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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा का लग्जरी आशियाना, घर में है लाइब्रेरी, देखें इनसाइड तस्वीरें

'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा का लग्जरी आशियाना, घर में है लाइब्रेरी, देखें इनसाइड तस्वीरें

Shailesh Lodha Home Inside Photos: 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा का घर काफी लग्जरी है. उनके घर में लाइब्रेरी भी है. फराह खान के व्लॉग नें उनके आशियाने की झलक देखने को मिली.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 07 Aug 2026 02:34 PM (IST)
Shailesh Lodha Home Inside Photos: 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा का घर काफी लग्जरी है. उनके घर में लाइब्रेरी भी है. फराह खान के व्लॉग नें उनके आशियाने की झलक देखने को मिली.

टीवी शो 'तारक मेहता का उल्चा चश्मा' में तारक का रोल प्ले करने वाले एक्टर और राइटर शैलेश लोढ़ा काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उनका घर बेहद ही आलीशान हैं. हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान उनके घर पहुंची थी. इस दैरान उनके आशीयाने की झलक देखने को मिली.

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फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग शेयर किया है. इस दौरान फराह ने शैलेश लोढ़ा के लग्जरी घर का होम टूर दिया.
फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग शेयर किया है. इस दौरान फराह ने शैलेश लोढ़ा के लग्जरी घर का होम टूर दिया.
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शैलेश लोढ़ा का घर काफी लग्जरी है. घर का हर एक कोना बेहद ही खूबसूरत है. घर को व्हाइट थीम के साथ डेकोरेट किया गया है.
शैलेश लोढ़ा का घर काफी लग्जरी है. घर का हर एक कोना बेहद ही खूबसूरत है. घर को व्हाइट थीम के साथ डेकोरेट किया गया है.
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एक्टर के घर का लिविंग एरिया काफी बड़ा है. यहां पर ब्लू और व्हाइट कलर के सोफे रखे हुए हैं. दीवार पर एक खूबसूरत की पेंटिंग लगी हुई है.
एक्टर के घर का लिविंग एरिया काफी बड़ा है. यहां पर ब्लू और व्हाइट कलर के सोफे रखे हुए हैं. दीवार पर एक खूबसूरत की पेंटिंग लगी हुई है.
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किचन को भी काफी मॉर्डन तरीके से डिजाइन किया गया है. यहां पर एक बड़ा सा फ्रिज और एसी लगा हुआ है.
किचन को भी काफी मॉर्डन तरीके से डिजाइन किया गया है. यहां पर एक बड़ा सा फ्रिज और एसी लगा हुआ है.
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घर का डाइनिंग एरिया देखने में काफी लग्जरी लग रहा है. यहां पर ब्लैक कलर की टेबल और चेयर रखी हुई हैं.
घर का डाइनिंग एरिया देखने में काफी लग्जरी लग रहा है. यहां पर ब्लैक कलर की टेबल और चेयर रखी हुई हैं.
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शैलेश लोढ़ा ने बताया कि उनके घर में लाइब्रेरी भी है, जहां उनकी लिखी हुई कई बुक्स रखी हुई हैं.
शैलेश लोढ़ा ने बताया कि उनके घर में लाइब्रेरी भी है, जहां उनकी लिखी हुई कई बुक्स रखी हुई हैं.
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घर में एक रूम हैं, जहां प्रोजेक्टर लगा हुआ है. यहां पर फिल्म वगैरह देख सकते हैं. इस रुम को रेड थीम के साथ डिजाइन किया गया है.
घर में एक रूम हैं, जहां प्रोजेक्टर लगा हुआ है. यहां पर फिल्म वगैरह देख सकते हैं. इस रुम को रेड थीम के साथ डिजाइन किया गया है.
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एक्टर के घर की बालकनी काफी बड़ी है. यहां बैठने के लिए सोफ भी रखे गए हैं. इस जगह को उन्होंने पेड़-पौधों के साथ सजाया है.
एक्टर के घर की बालकनी काफी बड़ी है. यहां बैठने के लिए सोफ भी रखे गए हैं. इस जगह को उन्होंने पेड़-पौधों के साथ सजाया है.
Published at : 07 Aug 2026 02:34 PM (IST)
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Shailesh Lodha

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