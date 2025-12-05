वनडे क्रिकेट में लगातार रन बनाना आसान नहीं है. हालांकि दुनिया के कुछ दिग्गज बल्लेबाज ऐसे रहे हैं जिन्होंने सालों तक स्थिर प्रदर्शन कर इस फॉर्मेट में अपनी अलग पहचान बनाई. नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, वनडे करियर में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वालों की लिस्ट सामने आई है. इस लिस्ट में भारत का दबदबा साफ दिख रहा है. जहां सचिन तेंदुलकर टॉप पर कायम हैं. वहीं विराट कोहली ने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन कर इस लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है.

सचिन तेंदुलकर नंबर-1

“मास्टर ब्लास्टर” सचिन तेंदुलकर वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में नंबर-1 पर हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपने 23 साल लंबे वनडे करियर में 96 अर्धशतक जमाए. 463 मैचों में 18426 रन बनाते हुए उन्होंने क्रिकेट में ऐसे मानक स्थापित किए हैं, जिन्हें छूना बेहद मुश्किल माना जाता है. उनके नाम वनडे में सबसे ज्यादा 49 शतक और कुल 145 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है.

विराट कोहली दूसरे नंबर पर

विराट कोहली वनडे में लगातार रन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. कोहली ने अब तक 307 मैचों में 75 अर्धशतक जमाए हैं और कुल 128 बार 50 प्लस स्कोर बनाया है. यही नहीं, उनका औसत 58.20 और स्ट्राइक रेट 93.50 बताता है कि वे आधुनिक क्रिकेट में सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से क्यों गिने जाते हैं.

हाल ही में कोहली ने अपनी लय बरकरार रखते हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसके बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या वे आगे चलकर सचिन तेंदुलकर का अर्धशतकों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे.

कुमार संगकारा तीसरे, रिकी पोंटिंग चौथे स्थान पर

श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा वनडे में 93 अर्धशतकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. संगकारा ने 404 मैचों में 14234 रन बनाए और अपनी तकनीक व स्टाइलिश बैटिंग से क्रिकेट दुनिया को प्रभावित किया.

ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान रिकी पोंटिंग 82 अर्धशतकों के साथ चौथे स्थान पर मौजूद हैं. उनका स्ट्राइक रेट और मैच विनिंग पारियां आज भी क्रिकेट फैंस को याद हैं.

जैक्स कैलिस टॉप-5 में आखिरी नाम

दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज ऑलराउंडर जैक्स कैलिस वनडे में 86 अर्धशतकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं. कैलिस न सिर्फ रन बनाते थे, बल्कि गेंद से भी लगातार विकेट लेते थे, जो उन्हें इतिहास का सबसे संपूर्ण खिलाड़ी बनाता है.