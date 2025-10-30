हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजनशादी के 9 साल बाद गुड न्यूज देने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, मां बनने को लेकर कही ये बात

शादी के 9 साल बाद गुड न्यूज देने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, मां बनने को लेकर कही ये बात

Divyanka Tripathi Good News: टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की शादी को 9 साल हो चुके हैं. अब ये कपल जल्द ही गुडन्यूज देने वाला है. इस बारे में दिव्यांका ने खुलासा किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 08:39 AM (IST)
Divyanka Tripathi Good News: टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की शादी को 9 साल हो चुके हैं. अब ये कपल जल्द ही गुडन्यूज देने वाला है. इस बारे में दिव्यांका ने खुलासा किया है.

टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी घर घर में फेमस हैं. एक्ट्रेस ने टीवी शोज से अपनी अलग पहचान बनाई है. दिव्यांका और विवेक की शादी को 9 साल हो चुके हैं और फैंस अब एक्ट्रेस के मां बनने का इंतजार कर रहे हैं.

दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया साल 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे. इस कपल की शादी को 9 साल हो गए हैं.
दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया साल 2016 में शादी के बंधन में बंधे थे. इस कपल की शादी को 9 साल हो गए हैं.
फैंस अब दिव्यांका और विवेक के घर नन्हा सदस्य आने का इंतजार कर रहे हैं. दिव्यांका ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में गुड न्यूज देने के बारे में बात की है.
फैंस अब दिव्यांका और विवेक के घर नन्हा सदस्य आने का इंतजार कर रहे हैं. दिव्यांका ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में गुड न्यूज देने के बारे में बात की है.
दिव्यांका ने गलाटा इंडिया से खास बातचीत में मां बनने के बारे में बात की है. उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्दी गुड न्यूज देंगी.
दिव्यांका ने गलाटा इंडिया से खास बातचीत में मां बनने के बारे में बात की है. उन्होंने कहा है कि वो बहुत जल्दी गुड न्यूज देंगी.
दिव्यांका ने कहा- अभी कुछ पता नहीं है ये एक नेचुरल चीज है. मगर थोड़ी ऊपर वाले की देन भी होती है. हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं.
दिव्यांका ने कहा- अभी कुछ पता नहीं है ये एक नेचुरल चीज है. मगर थोड़ी ऊपर वाले की देन भी होती है. हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं.
दिव्यांका ने कहा- अभी हम दोनों ही बेबी को लेकर तैयार महसूस करते हैं. हम घर पर भी इस बारे में बात करते हैं.
दिव्यांका ने कहा- अभी हम दोनों ही बेबी को लेकर तैयार महसूस करते हैं. हम घर पर भी इस बारे में बात करते हैं.
दिव्यांका ने कहा- लेकिन मैंने अभी एक शो साइन किया है. शो करते हुए कंसीव करने के मूड में नहीं हूं क्योंकि मैं शो को अच्छे से टाइम देना चाहती हूं.
दिव्यांका ने कहा- लेकिन मैंने अभी एक शो साइन किया है. शो करते हुए कंसीव करने के मूड में नहीं हूं क्योंकि मैं शो को अच्छे से टाइम देना चाहती हूं.
मैं कंसीव करने और शो के बीच थोड़ा स्पेस चाहती हूं. तो शो पूरा होने के बाद हम बेबी प्लान करने के बारे में सोचें. अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है लेकिन शायद हम आपको जल्दी गुड न्यूज दे दें.
मैं कंसीव करने और शो के बीच थोड़ा स्पेस चाहती हूं. तो शो पूरा होने के बाद हम बेबी प्लान करने के बारे में सोचें. अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है लेकिन शायद हम आपको जल्दी गुड न्यूज दे दें.
Published at : 30 Oct 2025 08:39 AM (IST)
