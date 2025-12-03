एक्सप्लोरर
टीवी की 'कोमोलिका' की 10 तस्वीरें, 46 की उम्र में भी 24 साल की एक्ट्रेसेस से हैं ज्यादा ग्लैमरस
स्टार प्लस के पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की में कोमोलिका की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली उर्वशी ढोलकिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.
उर्वशी ढोलकिया 46 साल की उम्र में भी बेहद फिट और ग्लैमरस हैं.एक्ट्रेस को देख उनकी उम्र का भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है.उर्वशी अक्सर अपने लुक को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.
Published at : 03 Dec 2025 06:11 PM (IST)
