की कारें और कई तरह के मॉडल मिल सकते हैं. एक ही इलाके में कई ऑप्शन होने के चलते ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के मुताबिक कारों की कीमत और कंडीशन की तुलना करके बेहतर सौदा चुन सकते हैं. 

कितनी सस्ती मिल रही सेकंड हैंड गाड़ियां?

  • अगर किसी शख्स का बजट नई कार खरीदने के लिए कम है तो पुरानी कार उसके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है. यहां 2.50 लाख रुपये से सेकेंड हैंड कार खरीदने का ऑप्शन मौजूद है. हालांकि, कार की कीमत उसके मॉडल, साल, कंडीशन, किलोमीटर और दूसरी चीजों के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.
  • अगर कार खरीदते समय वारंटी की बात की जाती है तो खरीदार को कुछ ज्यादा भरोसा मिल सकता है. हालांकि, कार खरीदने से पहले यह जरूर समझ लेना चाहिए कि वारंटी में कौन-कौन से पार्ट्स और खराबियां शामिल हैं और उसकी शर्तें क्या हैं?
  • सेकेंड हैंड कार का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम कीमत होती है. जिन लोगों को रोजाना आने-जाने, परिवार के इस्तेमाल या छोटे-मोटे सफर के लिए कार चाहिए, उनके लिए पुरानी कार बजट के अंदर आ सकती है. नई कार के मुकाबले कम कीमत होने के चलते डाउन पेमेंट और लोन का बोझ भी कम हो सकता है.
  • पुरानी कार खरीदते समय सिर्फ कम कीमत देखकर फैसला नहीं करना चाहिए. कार की सर्विस हिस्ट्री, इंजन, गियरबॉक्स, टायर, ब्रेक, सस्पेंशन और एक्सीडेंट से जुड़े पुराने रिकॉर्ड की जांच करना जरूरी है. इसके अलावा RC, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट भी अच्छी तरह चेक करने चाहिए. टेस्ट ड्राइव लेकर कार की रियल कंडीशन समझना भी फायदेमंद रहता है.

किन बातों का रखें ध्यान?

  • सेकेंड हैंड कार खरीदते समय सिर्फ कीमत और लुक देखकर फैसला न करें. सबसे पहले कार के जरूरी डॉक्यूमेंट देखें. RC, इंश्योरेंस, PUC सर्टिफिकेट और सर्विस हिस्ट्री जरूर देखें. अगर कार पहले लोन पर थी तो लोन से जुड़े दस्तावेज भी चेक करें. इसके साथ ही RC में दर्ज इंजन नंबर और चेसिस नंबर को कार के नंबर से मिलाना जरूरी है. सर्विस हिस्ट्री से कार के मेंटेनेंस और उसकी सही देखभाल के बारे में जानकारी मिल सकती है.
  • कार कितने किलोमीटर चली है, यह जानने के लिए ओडोमीटर रीडिंग जरूर चेक करें. सिर्फ मीटर पर भरोसा करने के बजाय इसे सर्विस रिकॉर्ड से मिलाना बेहतर है, क्योंकि कुछ मामलों में ओडोमीटर के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है. इसके अलावा यह भी पता करें कि कार पहले किसी बड़े हादसे में शामिल रही है या नहीं. अगर कार की कीमत बाजार के मुकाबले बहुत कम है, तो जल्दबाजी में सौदा न करें. अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उसी मॉडल और वेरिएंट की कीमतों की तुलना करें और कार की पूरी जांच के बाद ही खरीदारी का फैसला लें.

यह भी पढ़ें:-

Road Safety Tips: Expressway पर गाड़ी खराब हो जाए तो कहां खड़ी करें? जानें नियम 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 16 Aug 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Auto News Karol Bagh Car News Moti Nagar Second Hand Car Markets
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
ऑटो
हादसे के टाइम पलक झपकते ही कैसे खुल जाते हैं एयरबैग? जानिए कैसे करते हैं काम
हादसे के टाइम पलक झपकते ही कैसे खुल जाते हैं एयरबैग? जानिए कैसे करते हैं काम
ऑटो
Road Safety Tips: Expressway पर गाड़ी खराब हो जाए तो कहां खड़ी करें? जानें नियम
Expressway पर गाड़ी खराब हो जाए तो कहां खड़ी करें? जानें नियम
ऑटो
जब नहीं था स्टीयरिंग तो कैसे कंट्रोल होती थी दुनिया की पहली कार? जानें
जब नहीं था स्टीयरिंग तो कैसे कंट्रोल होती थी दुनिया की पहली कार? जानें
Advertisement

वीडियोज

अंधविश्वास से कब मिलेगी आजादी ?
Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व’, PM मोदी के बयान पर चिदंबरम का पलटवार
‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व’, PM मोदी के बयान पर चिदंबरम का पलटवार
महाराष्ट्र
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, पान मसाला से जुड़ा है मामला
अजय देवगन और शाहरुख खान को FDA का नोटिस, पान मसाला से जुड़ा है मामला
बॉलीवुड
'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार
'तुम्हारे बिना जिंदगी कितनी बोरिंग होती...' सैफ के बर्थडे पर करीना ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान
'अगर साईं फिट हो जाए तो भी...' देवदत्त पडिक्कल को पूर्व क्रिकेटर ने बताया वरदान
इंडिया
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
पहलगाम के बाद भारत ने कैसे तय किए टारगेट? डोभाल ने बताया ऑपरेशन का प्लान
इंडिया
आपसी मारपीट में थमी पत्नी की सांसें, घबराए पति ने लगाई फांसी, दोनों की मौत
आपसी मारपीट में थमी पत्नी की सांसें, घबराए पति ने लगाई फांसी, दोनों की मौत
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
Home Tips
How To Get Rid Of Ants In Kitchen: चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं
चीनी के डिब्बे में घुस जाती हैं चींटियां? इस आसान हैक से भगाएं
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget