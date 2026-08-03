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सावन के पहले सोमवार पर सौरभ राज जैन ने लिया महादेव का आशीर्वाद
टीवी एक्टर सौरभ राज जैन ने सावन के पहले सोमवार पर महादेव का आशीर्वाद लिया. उन्होंने आंध्र प्रदेश के मंदिर मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन किए. जिसकी झलक उनके लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिली.
टीवी के कृष्ण यानी एक्टर सौरभ राज जैन ने सावन के पहले सोमवार पर महादेव का आशीर्वाद लिया. उन्होंने मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर जाकर दर्शन किए. एक्टर ने खुद इन फोटोज को सोशल मीडया पर शेयर किया है.
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Published at : 03 Aug 2026 04:48 PM (IST)
Tags :Sourabh Raaj Jain
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