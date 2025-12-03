हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टीवी की 'कोमोलिका' की 10 तस्वीरें, 46 की उम्र में भी 24 साल की एक्ट्रेसेस से हैं ज्यादा ग्लैमरस

स्टार प्लस के पॉपुलर शो कसौटी जिंदगी की में कोमोलिका की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली उर्वशी ढोलकिया किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Dec 2025 06:11 PM (IST)
उर्वशी ढोलकिया 46 साल की उम्र में भी बेहद फिट और ग्लैमरस हैं.एक्ट्रेस को देख उनकी उम्र का भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है.उर्वशी अक्सर अपने लुक को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.

छोटे पर्दे की सबसे पॉपुलर वैंप कोमोलिका यानी उर्वशी ढोलकिया की खूबसूरती और स्टाइल का जादू सालों बाद भी बरकरार है. लेटेस्ट तस्वीरों में एक्ट्रेस का बेहद ही ग्सैमरस अंदाज देखने को मिला.
उर्वशी ढोलकिया ने वैसे तो अपने करियर में कई टीवी शोज में काम किया है. लेकिन, जो पहचान उन्हें कसौटी जिंदगी की से मिली वो किसी और से नहीं मिल पाई.
उर्वशी ढोलकिया अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में रह चुकी हैं. उन्हें अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा है.
रिपोर्ट के अनुसार उर्वशी ने महज 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी. 17 साल की उम्र में वो दो बेटों क्षितिज और सागर की मां बन गईं.
हालांकि, 18 साल की उम्र में उन्होंने तलाक ले लिया. एक्ट्रेस ने सिंगल मदर के तौर पर अपने दोनों जुड़वां बेटों की परवरिश की.
तलाक के बाद उर्वशी ने दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ अपने काम और बच्चों पर ध्यान दिया. एक्ट्रेस कहती हैं कि वो अपने बच्चों के कहने पर दोबारा शादी कर सकती हैं लेकिन अभी कुछ प्लान नहीं है.
एक वक्त था जब उर्वशी ढोलकिया का दिल टीवी एक्टर अनुज सचदेव के लिए धड़का था. हालांकि, बाद में ब्रेकअप हो गया था.
उर्वशी ने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किलों का सामना किया है. इसका खुलासा वो अपने कई इंटरव्यू के दौरान कर भी चुकी हैं.
उर्वशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक वक्त था जब उनके पास बेटों की फीस भरने के लिए 1500 रुपये नहीं थे. एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि लोगों ने उनकी मजबूरी का खूब फायदा उठाने की कोशिश की.
हालांकि, तमाम मुश्किलों के बाद भी उर्वशी ने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करती रहीं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Published at : 03 Dec 2025 06:11 PM (IST)
Urvashi Dholakia Kasautii Zindagi Kay

टेलीविजन फोटो गैलरी

Embed widget