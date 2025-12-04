हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेलीविजन'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की इस एक्ट्रेस का खुलासा, बोलीं- लोगों ने किया यूज फिर दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की इस एक्ट्रेस का खुलासा, बोलीं- लोगों ने किया यूज फिर दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के पहले सीजन में पायल की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली जया भट्टाचार्या किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 04 Dec 2025 04:10 PM (IST)
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के पहले सीजन में पायल की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली जया भट्टाचार्या किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है.

जया भट्टाचार्या इन दिनों वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 3 को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं. इस सीरीज में उन्होंने एक कॉन्स्टेबल की भूमिका निभाई है. उनकी दमदार एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है.

1/7
जया भट्टाचार्या को सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि कई पॉपुलर टीवी शोज में भी देखा जा चुका है.हाल ही में जया ने इंडस्ट्री में अपने स्ट्रगल और बॉयकॉट को लेकर खुलकर बात की.
जया भट्टाचार्या को सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि कई पॉपुलर टीवी शोज में भी देखा जा चुका है.हाल ही में जया ने इंडस्ट्री में अपने स्ट्रगल और बॉयकॉट को लेकर खुलकर बात की.
2/7
जया ने बताया कि वो पहले दूसरों के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़ी होती थी. लड़ाई करती थी उनके लिए, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान की भरपाई करनी पड़ी.
जया ने बताया कि वो पहले दूसरों के लिए और दूसरों के हक के लिए खड़ी होती थी. लड़ाई करती थी उनके लिए, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान की भरपाई करनी पड़ी.
3/7
एक्ट्रेस ने बताया कि जो लोग मुझे ऐसे तीली लगा देते थे, वो कहते थे कि जया तू आ गई है सुन ऐसा हुआ मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया. उसको तू देख ले.
एक्ट्रेस ने बताया कि जो लोग मुझे ऐसे तीली लगा देते थे, वो कहते थे कि जया तू आ गई है सुन ऐसा हुआ मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया. उसको तू देख ले.
4/7
एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी बातों में आकर मैं बौखला जाया करती थी.उसके बाद देखती थी कि वही लोग उनके साथ पार्टी कर रहे हैं, दोस्ती कर लेते थे और मैं बेवकूफ बन जाती थी.
एक्ट्रेस ने कहा कि उनकी बातों में आकर मैं बौखला जाया करती थी.उसके बाद देखती थी कि वही लोग उनके साथ पार्टी कर रहे हैं, दोस्ती कर लेते थे और मैं बेवकूफ बन जाती थी.
5/7
जया ने बताया कि पीठ पीछे लोग कहते थे कि ये लड़ाई करती है. दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया करते थे.लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में यूज किया है.
जया ने बताया कि पीठ पीछे लोग कहते थे कि ये लड़ाई करती है. दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया करते थे.लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में यूज किया है.
6/7
जया ने कहा कि मैंने इंडस्ट्री में देखा है कि लोग दोगले होते हैं. इसलिए उनकी ज्यादातर लोगों से लड़ाई हुआ करती थी.
जया ने कहा कि मैंने इंडस्ट्री में देखा है कि लोग दोगले होते हैं. इसलिए उनकी ज्यादातर लोगों से लड़ाई हुआ करती थी.
7/7
जया कहती हैं कि लोगों को एक मजबूत महिला पसंद नहीं आती शायद. आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने शादी नहीं की है.
जया कहती हैं कि लोगों को एक मजबूत महिला पसंद नहीं आती शायद. आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने शादी नहीं की है.
Published at : 04 Dec 2025 04:10 PM (IST)
Tags :
Jayaa Bhatacharrya Kyunkis Saas Bhi Kabhi Bahu Thi

टेलीविजन फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

न्यूज़
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Indian Middle Class Debt Trap: बढ़ते Loan और घटती Savings की असल कहानी | Paisa Live
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: भारतीय मूल के रूस के विधायक Abhay Singh बोले, 'कोई देश नहीं टिक पाएगा' | PM Modi
Putin India Visit: Delhi में पुतिन की यात्रा से पहले रुस हाऊस में फोटों प्रदर्शन | abp #shorts
Delhi Pollution: 'किस मौसम का मजा लें' | Priyanka Gandhi | abp #shorts

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच खेलने का कितना पैसा लेंगे विराट कोहली? रकम जान आपके होश उड़ जाएंगे
विजय हजारे ट्रॉफी में एक मैच खेलने का कितना पैसा लेंगे विराट कोहली? रकम जान आपके होश उड़ जाएंगे
न्यूज़
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
Explained: व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कितना ऐतिहासिक, क्या रिश्ते और मजूबत होंगे, अमेरिका-यूरोप को जलन क्यों?
यूटिलिटी
इस राज्य में महिलाओं को साल में 12 दिन की मिलेगी पीरियड्स लीव, जानें किस उम्र तक उठा सकती हैं फायदा?
इस राज्य में महिलाओं को साल में 12 दिन की मिलेगी पीरियड्स लीव, जानें किस उम्र तक उठा सकती हैं फायदा?
शिक्षा
क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?
क्रिकेटर ऋचा घोष बनीं पश्चिम बंगाल पुलिस में DSP, जानें इस पद पर कितनी मिलती है सैलरी?
Paisa LIVE
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Shri Kanha Stainless IPO 2025 | Price, Lot Size, GMP & Listing | Quick Update | Paisa Live
Paisa LIVE
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
Vidya Wires IPO 2025 | Price Band, Lot Size, Revenue, Profit & Listing | Paisa Live
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Embed widget