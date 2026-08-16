'दोस्तों को खिलाना मेरी दिनचर्या', मोर को दाना खिलाते दिखे PM मोदी
PM Modi: प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम हैंडल से एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वे मोर को दाना खिलाते दिख रहे हैं. उनके पीछे कुछ बछड़े भी खड़े हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (16 अगस्त) को स्वतंत्रता दिवस की सुबह के खास पल को शेयर किया है. उन्होंने अपने आवास पर गायों को चारा और मोर को दाना खिलाया था, इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. पीएम इसके बाद बाद लालकिले के लिए निकले थे.
प्रधानमंत्री मोदी के इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में वे अपने आवास पर मोरों और पुंगनूर गायों के साथ नजर आए. उन्हें 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने सरकारी आवास पर रखी देसी और छोटे आकार की गायों को खाना खिलाते और प्यार से सहलाते हुए देखा गया. फिर अपने हाथों से मोरों को दाने खिलाए.
VIDEO | PM Narendra Modi (@narendramodi) posts on Instagram, "Feeding my friends every morning is a daily routine. Yesterday morning, they somehow realised I’m leaving early so they came to meet me as I was leaving for the Red Fort. Special, as always!"— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2026
(Video Source: PM Modi's… pic.twitter.com/2LAtC434iR
उन्होंने बताया कि गायों और मोरों को शायद यह एहसास हो गया था कि वे लाल किले पर होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए जल्दी निकलेंगे. इसलिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले ही वे उनसे मिलने आ गए.
दोस्तों को खाना खिलाना मेरी दैनिक दिनचर्या - पीएम मोदी
पीएम ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'हर सुबह अपने 'दोस्तों' को खाना खिलाना मेरी दैनिक दिनचर्या है. कल सुबह (15 अगस्त को), उन्हें किसी तरह एहसास हो गया कि मैं जल्दी निकल रहा हूं, इसलिए जब मैं लाल किले के लिए निकल रहा था, तो वे मुझसे मिलने आ गए. हमेशा की तरह यह खास रहा.'
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री को उनके आवास के लॉन में सुबह की सैर और व्यायाम के दौरान अक्सर मोरों के साथ देखा जाता रहा है. प्रधानमंत्री अपने सरकारी आवास पर दुर्लभ, देसी और छोटे आकार की गायों को भी रखते हैं. इन मुलाकातों ने पहले भी लोगों का काफी ध्यान खींचा है और अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई हैं.
पीएम आवास पर किस राज्य की हैं गायें
पीएम मोदी के साथ इन मुलाकातों में जिस नस्ल का जिक्र हुआ है, उनमें आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की छोटे आकार की गायें शामिल हैं. इस नस्ल को दुनिया की सबसे छोटी गायों की नस्लों में से एक माना जाता है. इन गायों की ऊंचाई सिर्फ 70 से 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है.
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