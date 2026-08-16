लाइव: 'बंटवारा 1947' या 'आवारापन 2', 11 बजे तक कौनसी फिल्म निकली आगे?

14 अगस्त को सनी देओल की 'बंटवारा 1947' और इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' रिलीज हुई. दो दिन की कमाई के मामले में 'आवारापन 2' आगे निकल गई है. 'आवारापन 2' ने तो दो दिन में ही 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. वहीं 'बंटवारा 1947' को दूसरे दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला. आइए जानते हैं तीन दिन में दोनों में से कौनसी फिल्म आगे निकल रही है.

'बंटवारा 1947' डे 3 बॉक्स ऑफिस लाइव

डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी डे 3 (लाइव) 32 लाख (11 बजे तक) 10 परसेंट टोटल 19.57 करोड़

'बंटवारा 1947' का दो दिन का कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 8,721 शोज मिले और 15 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म ने 13.50 करोड़ कमाए. फिल्म को 8,071 शोज मिले.

फिल्म को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. सनी देओल फिल्म में लीड रोल निभा रहे हैं. फिल्म में फीमेल लीड में प्रीति जिंटा हैं. वहीं एक्ट्रेस शबाना आजमी फिल्म में अहम रोल में दिखीं. फिल्म में सनी देओल के बेटे करण देओल भी नजर आए. फिल्म में भी करण सनी देओल के बेटे के रोल में दिखें. फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले हैं.

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'आवारापन 2' डे 3 बॉक्स ऑफिस लाइव

डे बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी डे 3 (लाइव) 1.05 करोड़ (11 बजे तक) 18 परसेंट टोटल 56.80 करोड़

'आवारापन 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

इस फिल्म ने पहले दिन 26.40 करोड़ का ग्रॉस और 22 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. पहले दिन ही इमरान की फिल्म ने धमाका कर दिया. फिल्म को 45 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. दूसरे दिन फिल्म ने 40.50 करोड़ का ग्रॉस और 33.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. दूसरे दिन फिल्म को 55 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

बता दें कि फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं. तीसरे दिन की कमाई के आंकड़े ऑफिशियली रात 10.30 बजे तक सामने आएंगे.

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'आवारापन 2' की बात करें तो फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है. विशेष भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म में इमरान हाश्मी लीड रोल में हैं. इस फिल्म में दिशा पाटनी फीमेल लीड रोल में हैं. वहीं शबाना आजमी, पूरन गब्बी भी अहम रोल में हैं. पूरन गब्बी फिल्म में विलेन के रोल में हैं. ये फिल्म 2007 में आई आवारापन का सीक्वल है. 'आवारापन' में इमरान हाशमी, श्रिया सरन, आशुतोष राणा, पूरब कोहली जैसे स्टार्स दिखे थे. फिल्म उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी. हालांकि, समय के साथ फिल्म को पसंद किया गया और गाने भी चर्चा में रहे.