एक्सप्लोरर
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की इस एक्ट्रेस का खुलासा, बोलीं- लोगों ने किया यूज फिर दूध में मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के पहले सीजन में पायल की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली जया भट्टाचार्या किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उन्होंने नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है.
जया भट्टाचार्या इन दिनों वेब सीरीज दिल्ली क्राइम 3 को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं. इस सीरीज में उन्होंने एक कॉन्स्टेबल की भूमिका निभाई है. उनकी दमदार एक्टिंग को खूब सराहा जा रहा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 04 Dec 2025 04:10 PM (IST)
टेलीविजन
7 Photos
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' की इस एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- यूज किया और फेंक दिया
टेलीविजन
8 Photos
भारती सिंह ने होस्ट किया बेबी शावर, अंकिता लोखंडे से अली गोनी तक सेलेब्स का लगा तांता
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की 'कोमोलिका' 46 की उम्र में भी दिखती हैं बेहद ग्लैमरस, देखें ये 10 तस्वीरें
टेलीविजन
7 Photos
'कहीं तो होगा' के 'सुजल' ने शादी से 4 साल पहले 5 साल की लड़की को लिया गोद, जानें कौन है बीवी
टेलीविजन
10 Photos
'ये हैं मोहब्बते' के रमन भल्ला की रियल लाइफ पत्नी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में इशिता को भी देती हैं मात
टेलीविजन
10 Photos
टीवी की पार्वती की 10 तस्वीरें, कहानी घर घर की से दंगल तक कितनी बदल गई हैं एक्ट्रेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
न्यूज़
विदेश में दूध से बनी चीजें नहीं खाते पुतिन, फिर पनीर जैसा दिखने वाला त्वारोव क्या, जिसे रूस से साथ लाएंगे?
राजस्थान
अजमेर दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
न्यूज़
जिस आलीशान महल में होगा पुतिन का स्वागत, जानें क्या है उसकी कीमत, कितना लग्जीरियस है हैदराबाद हाउस?
बॉलीवुड
2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गईं ये फिल्में, साउथ को पछाड़ बॉलीवुड ने मारी बाजी
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion