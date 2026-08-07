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'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा का लग्जरी आशियाना, घर में है लाइब्रेरी, देखें इनसाइड तस्वीरें
Shailesh Lodha Home Inside Photos: 'तारक मेहता' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा का घर काफी लग्जरी है. उनके घर में लाइब्रेरी भी है. फराह खान के व्लॉग नें उनके आशियाने की झलक देखने को मिली.
टीवी शो 'तारक मेहता का उल्चा चश्मा' में तारक का रोल प्ले करने वाले एक्टर और राइटर शैलेश लोढ़ा काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उनका घर बेहद ही आलीशान हैं. हाल ही में फिल्ममेकर फराह खान उनके घर पहुंची थी. इस दैरान उनके आशीयाने की झलक देखने को मिली.
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Published at : 07 Aug 2026 02:34 PM (IST)
Tags :Shailesh Lodha
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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