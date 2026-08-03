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आलीशान है मनीषा रानी का 5 करोड़ का घर, देखें आशियाने की इनसाइड फोटोज
'बिग बॉस ओटीटी 2' फेम मनीषा रानी ने हाल ही में अपने ड्रीम होम की झलक दिखाई है. मुंबई स्थिक उनका ये 3BHK घर काफी लग्जरी है. घर का गेस्ट रूम बेहद ही आलीशान है. आइए देखते हैं इनसाइड तस्वीरें.
'बिग बॉस ओटीटी 2' से पॉपुलप हुईं मनीषा रानी मई महीने में मुंबई के गोरेगांव स्थित अपने आलीशान घर में शिफ्ट हो गई थी. अब आखिरकार हाल ही में उन्होंने यूट्यूब पर एक नया व्लॉग शेयर कर अपने इस नए घर का होम टूर दिया. उनका ये घर बेहद आलीशान है.
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Published at : 03 Aug 2026 05:53 PM (IST)
Tags :Manisha Rani
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