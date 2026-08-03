आलीशान है मनीषा रानी का 5 करोड़ का घर, देखें आशियाने की इनसाइड फोटोज

घर के गेस्ट रूम को ग्रे कलर थीम में डिजाइन किया गया है. इस कमरे का इंटीरिटर काफी लग्जरी है. मनीषा ने बताया कि उन्होंने घर के हर कोने को अलग-अलग अंदाज में डिजाइन कराया है, ताकि फोटोशूट और वीडियो शूट के लिए उन्हें हर बार नया बैकग्राउंड मिल सके.