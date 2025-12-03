एक्सप्लोरर
जस्सी जैसी कोई नहीं की 'जस्सी' की 10 तस्वीरें, मोना सिंह का पूरा लुक गया है बदल
Mona Singh 10 Photos: जस्सी जैसी कोई नहीं में 'जस्सी' का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह अब काफी बदल गई हैं. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं जहां साफ झलकता उनका लुक बदल गया है.
टीवी शो ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह अब पूरी तरह ग्लैमरस दीवा बन चुकी हैं. मोना की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया अक्सर पर वायरल होती हैं, जिसमें वो अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींच लेती हैं.उनका कॉन्फिडेंट लुक और एलिगेंट फैशन सेंस सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता रहता है.
Published at : 03 Dec 2025 12:20 PM (IST)
Tags :Mona Singh Jassi Jaissi Koi Nahin
