हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनजस्सी जैसी कोई नहीं की 'जस्सी' की 10 तस्वीरें, मोना सिंह का पूरा लुक गया है बदल

जस्सी जैसी कोई नहीं की 'जस्सी' की 10 तस्वीरें, मोना सिंह का पूरा लुक गया है बदल

Mona Singh 10 Photos: जस्सी जैसी कोई नहीं में 'जस्सी' का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह अब काफी बदल गई हैं. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं जहां साफ झलकता उनका लुक बदल गया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 12:20 PM (IST)
Mona Singh 10 Photos: जस्सी जैसी कोई नहीं में 'जस्सी' का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह अब काफी बदल गई हैं. उनकी लेटेस्ट तस्वीरें अक्सर वायरल होती हैं जहां साफ झलकता उनका लुक बदल गया है.

टीवी शो ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस मोना सिंह अब पूरी तरह ग्लैमरस दीवा बन चुकी हैं. मोना की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया अक्सर पर वायरल होती हैं, जिसमें वो अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींच लेती हैं.उनका कॉन्फिडेंट लुक और एलिगेंट फैशन सेंस सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता रहता है.

1/10
मोना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2003 में टीवी सीरियल 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से की, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया.
मोना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत 2003 में टीवी सीरियल 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से की, जिसने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया.
2/10
शो में उनका सिम्पल और सच्चा रोल लोगों के दिलों में बस गया था. लेकिन असल जिंदगी में मोना बिल्कुल अलग हैं.
शो में उनका सिम्पल और सच्चा रोल लोगों के दिलों में बस गया था. लेकिन असल जिंदगी में मोना बिल्कुल अलग हैं.
3/10
फैंस आज भी मोना को 'जस्सी' के रूप में याद करते हैं, अब एक्ट्रेस पूरी तरह से स्टाइलिश और ग्लैमरस दीवा बन चुकी हैं.
फैंस आज भी मोना को 'जस्सी' के रूप में याद करते हैं, अब एक्ट्रेस पूरी तरह से स्टाइलिश और ग्लैमरस दीवा बन चुकी हैं.
4/10
अक्सर वो अपने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करती रहती हैं.
अक्सर वो अपने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करती रहती हैं.
5/10
जिनमें उनका ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट अंदाज देखकर फैंस दंग रह जाते हैं.
जिनमें उनका ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट अंदाज देखकर फैंस दंग रह जाते हैं.
6/10
चाहे वेस्टर्न हो या एथनिक हर लुक में एक्ट्रेस कमाल की दिखती हैं. आज उनका फैशन सेंस फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.
चाहे वेस्टर्न हो या एथनिक हर लुक में एक्ट्रेस कमाल की दिखती हैं. आज उनका फैशन सेंस फैंस के बीच चर्चा का विषय बन जाता है.
7/10
इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये स्माइल और नेचुरल ब्यूटी उन्हें सबसे अलग बना रही है.
इस फोटो में एक्ट्रेस व्हाइट कलर की ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. उनकी ये स्माइल और नेचुरल ब्यूटी उन्हें सबसे अलग बना रही है.
8/10
इस फोटो में एक्ट्रेस काफी कॉन्फिडेंस में पोज दे रही हैं. उनके लुक की बात करे तो उन्होंने कॉर्डसेट पहना है, जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस काफी कॉन्फिडेंस में पोज दे रही हैं. उनके लुक की बात करे तो उन्होंने कॉर्डसेट पहना है, जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही हैं.
9/10
इस ब्लैक ड्रेस में एक्ट्रेस काफी मॉडर्न दिख रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप और हेयरस्टाइल बनाकर इस लुक को कंप्लीट किया है.
इस ब्लैक ड्रेस में एक्ट्रेस काफी मॉडर्न दिख रही हैं. उन्होंने सटल मेकअप और हेयरस्टाइल बनाकर इस लुक को कंप्लीट किया है.
10/10
वेस्टर्न के अलावा एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में भी बला को हसीन दिखती हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस सूट पहने नजर आ रही है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिख रहीं हैं.
वेस्टर्न के अलावा एक्ट्रेस ट्रेडिशनल लुक में भी बला को हसीन दिखती हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस सूट पहने नजर आ रही है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिख रहीं हैं.
Published at : 03 Dec 2025 12:20 PM (IST)
Tags :
Mona Singh Jassi Jaissi Koi Nahin

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Sanchar Saathi App Controversy: आपके न चाहने पर भी सभी फोन में होगा ये AAP, सरकार का फैसला
BHU Heavy Stone Pelting News: आधी रात BHU में भयंकर बवाल! | CM Yogi | UP Police | Breaking
BHU Student: BHU में आधी रात जमकर बवाल, छात्रों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प | Breaking |UP Police
Bihar Election में हार के बीच Congress का बड़ा कदम, 15 जिलाध्यक्षों को नोटिस जारी | Breaking
Toyota HILUX goes Electric ! | Auto Live #toyota #hilux #toyotahilux

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली की उड़ानें प्रभावित, इस एयरपोर्ट पर फंसे 1000 यात्री
दिल्ली NCR
Delhi MCD By-Election Result: दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
दिल्ली के 12 वार्डों पर किसकी हुई जीत, सामने आए विजेताओं के नाम, यहां देखें लिस्ट
विश्व
Baba Vanga Predictions: 2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
2026 में क्या-क्या होने जा रहा? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी दे रही बड़ी चेतावनी
क्रिकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शार्दूल ठाकुर ने बरपाया कहर, सिर्फ 7 गेंदों में झटके 4 विकेट
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी संग सरेआम की ऐसी हरकत, हैरान रह गए लोग, वीडियो वायरल
श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल संग सरेआम की ऐसी हरकत, वीडियो हो गई वायरल
न्यूज़
Explained: हंसी-मजाक में न लें मोटापा, सालाना 28 लाख मौतें, पुरुष-महिलाओं में बांझपन की जड़ भी यही, मोटा होना कितना खतरनाक?
Explained: हंसी-मजाक में न लें मोटापा, सालाना 28 लाख मौतें, पुरुष-महिलाओं में बांझपन की जड़ भी यही, मोटा होना कितना खतरनाक?
जनरल नॉलेज
Most Infamous Markets Of Delhi: ये हैं दिल्ली के सबसे बदनाम मार्केट, यहां कौड़ियों के दाम में मिल जाता है सामान
ये हैं दिल्ली के सबसे बदनाम मार्केट, यहां कौड़ियों के दाम में मिल जाता है सामान
यूटिलिटी
स्लीपर कोच के बेडरोल में एक चादर मिलेगी या दो, जानें 20 रुपये में क्या-क्या देगा रेलवे?
स्लीपर कोच के बेडरोल में एक चादर मिलेगी या दो, जानें 20 रुपये में क्या-क्या देगा रेलवे?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget