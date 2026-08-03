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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनआलीशान है मनीषा रानी का 5 करोड़ का घर, देखें आशियाने की इनसाइड फोटोज

आलीशान है मनीषा रानी का 5 करोड़ का घर, देखें आशियाने की इनसाइड फोटोज

'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम मनीषा रानी ने हाल ही में अपने ड्रीम होम की झलक दिखाई है. मुंबई स्थिक उनका ये 3BHK घर काफी लग्जरी है. घर का गेस्ट रूम बेहद ही आलीशान है. आइए देखते हैं इनसाइड तस्वीरें.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 03 Aug 2026 05:53 PM (IST)
'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम मनीषा रानी ने हाल ही में अपने ड्रीम होम की झलक दिखाई है. मुंबई स्थिक उनका ये 3BHK घर काफी लग्जरी है. घर का गेस्ट रूम बेहद ही आलीशान है. आइए देखते हैं इनसाइड तस्वीरें.

'बिग बॉस ओटीटी 2' से पॉपुलप हुईं मनीषा रानी मई महीने में मुंबई के गोरेगांव स्थित अपने आलीशान घर में शिफ्ट हो गई थी. अब आखिरकार हाल ही में उन्होंने यूट्यूब पर एक नया व्लॉग शेयर कर अपने इस नए घर का होम टूर दिया. उनका ये घर बेहद आलीशान है.

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मनीषा रानी के इस नए आशियाने की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है. उन्होंने अपने इस घर का नाम 'आंगन' रखा है.
मनीषा रानी के इस नए आशियाने की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है. उन्होंने अपने इस घर का नाम 'आंगन' रखा है.
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होम टूर की शुरुआत घर के छोटे से मंदिर से हुई. उन्होंने व्लॉग में बताया कि वास्तु के अनुसार पंडित की सलाह पर मंदिर को इसी जगह बनाया गया है.
होम टूर की शुरुआत घर के छोटे से मंदिर से हुई. उन्होंने व्लॉग में बताया कि वास्तु के अनुसार पंडित की सलाह पर मंदिर को इसी जगह बनाया गया है.
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मनीषा के लिविंग रूम को बेज और ऑफ-व्हाइट कलर की थीम से सजाया गया है. लिविंग एरिया में ऑरेंज-ब्राउन कलर का सोफा, ब्लैक सेंटर टेबल और व्हाइट फर वाला कार्पेट रखा गया है.
मनीषा के लिविंग रूम को बेज और ऑफ-व्हाइट कलर की थीम से सजाया गया है. लिविंग एरिया में ऑरेंज-ब्राउन कलर का सोफा, ब्लैक सेंटर टेबल और व्हाइट फर वाला कार्पेट रखा गया है.
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लिविंग रूम में मनीषा ने अपने अवॉर्ड्स के लिए एक खास जगह भी बनाई है. उन्होंने 'झलक दिखला जा' की ट्रॉफी और 'स्टार ऑफ द ईयर' अवॉर्ड से एक स्पेस को डेकोरेट किया.
लिविंग रूम में मनीषा ने अपने अवॉर्ड्स के लिए एक खास जगह भी बनाई है. उन्होंने 'झलक दिखला जा' की ट्रॉफी और 'स्टार ऑफ द ईयर' अवॉर्ड से एक स्पेस को डेकोरेट किया.
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उन्होंने अपने घर में लगे ऑटोमेटेड पर्दे भी दिखाए, जो बटन दबाते ही खुल जाते हैं और सामने खूबसूरत बालकनी है. बालकनी में एक छोटा कॉफी टेबल और कुर्सियां रखी गई है. बालकनी में भगवान बुद्धा की फोटो भी लगाई है.
उन्होंने अपने घर में लगे ऑटोमेटेड पर्दे भी दिखाए, जो बटन दबाते ही खुल जाते हैं और सामने खूबसूरत बालकनी है. बालकनी में एक छोटा कॉफी टेबल और कुर्सियां रखी गई है. बालकनी में भगवान बुद्धा की फोटो भी लगाई है.
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घर के गेस्ट रूम को ग्रे कलर थीम में डिजाइन किया गया है. इस कमरे का इंटीरिटर काफी लग्जरी है. मनीषा ने बताया कि उन्होंने घर के हर कोने को अलग-अलग अंदाज में डिजाइन कराया है, ताकि फोटोशूट और वीडियो शूट के लिए उन्हें हर बार नया बैकग्राउंड मिल सके.
घर के गेस्ट रूम को ग्रे कलर थीम में डिजाइन किया गया है. इस कमरे का इंटीरिटर काफी लग्जरी है. मनीषा ने बताया कि उन्होंने घर के हर कोने को अलग-अलग अंदाज में डिजाइन कराया है, ताकि फोटोशूट और वीडियो शूट के लिए उन्हें हर बार नया बैकग्राउंड मिल सके.
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इसके बाद मनीषा ने अपने किचन की झलक भी दिखाई. किचन में भी काफी लग्जरी इंटीरियर इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने बताया कि नए घर में उन्होंने हर छोटी-बड़ी चीज अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से सजाई है.
इसके बाद मनीषा ने अपने किचन की झलक भी दिखाई. किचन में भी काफी लग्जरी इंटीरियर इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने बताया कि नए घर में उन्होंने हर छोटी-बड़ी चीज अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से सजाई है.
Published at : 03 Aug 2026 05:53 PM (IST)
Tags :
Manisha Rani

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