एक्सप्लोरर
शादी के 9 साल बाद गुड न्यूज देने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, मां बनने को लेकर कही ये बात
Divyanka Tripathi Good News: टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की शादी को 9 साल हो चुके हैं. अब ये कपल जल्द ही गुडन्यूज देने वाला है. इस बारे में दिव्यांका ने खुलासा किया है.
टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी घर घर में फेमस हैं. एक्ट्रेस ने टीवी शोज से अपनी अलग पहचान बनाई है. दिव्यांका और विवेक की शादी को 9 साल हो चुके हैं और फैंस अब एक्ट्रेस के मां बनने का इंतजार कर रहे हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Oct 2025 08:39 AM (IST)
Tags :Vivek Dahiya Divyanka Tripathi
टेलीविजन
7 Photos
शादी के 9 साल बाद गुड न्यूज देने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, मां बनने को लेकर कही ये बात
टेलीविजन
11 Photos
लवलीन कौर की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' एक्ट्रेस
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की ‘अंगूरी भाभी’ शिल्पा शिंदे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से करती हैं सबको कायल
टेलीविजन
7 Photos
दोस्त की पार्टी में हुई थी जय भानुशाली-माही विज की पहली मुलाकात, ऐसे हुआ प्यार, अब शादी के 14 साल बाद हुए अलग
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
दिल्ली NCR
कंझावला हिट एंड रन केस में 21 महीने बाद फैसला, अंजलि के परिवार को मिलेगा 36 लाख रुपये मुआवजा
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
इंडिया
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Advertisement
टेलीविजन
7 Photos
शादी के 9 साल बाद गुड न्यूज देने वाली हैं दिव्यांका त्रिपाठी, मां बनने को लेकर कही ये बात
टेलीविजन
11 Photos
लवलीन कौर की 10 तस्वीरें, रियल लाइफ में बेहद संस्कारी हैं 'साथ निभाना साथिया' एक्ट्रेस
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion