स्लीपर कोच के बेडरोल में एक चादर मिलेगी या दो, जानें 20 रुपये में क्या-क्या देगा रेलवे?

Sleeper Coach Bedroll: अक्सर जब लोगों को दूरी का सफर तय करना होता है. तो वह ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं. क्योंकि ट्रेन का सफर आरामदायक और सुविधाभरा होता है. अगर कोई यात्री एसी कोच में टिकट बुक करवाता है. तो उसे बेडरोल की सुविधा यानी तकिया, चादर और कंबल भी मिलता है. जिससे लंबा सफर और आसान हो जाता है. लेकिन अब रेलवे ने और भी ज्यादा यात्रियों तक यह सुविधा पहुंचाने के लिए नया फैसला लिया है.

अब सिर्फ एसी कोच में ही नहीं बल्कि रेलवे की ओर से ट्रेन के स्लीपर कोच में भी यात्रियों को बेडरोल की सुविधा मिलेगी. हालांकि यह सुविधा ऑन डिमांड होगी. यानी कि जिन यात्रियों को बेड रोल लेना है. उन यात्रियों को इसके लिए एक छोटा सा चार्ज देना होगा. चलिए आपको बताते हैं 20 रुपये में आपको स्लीपर कोच में बेडरोल सुविधा में क्या-क्या मिल पाएगा.

ऑन डिमांड होगी सुविधा

स्लीपर क्लास में बेडरोल एसी कोच की तरह फ्री नहीं मिलेगा. लेकिन ऑन पेमेंट सर्विस जरूर मिलेगी. आप चाहें तो सिर्फ चादर ले सकते हैं. चाहें तो पूरा पैक. इसका फायदा उन यात्रियों को होगा जो अचानक ट्रिप प्लान करते हैं या घर से बेडरोल ले जाना नहीं चाहते. इससे सफर हल्का हो जाएगा और जरूरत भर की चीजें ट्रेन में ही मिल जाएंगी. रेलवे की कोशिश है कि बिना किराया बढ़ाए स्लीपर क्लास में थोड़ा आराम और जोड़ा जाए. अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसे और रूट्स पर भी बढ़ाया जाएगा.

20 रुपये में क्या-क्या मिलेगा?

आपको बता दें रेलवे ने स्लीपर कोच में बेडरोल की सुविधा के लिए अलग से चार्ज तय किए हैं. इनमें 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक के चार्ज हैं. अगर आप सिर्फ 20 रुपये देना चाहते हैं. तो आपको सिर्फ चादर ही मिलेगी. कंबल और तकिया और पिलो कवर इसके साथ नहीं मिलेगा. तकिया और कवर के लिए आपको 30 रुपये और चुकाने होंगे. वहीं अगर आप पूरा बेडरोल यानी चादर, तकिया और कवर लेते हैं. तो फिर उसके लिए आपको 50 रुपये देने होंगे.

किन ट्रेनों में मिलनी शुरू होगी यह सुविधा?

फिलहाल स्लीपर कोच में बेडरोल सुविधा को ट्रायल बेसिस पर शुरू किया जा रहा है. यह कुछ चुनिंदा ट्रेनों में ही मिल पाएगी. जिनमें फिलहाल 10 ट्रेनें शामिल हैं.

ट्रेन नंबर 12671/12672 नीलगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12685/12686 मैंगलोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 16179/16180 मन्नारगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20605/20606 तिरुचेंदुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22651/22652 पालघाट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 20681/20682 सिलंबु सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22657/22658 तांबरम नागरकोइल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12695/12696 त्रिवेंद्रम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22639/22640 अल्लेप्पी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 16159/16160 मैंगलोर एक्सप्रेस

